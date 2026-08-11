Becas Progresar 2026: abrió la segunda convocatoria y ya hay fechas para completar la inscripción

El Ministerio de Educación dio inicio a la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026, el programa destinado a brindar apoyo a estudiantes que buscan continuar con su formación académica.

La nueva instancia de inscripción contempla distintas líneas de becas, de acuerdo con el nivel educativo de los estudiantes. En esta convocatoria están incluidas Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Enfermería, cada una con fechas específicas para realizar el trámite.

La inscripción se realiza de manera online y totalmente gratuita, por lo que quienes estén interesados deberán prestar especial atención al período correspondiente a la línea de beca que quieran solicitar. Los plazos no son iguales para todas las opciones y, por ese motivo, resulta fundamental identificar cuál corresponde a cada trayectoria educativa.

Además del procedimiento digital, el Ministerio de Educación ofrece acompañamiento presencial gratuito para quienes necesiten orientación sobre los requisitos o encuentren dificultades al momento de completar la inscripción.

Progresar Obligatorio: inscripción hasta el 4 de septiembre

La primera de las fechas establecidas corresponde a Progresar Obligatorio. Para esta línea, el período de inscripción comenzó el 10 de agosto de 2026 y permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre de 2026. Los estudiantes que correspondan a esta modalidad deberán completar el trámite dentro de ese período para acceder a la posibilidad de inscribirse en la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026.

El plazo establecido concentra así varias semanas para realizar el procedimiento, aunque desde el programa se destaca la importancia de tener presentes las fechas para evitar que el cierre del período impida completar la solicitud.

Superior y Enfermería: el período comienza el 18 de agosto

En el caso de Progresar Superior y Progresar Enfermería, la inscripción tendrá un calendario diferente. Ambas líneas abrirán su período de inscripción el 18 de agosto de 2026 y permanecerán disponibles hasta el 11 de septiembre de 2026.

Por lo tanto, los estudiantes que busquen inscribirse en estas dos modalidades deberán esperar la apertura correspondiente si todavía no comenzó el período para su línea y, una vez habilitado, completar el proceso antes del cierre establecido. Las fechas de esta segunda convocatoria quedan organizadas de la siguiente manera:

Progresar Obligatorio: del 10 de agosto al 4 de septiembre de 2026.

del 10 de agosto al 4 de septiembre de 2026. Progresar Superior: del 18 de agosto al 11 de septiembre de 2026.

del 18 de agosto al 11 de septiembre de 2026. Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 11 de septiembre de 2026.

Cómo realizar la inscripción

El trámite para las Becas Progresar 2026 se realiza de manera online. Para completar el proceso es necesario contar con la aplicación Mi Argentina. La plataforma resulta necesaria para avanzar con la inscripción, por lo que aquellos estudiantes que todavía no la tengan instalada deberán contar con ella para realizar el procedimiento.

También está contemplada la situación de quienes ya tenían acceso a la aplicación pero olvidaron su contraseña. En esos casos, se ofrece asistencia para recuperar el acceso y poder utilizar nuevamente la plataforma.

Del mismo modo, quienes necesiten ayuda para crear un usuario podrán recibir acompañamiento. El objetivo de esta asistencia es facilitar el acceso al procedimiento para aquellos estudiantes que encuentren dificultades vinculadas con la utilización de la plataforma.

El trámite es completamente gratuito

Uno de los puntos destacados por el Ministerio de Educación es la gratuidad de la inscripción. El proceso para solicitar las Becas Progresar no tiene ningún costo para los estudiantes.

El organismo enfatizó además que ninguna persona está autorizada a cobrar por realizar la inscripción o brindar asistencia durante el proceso. Esta aclaración busca evitar que los estudiantes recurran a intermediarios que pretendan solicitar dinero a cambio de gestionar la beca.

Por este motivo, se aconseja evitar cualquier intermediario que cobre por completar el trámite o por brindar asistencia relacionada con la inscripción.

La posibilidad de recibir acompañamiento presencial no modifica esta condición: la asistencia ofrecida por el Ministerio de Educación es gratuita.

Dónde realizar consultas y reclamos

Para quienes necesiten efectuar consultas o presentar reclamos relacionados con las Becas Progresar, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected]. Para facilitar la atención, se recomienda que cada mensaje incluya información específica sobre la situación planteada. En particular, el estudiante deberá incorporar:

Tipo de beca: Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo.

Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo. DNI del estudiante.

Una descripción clara del motivo de la consulta.

Estos datos permitirán identificar el tipo de solicitud y el motivo del contacto, de acuerdo con las indicaciones proporcionadas para las consultas y reclamos.

Un calendario que requiere atención a los plazos

La segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 establece diferentes períodos según la línea elegida. Esta diferencia en el calendario constituye uno de los principales aspectos que los estudiantes deben tener en cuenta antes de iniciar el trámite.

Mientras Progresar Obligatorio ya tiene abierta su inscripción desde el 10 de agosto, las líneas Progresar Superior y Progresar Enfermería comenzarán a recibir solicitudes el 18 de agosto. A su vez, los cierres también serán diferentes: el 4 de septiembre para Obligatorio y el 11 de septiembre para Superior y Enfermería.

El cronograma completo es: