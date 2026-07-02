La Capital modificó los horarios de las escuelas municipales por la ola polar

La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca resolvió implementar un esquema excepcional de funcionamiento para todas las instituciones que integran el Sistema Educativo Municipal, en respuesta a la ola polar que afecta a la provincia y que mantiene un escenario de bajas temperaturas, nevadas y dificultades para la circulación en distintos sectores del territorio.

La decisión fue comunicada oficialmente y tendrá vigencia durante los días 2 y 3 de julio, período en el cual se modificarán los horarios habituales de las actividades escolares con el propósito de adecuar la jornada educativa a las condiciones climáticas previstas.

La medida se conoce en un contexto marcado por la polémica en torno al dictado de clases durante la ola polar, especialmente en el Oeste de Catamarca, donde las bajas temperaturas generaron distintas situaciones vinculadas al desarrollo normal de las actividades escolares.

Horarios especiales para los turnos mañana y tarde

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el Sistema Educativo Municipal, el cronograma escolar sufrirá modificaciones excepcionales durante las dos jornadas establecidas. Las principales disposiciones son las siguientes:

El turno mañana ingresará a las 9.

El turno tarde finalizará sus actividades a las 18.

El esquema alcanza a la totalidad de los establecimientos que dependen del Sistema Educativo Municipal y regirá únicamente durante el jueves 2 y el viernes 3 de julio.

La modificación responde al escenario climático previsto para esos días y busca adecuar el funcionamiento de las instituciones educativas frente a las condiciones provocadas por la ola de frío.

La medida alcanza a todos los niveles educativos

El alcance de la disposición comprende la totalidad de las áreas que integran el Sistema Educativo Municipal. Según se informó oficialmente, el esquema excepcional incluye:

Todos los niveles educativos.

La modalidad formal.

La modalidad no formal.

El Gabinete Interdisciplinario.

El área de Perfeccionamiento Docente.

De esta manera, la reorganización horaria involucra a todas las dependencias comprendidas dentro del sistema municipal de educación durante los dos días establecidos por la disposición.

Continuidad pedagógica durante la jornada escolar

El comunicado también establece responsabilidades específicas para los equipos de conducción y el personal docente de las instituciones alcanzadas por la medida.

En ese sentido, se indicó que deberán garantizar el desarrollo de los contenidos básicos y prioritarios durante la jornada escolar. El objetivo señalado por las autoridades es preservar la continuidad pedagógica de los estudiantes, procurando que la modificación horaria no afecte el desarrollo de las actividades educativas previstas.

La disposición plantea que, aun con el esquema excepcional de funcionamiento, las instituciones deberán asegurar el cumplimiento de los contenidos considerados fundamentales para el proceso de enseñanza.

Organización de los establecimientos educativos

Además de las modificaciones horarias, la resolución contempla aspectos vinculados con el funcionamiento interno de los establecimientos. En ese marco, se facultó a los equipos directivos para coordinar las tareas correspondientes al personal de maestranza, con el propósito de asegurar que los edificios escolares reúnan las condiciones necesarias para el ingreso de los alumnos en el horario establecido.

Esta coordinación deberá permitir que las instituciones puedan desarrollar sus actividades dentro del nuevo cronograma previsto para ambas jornadas.

La organización interna de cada establecimiento quedará a cargo de sus equipos de conducción, quienes deberán implementar las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado de los edificios escolares.