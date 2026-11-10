Bienalsur abrió la convocatoria internacional para artistas visuales y curadores de Catamarca

La Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte invitó a artistas visuales y curadores de Catamarca a participar de la convocatoria internacional de Bienalsur, una plataforma de arte contemporáneo que reúne producciones y proyectos de diferentes partes del mundo y promueve espacios de intercambio entre artistas, profesionales e instituciones culturales.

La iniciativa representa una oportunidad para que los creadores catamarqueños puedan presentar sus propuestas y proyectar sus producciones en un ámbito de circulación artística internacional. La convocatoria está destinada tanto a quienes comienzan a desarrollar sus trayectorias como a profesionales con experiencia dentro del campo de las artes visuales y la curaduría.

El llamado contempla la presentación de proyectos individuales y grupales para integrar la sexta edición de Bienalsur, cuya programación se llevará adelante durante los años 2027 y 2028, en diferentes ciudades y espacios culturales.

Desde el organismo provincial destacaron la importancia de acercar esta posibilidad a los artistas y curadores locales, con el propósito de facilitar su incorporación a una plataforma que conecta experiencias, lenguajes y búsquedas creativas provenientes de distintos contextos culturales.

En ese sentido, la participación de representantes de Catamarca permitiría que las producciones desarrolladas en la provincia puedan establecer vínculos con otras propuestas artísticas, ampliando los espacios de circulación y encuentro para el arte contemporáneo.

Una plataforma internacional construida desde 2017

Bienalsur inició su recorrido en 2017 y, desde entonces, construyó una red internacional que vincula a artistas, curadores e instituciones de numerosos países. A través de esa estructura, la plataforma genera espacios de intercambio y circulación para distintas expresiones del arte contemporáneo, articulando proyectos y propuestas que pueden desarrollarse en diferentes ciudades y ámbitos culturales.

La convocatoria para su sexta edición busca continuar ampliando esa red mediante la incorporación de nuevas producciones y proyectos. Para los artistas visuales y curadores de Catamarca, el llamado constituye una instancia para presentar sus trabajos en un espacio que reúne experiencias de distintas partes del mundo.

La propuesta no se limita a una única disciplina o modalidad de participación, sino que contempla tanto iniciativas impulsadas por artistas como proyectos vinculados con el trabajo curatorial. De esta manera, pueden postularse creadores individuales, colectivos artísticos y profesionales que desarrollen tareas de curaduría, ya sea de manera individual o grupal.

La programación prevista para 2027 y 2028 permitirá que los proyectos seleccionados formen parte del proceso de articulación con las distintas sedes de Bienalsur, distribuidas en diferentes ciudades y espacios culturales.

Cuatro modalidades para presentar proyectos

La convocatoria establece cuatro modalidades de inscripción, destinadas a contemplar diferentes formas de producción y organización dentro del ámbito artístico y curatorial.

Los interesados podrán presentar sus propuestas en las siguientes categorías:

Artista individual: para creadores que deseen presentar un proyecto propio.

Artista grupal: para colectivos o grupos de artistas que desarrollen una propuesta conjunta.

Curador o curadora individual: para profesionales que presenten proyectos curatoriales de manera individual.

Curador o curadora grupal: para equipos de trabajo dedicados a la curaduría que deseen postular una propuesta colectiva.

Estas alternativas permiten que tanto artistas emergentes como profesionales con trayectoria puedan participar, sin limitar la convocatoria a una única modalidad de producción o presentación.

La diversidad de categorías también contempla las distintas formas de trabajo que conviven dentro del campo del arte contemporáneo, desde las búsquedas personales hasta las experiencias colectivas y los proyectos de carácter curatorial.

La inscripción será gratuita y deberá realizarse a través de una plataforma digital habilitada especialmente para recibir las postulaciones.

Hasta cuándo se puede participar

El plazo para presentar proyectos permanecerá abierto hasta el lunes 30 de noviembre de 2026, a las 23:59, hora argentina.

Por tratarse de una convocatoria internacional con inscripción digital, los interesados deberán completar el procedimiento correspondiente mediante el sitio habilitado para recibir las propuestas.

Los datos centrales de la convocatoria son los siguientes:

Convocatoria: sexta edición de Bienalsur.

Destinatarios: artistas visuales y curadores.

Alcance: internacional.

Participación: individual o grupal.

Modalidades: artista individual, artista grupal, curador o curadora individual y curador o curadora grupal.

Costo de inscripción: gratuito.

Cierre: lunes 30 de noviembre de 2026.

Horario límite: 23:59, hora argentina.

Período de programación: 2027 y 2028.

La Secretaría de Gestión Cultural invitó a los interesados de Catamarca a conocer las condiciones establecidas para participar y avanzar con la presentación de sus proyectos dentro del período previsto.

Evaluación por pares ciegos

Una vez finalizada la etapa de recepción de postulaciones, las propuestas serán sometidas a un proceso de evaluación a cargo de un equipo de evaluación por pares ciegos. Este procedimiento tendrá como objetivo realizar la preselección de los proyectos que podrán continuar dentro del proceso de incorporación a la plataforma internacional.

De acuerdo con las condiciones informadas, se elegirán hasta 180 proyectos para avanzar en la instancia de articulación con las distintas sedes de Bienalsur. La preselección constituye una etapa central de la convocatoria, ya que permitirá identificar las propuestas que continuarán el recorrido hacia su posible integración en la programación de la sexta edición, prevista para los años 2027 y 2028.

El sistema de evaluación por pares ciegos estará a cargo del equipo designado para analizar las postulaciones y determinar cuáles serán los proyectos preseleccionados.

Dónde consultar las bases y presentar las postulaciones

Quienes deseen participar podrán acceder a la información oficial de Bienalsur para conocer las condiciones de inscripción, el instructivo correspondiente y las preguntas frecuentes.

La organización puso a disposición los siguientes canales digitales:

Sitio oficial: bienalsur.org.

Plataforma de convocatoria y postulaciones: convocatoria2027.bienalsur.org.

A través del sitio oficial se podrán consultar los requisitos y las condiciones de participación, mientras que las postulaciones deberán realizarse en la plataforma digital específica.

Con esta convocatoria, la Secretaría de Gestión Cultural busca acercar a los artistas visuales y curadores de Catamarca una posibilidad de participación en una plataforma internacional que, desde 2017, reúne propuestas de distintos países y genera espacios de intercambio para el arte contemporáneo.

El llamado permanecerá vigente hasta el 30 de noviembre de 2026, por lo que los creadores y profesionales interesados tendrán tiempo hasta esa fecha para presentar sus proyectos, de manera gratuita, en alguna de las cuatro modalidades habilitadas.