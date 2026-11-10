"Bendecime a mí y a mi familia": el emotivo pedido de un niño al Papa en Córdoba

La llegada del Papa León XIV a Córdoba estuvo acompañada por una recepción en la que los protagonistas fueron, en buena medida, los chicos que se acercaron para saludarlo. Desde distintos sectores del aeropuerto, alumnos de escuelas, integrantes de grupos de boy scouts y otras personas que aguardaban su llegada tuvieron la oportunidad de encontrarse con el Pontífice, entregarle obsequios y compartir algunas palabras.

La bienvenida estuvo marcada por banderas, dibujos, cartas y regalos que los chicos habían preparado especialmente para la ocasión. Un grupo de nenes consiguió ubicarse cerca del Santo Padre, le cantó y esperó su turno para poder saludarlo personalmente. La expectativa por ese encuentro se transformó en una sucesión de gestos, saludos y breves conversaciones que acompañaron los primeros momentos de León XIV en Córdoba.

Entre quienes se acercaron había alumnos de diferentes establecimientos educativos, integrantes de agrupaciones de scouts y personas con discapacidad. Todos formaron parte de una recepción en la que el Papa se tomó el tiempo para escuchar a quienes lo esperaban y recibir las muestras de afecto que habían preparado.

La presencia de un coro integrado por nenes también aportó un componente especial a la bienvenida. Sus canciones acompañaron el encuentro mientras el Pontífice saludaba a los presentes y se detenía ante quienes buscaban acercarse para intercambiar algunas palabras.

EMOTIVO GESTO 🙌 El pedido de un niño que emocionó al papa León XIV en su llegada a la ciudad de Córdoba. Gentileza @gobdecordoba https://t.co/ZiOrh1KK99 — Vía País (@ViaBsAscomar) November 10, 2026

El pedido que sorprendió al Pontífice

En medio de los saludos, uno de los chicos protagonizó una escena que llamó especialmente la atención. Cuando consiguió estar frente a León XIV, el nene le tocó el corazón, le tomó la mano y le hizo un pedido directo, sencillo y cargado de emoción.

"Bendecime a mí y a mi familia", expresó mientras sostenía la mano del Papa.

La frase resumió el sentido de aquel acercamiento: el niño no solamente buscaba saludar al Pontífice, sino también recibir una bendición que incluyera a sus seres queridos. El gesto y las palabras dieron lugar a un intercambio que se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la recepción.

El encuentro se produjo en medio de la presencia de otros chicos que también aguardaban su oportunidad para acercarse. Sin embargo, la espontaneidad del pedido y la manera en que el nene tomó la mano del Santo Padre hicieron que la escena se destacara entre los distintos saludos que recibió durante su llegada.

Después de ese breve intercambio, el pequeño se despidió con un "Chau, Papa", permitiendo que León XIV continuara con su recorrido y atendiera a las demás personas que aguardaban para saludarlo.

El Papa se detuvo a escuchar

Al bajar del avión, León XIV fue recibido por el intendente de Córdoba, Daniel Passerini. A partir de ese momento, el Santo Padre también tuvo contacto con las personas que se habían acercado para darle la bienvenida.

La recepción no se limitó a un saludo protocolar. El Pontífice se detuvo a escuchar a los chicos, conversó con ellos, prestó atención a sus historias y recibió las dedicatorias que habían preparado especialmente para entregarle.

Los dibujos, las cartas y los regalos formaron parte de las muestras de afecto que los presentes llevaron al aeropuerto. Para los alumnos y los integrantes de los grupos que participaron de la bienvenida, la posibilidad de acercarse personalmente al Papa representó una oportunidad para compartir un mensaje, entregarle un recuerdo o recibir su bendición.

En ese contexto, la actitud de León XIV permitió que varios de los asistentes tuvieran un momento de contacto directo con él. El Pontífice escuchó las palabras de quienes se acercaban y mantuvo breves conversaciones, mientras el grupo de chicos continuaba acompañando el encuentro con sus canciones.

Escuelas, scouts y personas con discapacidad

La recepción reunió a personas de diferentes ámbitos, con una presencia destacada de chicos y representantes de instituciones educativas y agrupaciones. Entre los participantes estuvieron:

Alumnos de distintas escuelas, que se acercaron con dibujos, cartas y regalos.

Integrantes de grupos de boy scouts, que participaron del recibimiento.

Personas con discapacidad, que también tuvieron la oportunidad de saludar al Pontífice y recibir su bendición.

Un coro integrado por nenes, que acompañó la bienvenida con canciones.

La diversidad de los participantes quedó reflejada en las distintas formas de expresar el afecto hacia León XIV. Algunos llevaron mensajes escritos y dibujos; otros buscaron intercambiar unas palabras o simplemente estrechar su mano. También hubo quienes aprovecharon la ocasión para recibir una bendición personal.

Una escena sencilla que marcó la recepción en Córdoba

Entre las canciones, las dedicatorias y los saludos, el pedido del niño quedó como uno de los episodios más emotivos de la llegada del papa León XIV a Córdoba. Su frase, dirigida al Santo Padre mientras le sostenía la mano, trasladó el encuentro desde el saludo general hacia una petición íntima que incluía también a su familia.

La escena se produjo en una recepción en la que los chicos tuvieron un lugar central y pudieron acercarse al Pontífice para compartir lo que habían preparado. León XIV escuchó sus historias, recibió sus regalos y se detuvo a conversar con quienes aguardaban su presencia.

El "Bendecime a mí y a mi familia" y la posterior despedida con un "Chau, Papa" sintetizaron uno de los momentos más recordados de aquella bienvenida. Mientras el coro infantil acompañaba con sus canciones y los demás participantes esperaban su turno, el niño consiguió transmitirle al Santo Padre un pedido personal que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más conmovedoras de su recepción en Córdoba.