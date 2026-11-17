La Madre del Valle llegó este martes al Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la ciudad de San Isidro, departamento Valle Viejo, en el marco de su recorrido por distintas instituciones y espacios de la provincia. La visita se desarrolló durante una mañana lluviosa y estuvo acompañada por una recepción alegre y emotiva de parte de quienes integran la comunidad educativa.

El establecimiento se encuentra a pocos metros de la Ermita, un sitio estrechamente relacionado con la historia de la devoción mariana en Catamarca. Allí fue venerada la Sagrada Imagen hace 400 años, luego de haber sido trasladada desde la Gruta de Choya hasta ese lugar por el español Manuel de Salazar.

La cercanía con ese espacio histórico le otorgó un significado particular al encuentro, que reunió a autoridades, docentes, alumnos y demás personal del colegio para recibir a la Ilustre Visitante. Durante la jornada, la Virgen llevó su bendición a quienes forman parte de la institución y también a los vecinos chacareros.

La llegada de la imagen permitió compartir un momento de oración y homenaje, en el que la comunidad educativa expresó su afecto y devoción a la Madre de Jesús en su tierna advocación del Valle.

La imagen que peregrinó a Córdoba junto al Papa León XIV

Durante el encuentro, el padre Ángel Nieva brindó una referencia especial sobre la imagen que visita las instituciones y comunidades catamarqueñas. Según comentó, se trata de la misma Sagrada Imagen que peregrinó a Córdoba para estar junto al Papa León XIV, en la Catedral de esa provincia, durante el encuentro de la vida consagrada.

Aquella actividad contó con la participación de sacerdotes, religiosos y religiosas, y constituyó uno de los acontecimientos vinculados al recorrido del Santo Padre por distintos países de la región. La explicación del sacerdote permitió poner en relación la visita al colegio de Valle Viejo con aquella peregrinación, destacando la continuidad del recorrido de la imagen mariana y su presencia en diferentes espacios de encuentro religioso.

En ese contexto, la presencia de la Virgen en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe se convirtió en una oportunidad para renovar la oración comunitaria y recuperar el significado de los acontecimientos vinculados a los 400 años del hallazgo de la Sagrada Imagen de la Virgen Morena.

La oración por los 400 años

Luego de referirse a la peregrinación de la imagen, el padre Ángel Nieva invitó a los presentes a rezar la Oración del Año Mariano Nacional 2020, preparada con motivo de los 400 años del hallazgo de la Sagrada Imagen de la Virgen Morena.

Al explicar el sentido de ese momento de oración, el sacerdote señaló que "esta oración que acabamos de hacer resume todo el viaje del Papa León por Uruguay, Perú y Argentina".

La referencia vinculó la celebración mariana con el recorrido del Papa León XIV por esos tres países y con las enseñanzas compartidas durante su visita. De esta manera, la oración permitió reunir en un mismo momento la memoria del hallazgo de la imagen, la devoción a la Madre del Valle y el mensaje pastoral dejado por el Santo Padre.

Asimismo, Nieva exhortó a los integrantes de la comunidad educativa a "llevar a la práctica, las enseñanzas preciosas que nos dejó el Santo Padre en su visita a la Argentina". La invitación estuvo dirigida a trasladar esas enseñanzas a la vida cotidiana, más allá del encuentro religioso y de la celebración de la jornada. El sacerdote también impartió la bendición a los presentes, antes de dar paso a los homenajes que habían sido preparados para acompañar la visita.

Homenajes y bendición para la comunidad educativa

Después de la oración y del mensaje del padre Ángel Nieva, se desarrollaron los homenajes organizados para vivir esta jornada especial junto a la Madre de Jesús en su advocación del Valle.

La recepción contó con la participación de los distintos integrantes del colegio, que acompañaron la llegada de la imagen en una mañana marcada por la lluvia y por la emoción del encuentro. Autoridades, docentes, alumnos y personal de la institución formaron parte de la bienvenida a la Ilustre Visitante.

La bendición impartida por el sacerdote alcanzó a la comunidad educativa y a los vecinos chacareros, en una visita que también tuvo como marco la proximidad de la Ermita donde la Virgen fue venerada hace cuatro siglos.

La jornada en San Isidro se integró así al itinerario de la Sagrada Imagen por distintos organismos, instituciones y espacios de la provincia. Durante esta misma mañana, la Virgen también visita el Registro Civil, mientras que a las 18:00 está prevista su presencia en el Polideportivo Sur de Capital.

Cómo sigue el recorrido

La agenda de visitas establece nuevas actividades desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de noviembre, con horarios y destinos distribuidos entre dependencias públicas, organizaciones sindicales, clubes, centros vecinales y establecimientos educativos.

El cronograma informado contempla las siguientes actividades:

Miércoles 18 de noviembre

De 8:00 a 12:00: Concejo Deliberante de la Capital.

A las 19:30: Club Atlético Vélez Sarsfield.

Unidad Judicial Nº 9.

Jueves 19 de noviembre

De 8:00 a 12:00: Caja de Créditos y Prestaciones Catamarca.

De 9:00 a 12:30: Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

De 12:00 a 13:00: Fiscalía de Estado.

De 17:00 a 19:30: Centro vecinal del barrio Santa Marta.

Viernes 20 de noviembre

De 9:00 a 12:00: Subsecretaría de Medicina Laboral y Reconocimiento Médico.

De 10:00 a 19:00: Hogar de Ancianos.

De 14:30 a 18:00: Escuela Especial Nº 10.