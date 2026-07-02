La nieve llegó a Catamarca: El Portezuelo, El Rodeo y Balcozna teñidos de blanco

La intensa ola polar que afecta a gran parte del territorio provincial comenzó a mostrar este jueves una de sus postales más características con la llegada de las primeras nevadas del invierno a diferentes localidades de Catamarca. Tal como había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional, el ingreso del frío antártico provocó un marcado descenso de las temperaturas y permitió que la nieve cubriera de blanco diversos paisajes, transformando la jornada en un escenario típicamente invernal.

Desde las primeras horas del día comenzaron a confirmarse las nevadas en distintos sectores de la provincia, mientras que durante la noche del miércoles ya se habían registrado los primeros reportes en la zona de El Portezuelo, anticipando lo que sería una jornada marcada por el fenómeno meteorológico.

El Portezuelo volvió a vestirse de blanco

Uno de los escenarios más representativos de esta jornada fue la Hostería Cuesta El Portezuelo, uno de los paisajes más emblemáticos de Catamarca, donde la nieve volvió a cubrir completamente el entorno.

Con una temperatura de -3 grados, la caída de nieve regaló una imagen característica de la temporada invernal, transformando el paisaje en una extensa superficie blanca que reflejó con claridad el impacto del ingreso de la masa de aire frío sobre la provincia. Las nevadas habían comenzado durante la noche del miércoles en esa zona y continuaron durante la madrugada y las primeras horas del jueves, confirmando el pronóstico anunciado para esta jornada.

La postal generada por la nieve volvió a convertir al lugar en uno de los principales escenarios del invierno catamarqueño, ofreciendo un espectáculo natural propio de esta época del año.

El Rodeo también registró nevadas

En el departamento Ambato, la villa de El Rodeo también amaneció bajo condiciones plenamente invernales. Allí, otra imagen confirmó que la nieve hizo su aparición para alegría de quienes disfrutan de las bajas temperaturas y de este tipo de fenómenos climáticos.

Durante las primeras horas del jueves, la sensación térmica registrada fue de 1,8 grados, manteniéndose el mismo pronóstico previsto para el Valle Central, donde la temperatura máxima esperada alcanza apenas los 10 grados, acompañada por lloviznas y nevadas tanto durante la mañana como en horas de la tarde.

Las condiciones meteorológicas reflejan el alcance del ingreso del aire polar sobre distintos sectores de la provincia, donde las bajas temperaturas continúan siendo el principal rasgo de la jornada.

Balcozna y La Cébila, alcanzadas por la nieve

El fenómeno no quedó limitado únicamente a El Portezuelo y El Rodeo. La villa de Balcozna también registró nevadas durante la jornada, confirmando la extensión del frente frío hacia otros sectores del territorio provincial.

A este panorama se suma la presencia de nieve en la Quebrada de La Cébila, otro de los puntos donde las condiciones meteorológicas evidenciaron el impacto de la ola polar que atraviesa Catamarca. De esta manera, distintos paisajes de la provincia quedaron cubiertos por un manto blanco, configurando una de las primeras manifestaciones del invierno en este 2026.

Vialidad Provincial pidió extremar las precauciones

Como consecuencia de las condiciones climáticas, la Dirección Provincial de Vialidad difundió un informe actualizado sobre el estado de las rutas provinciales y solicitó a los conductores circular con extrema precaución debido a la presencia de nieve, agua nieve, niebla y calzadas resbaladizas.

El organismo detalló la situación en distintos corredores viales:

Ruta Provincial N° 48 - Cuesta El Clavillo (Aconquija): se registra la primera nevada de la temporada. Se solicita circular con extrema precaución por la presencia de nieve sobre la calzada.

se registra la primera nevada de la temporada. Se solicita circular con extrema precaución por la presencia de nieve sobre la calzada. Ruta Provincial N° 4 - Camino a El Rodeo: transitable con mucha precaución debido a la cristalización de la calzada provocada por la caída de agua nieve.

transitable con mucha precaución debido a la cristalización de la calzada provocada por la caída de agua nieve. Ruta Provincial N° 16: transitable con precaución por lloviznas y bancos de niebla que reducen la visibilidad.

transitable con precaución por lloviznas y bancos de niebla que reducen la visibilidad. Ruta Provincial N° 5 - Cuesta de Los Ángeles: transitable con precaución debido a la presencia de niebla, agua nieve y una calzada resbaladiza.

Recomendaciones para quienes deban circular

Frente a este escenario, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones destinadas a reducir los riesgos durante la circulación por las rutas provinciales. Entre las principales medidas preventivas se destacan:

Reducir la velocidad.

Mantener la distancia de seguridad entre vehículos.

Circular con las luces bajas encendidas.

Respetar la señalización vial.

Acatar las indicaciones del personal de la Policía y de la Dirección Provincial de Vialidad.

Las primeras nevadas del invierno confirman así el ingreso del frío antártico anunciado para Catamarca y dejan imágenes que transforman algunos de los paisajes más representativos de la provincia. Al mismo tiempo, las condiciones meteorológicas obligan a extremar los cuidados en la circulación, especialmente en las zonas de montaña y en aquellos sectores donde la nieve, el agua nieve, la niebla y la cristalización de la calzada pueden afectar la seguridad vial.