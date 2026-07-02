La Línea 135 brindó más de 2.500 asistencias en salud mental en un año

La Línea 135 "Salud Mental Escucha", relanzada por el Ministerio de Salud de la provincia durante el año 2025, consolidó su funcionamiento como un dispositivo de atención telefónica destinado a brindar escucha, contención, asesoramiento, asistencia y seguimiento a personas que atraviesan una crisis de salud mental y/o situaciones de riesgo suicida en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con los datos correspondientes al período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, el servicio desarrolló una intensa actividad que permitió acompañar a cientos de personas mediante un abordaje sostenido en el tiempo. Durante esos doce meses se registraron 1.417 llamados, 1.587 llamadas anexas y se efectuó el seguimiento de 756 casos, cifras que reflejan el alcance del dispositivo y la continuidad del trabajo realizado por los equipos de Salud Mental.

Los registros evidencian que la línea no solo constituye un espacio de atención inmediata para quienes atraviesan momentos críticos, sino que también desarrolla un acompañamiento posterior que busca sostener el vínculo con las personas y garantizar la continuidad del cuidado.

Un dispositivo de escucha

La Línea 135 fue relanzada por el Ministerio de Salud durante 2025 con el objetivo de fortalecer un espacio telefónico destinado a brindar respuestas a personas que enfrentan crisis de salud mental o situaciones de riesgo suicida.

El dispositivo ofrece diferentes modalidades de intervención que incluyen la escucha activa, la contención, el asesoramiento, la asistencia y el seguimiento de los casos que requieren un acompañamiento sostenido.

Su funcionamiento está orientado a brindar respuestas a personas de distintos puntos de la provincia que necesitan apoyo durante situaciones complejas, permitiendo además establecer un vínculo de referencia cuando las circunstancias así lo requieren.

Más de 2.500 intervenciones durante un año

Entre julio de 2025 y junio de 2026, el servicio registró una importante cantidad de intervenciones que reflejan la demanda de este recurso de atención. Durante ese período se contabilizaron:

1.417 llamados atendidos.

1.587 llamadas anexas registradas.

756 casos con seguimiento posterior.

En conjunto, estos registros representan más de 2.500 asistencias desarrolladas por la Línea 135 a lo largo del año, provenientes de distintos puntos de la provincia.

El trabajo realizado por los equipos no se limitó únicamente a responder las comunicaciones recibidas, sino que incluyó el acompañamiento posterior de aquellas personas cuya situación requería continuidad en la atención.

El valor de las llamadas anexas

Uno de los aspectos destacados del funcionamiento del dispositivo corresponde a las denominadas llamadas anexas. Desde Salud Mental explicaron que estas comunicaciones son realizadas por usuarios que se encuentran solos o necesitan sostener un vínculo de referencia y acompañamiento a través de la línea.

En numerosos casos, las personas establecen contacto con el servicio más de una vez al día, generando una relación de seguimiento con los equipos especializados.

Asimismo, cuando esos llamados dejan de producirse, son los propios equipos de Salud Mental quienes se comunican con la persona para continuar el seguimiento y garantizar la continuidad del cuidado, reforzando así el acompañamiento iniciado previamente.

Las principales situaciones atendidas

Durante el período analizado, las intervenciones estuvieron relacionadas principalmente con distintas situaciones que requerían contención y orientación. Entre las problemáticas más registradas se encontraron:

Crisis de salud mental.

Comportamiento suicida.

Problemáticas psicosociales.

Además de estas situaciones, la Línea 135 recibió consultas vinculadas con la solicitud de información sobre servicios disponibles, orientación destinada a familiares, instituciones y referentes afectivos, así como otras demandas relacionadas con el acceso a los recursos de salud mental.

Atención gratuita y confidencial

La Línea 135 constituye una herramienta gratuita, confidencial y anónima, disponible las 24 horas, destinada a brindar orientación y acompañamiento a diferentes sectores de la comunidad. El servicio está dirigido a:

Personas mayores de 13 años.

Familiares.

Referentes afectivos.

Instituciones.

Comunidad en general que requiera orientación, contención o acompañamiento.

Entre sus principales funciones se encuentran la orientación sobre recursos socio-sanitarios, la contención durante situaciones de crisis, la derivación asistida hacia efectores de salud y el seguimiento posterior de aquellos casos considerados de riesgo moderado y alto.

Seguimiento y cuidado

Desde el área de Salud Mental remarcaron que el trabajo desarrollado por la Línea 135 no concluye con un llamado telefónico destinado únicamente a conocer el estado de la persona.

El seguimiento apunta a sostener un abordaje integral en el tiempo, mediante la elaboración de un plan de acompañamiento que permita verificar diferentes aspectos vinculados con la continuidad del cuidado. En ese proceso se procura constatar si la persona logró acceder a un centro de salud, si inició o mantiene la adhesión al tratamiento indicado y si dispone de una red de apoyo que contribuya a sostener ese proceso.

Este esquema de trabajo permite mantener un contacto permanente con quienes requieren asistencia y fortalecer las acciones de acompañamiento desarrolladas por los equipos de Salud Mental.