La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) llevó adelante una propuesta de formación destinada a fortalecer las capacidades del personal de salud en el análisis y la utilización de datos para mejorar la toma de decisiones dentro del sistema sanitario provincial. La iniciativa fue impulsada por la Facultad de Humanidades, en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia, y se concretó a través del taller denominado "Análisis de datos para la toma de decisiones en salud".

La actividad fue organizada mediante la Secretaría de Vinculación y Extensión de la Facultad de Humanidades y estuvo dirigida a trabajadores de distintos perfiles y funciones dentro de los establecimientos sanitarios. Su carácter gratuito permitió ofrecer una instancia de capacitación para quienes desarrollan tareas vinculadas con los registros de salud, la administración de información y las áreas de estadística.

El taller finalizó el pasado 11 de noviembre, luego de cinco encuentros presenciales que se desarrollaron durante octubre y noviembre en las instalaciones del Nodo Tecnológico. La propuesta contempló una carga horaria total de 30 horas, distribuidas a lo largo de las jornadas de formación.

El eje central estuvo puesto en brindar herramientas que permitan aprovechar la información disponible en el ámbito sanitario, no solamente como un registro de las actividades y situaciones que se producen en los establecimientos, sino también como un recurso para interpretar escenarios y orientar decisiones de gestión.

Destinatarios de distintos sectores del sistema de salud

La convocatoria estuvo destinada a una amplia variedad de trabajadores de establecimientos sanitarios de la provincia. Entre los participantes previstos se incluyeron personal administrativo, técnicos, enfermeros, médicos y otros profesionales que trabajan habitualmente con registros de salud o cumplen funciones en áreas de estadística.

Esta diversidad de perfiles estuvo vinculada con el objetivo de acercar herramientas de análisis a quienes, desde diferentes responsabilidades, intervienen en la producción, organización y utilización de información dentro de las instituciones sanitarias.

El trabajo con datos constituye una parte importante de las tareas de gestión y planificación, por lo que la capacitación buscó fortalecer las capacidades de los equipos para procesar e interpretar la información con herramientas informáticas específicas.

En ese sentido, la propuesta no estuvo limitada a un único sector profesional, sino que contempló la participación de trabajadores con distintas funciones dentro de los establecimientos de salud. La intención fue ampliar los conocimientos disponibles para el tratamiento de los registros y favorecer su utilización en los procesos de planificación, evaluación y toma de decisiones.

Herramientas digitales y software libre para procesar información

Durante los cinco encuentros presenciales, los participantes incorporaron conocimientos y herramientas para el procesamiento y análisis de datos mediante programas de software libre y gratuito.

La capacitación incluyó el trabajo con dos plataformas específicas:

RStudio: utilizado como herramienta para trabajar en el procesamiento y análisis de datos.

Posit Cloud: plataforma incorporada durante las actividades prácticas de formación.

El uso de estas herramientas permitió abordar procedimientos vinculados con el tratamiento de información y el desarrollo de capacidades técnicas para su interpretación.

La elección de software libre y gratuito formó parte de las características de la propuesta, que buscó brindar recursos informáticos accesibles para el personal sanitario. De esta manera, los conocimientos adquiridos durante el taller estuvieron relacionados con herramientas concretas que pueden utilizarse para trabajar con información y registros de salud.

La formación combinó el aprendizaje de recursos tecnológicos con el propósito general de mejorar la capacidad de los equipos para comprender los datos disponibles y emplearlos como insumos en sus actividades profesionales.

El objetivo: decisiones basadas en evidencia

Uno de los principales propósitos del taller fue fortalecer las capacidades del personal sanitario para interpretar información y utilizarla en la planificación, evaluación y toma de decisiones en salud.

La iniciativa apuntó a promover una gestión basada en evidencia, mediante la incorporación de herramientas que permitan transformar los registros y datos disponibles en información útil para orientar las acciones dentro del sistema sanitario.

En este marco, el análisis de datos fue abordado como un recurso para acompañar los procesos de gestión. La capacitación buscó que los participantes pudieran incorporar conocimientos para trabajar con información de manera más sistemática, interpretar sus resultados y utilizarlos en las distintas instancias de planificación y evaluación.

El enfoque planteado vinculó la formación técnica con las necesidades de gestión de los establecimientos de salud. Por eso, la propuesta estuvo dirigida tanto a profesionales que desarrollan tareas asistenciales como a trabajadores administrativos, técnicos y responsables de áreas de estadística.

La articulación entre la Facultad de Humanidades y el Ministerio de Salud permitió reunir capacidades académicas e institucionales para desarrollar una instancia de formación específica para el personal sanitario de Catamarca.

Equipo docente y coordinación académica

El dictado y la coordinación de la capacitación estuvieron a cargo de profesionales de la Universidad Nacional de Catamarca, pertenecientes a dos unidades académicas.

Por la Facultad de Humanidades participó la Lic. Ana Karina Aybar, mientras que por la Facultad de Ciencias Agrarias intervinieron el Ing. Esp. Eduardo Sebastián Bustos y el Ing. Arnaldo Antonio Romero.

También colaboraron las estudiantes avanzadas María Emilia Gómez Castro y Guillermina Julieta Ledesma, quienes formaron parte del equipo que acompañó el desarrollo de la propuesta.

La participación de integrantes de distintas facultades permitió conformar un equipo de trabajo con intervención de diferentes áreas académicas, en función de los contenidos y las herramientas abordadas durante los encuentros.

Acompañamiento institucional

La propuesta contó con el acompañamiento de autoridades de la Facultad de Humanidades y del Ministerio de Salud provincial.

Por parte de la unidad académica, respaldaron la actividad la decana Dra. Lilia Exeni y el secretario de Vinculación y Extensión, Mgter. Uriel Alberto Flores, desde el ámbito institucional en el que se organizó la capacitación.

En representación del Ministerio de Salud participaron, entre otras autoridades, la secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Dra. María Daniela Ayala, y la directora de Calidad y Planificación, Lic. Cecilia Mugas.

La articulación entre ambas instituciones constituyó el marco de desarrollo de una actividad orientada a fortalecer la formación del personal que trabaja en el sistema sanitario de la provincia, con especial atención a la utilización de información para los procesos de gestión.

Finalmente, se destacó la colaboración del Nodo Tecnológico, que facilitó sus instalaciones para el desarrollo de los cinco encuentros presenciales realizados durante octubre y noviembre.