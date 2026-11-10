VIDEO: Jairo emocionó en Córdoba con el Ave María en la previa de la visita del Papa

La visita del Papa León XIV a Córdoba tuvo uno de sus momentos más emotivos antes de la celebración de la segunda misa del Sumo Pontífice en la Argentina. El cantante Jairo se presentó ante miles de fieles que se congregaron en la provincia para participar de la ceremonia religiosa y protagonizó un espectáculo musical que generó una fuerte emoción entre los presentes.

La actuación se desarrolló en la previa de la llegada del Papa al predio de la Escuela de Aviación Militar, donde estaba prevista la celebración religiosa. La multitud que se acercó para presenciar la misa también pudo disfrutar de la presentación del artista, cuya participación formó parte de las actividades organizadas antes del comienzo de la ceremonia.

La respuesta del público estuvo marcada por la felicidad y la emoción que despertó la interpretación de Jairo. En un escenario atravesado por la expectativa de la llegada del Santo Padre, la música se convirtió en uno de los momentos destacados de la jornada, con miles de personas reunidas para acompañar el acontecimiento.

El cantante eligió un repertorio musical para la ocasión y reservó para el cierre una interpretación especialmente significativa. Ave María fue el último tema que entonó Jairo durante el espectáculo previo a la llegada de León XIV.

La elección de esa canción marcó el final de su presentación frente a los fieles que aguardaban la misa. La interpretación se produjo en un contexto de profunda expectativa por la segunda celebración religiosa que el Papa encabezará en territorio argentino, y se convirtió en uno de los momentos destacados de la previa.

JAIRO CANTÓ "EL AVE MARÍA" Y EMOCIONÓ A MILES DE PEREGRINOS A MINUTOS DE LA MISA A minutos del inicio de la misa masiva del Papa León XIV, Jairo conmueve a miles de peregrinos entonando el Ave María desde el escenario principal. 📺 Mirá todo el contenido en nuestra cobertura especial en #LaVozEnVivo: https://t.co/BzclIMzJic — LAVOZcomar (@LAVOZcomar) November 10, 2026

León XIV llegó a Córdoba

El papa León XIV arribó a Córdoba a las 9, procedente de Buenos Aires, para encabezar la celebración religiosa que congregaría a una multitud en la provincia.

La misa en la Escuela de Aviación Militar constituye la segunda ceremonia de este tipo que el Sumo Pontífice protagoniza durante su visita a la Argentina. La convocatoria de fieles convirtió al predio en el escenario central de una jornada que combina actividades religiosas, encuentros pastorales y una recorrida por distintos sectores del centro cordobés.

La presentación de Jairo se desarrolló precisamente durante la espera de la llegada del Papa, por lo que el espectáculo musical funcionó como parte de la previa de una ceremonia que concentró la atención de miles de personas.

La agenda de León XIV contempla, además de la misa, un recorrido en papamóvil por el centro de Córdoba, una visita al Arzobispado y una posterior llegada a la Catedral, donde también están previstas actividades vinculadas con su encuentro con representantes de la Iglesia.

El recorrido del papamóvil por las calles del centro cordobés

Una vez finalizada la misa en la Escuela de Aviación Militar, León XIV realizará una recorrida por el centro de Córdoba en el papamóvil. El trayecto fue organizado en diferentes etapas y comenzará con un primer desplazamiento en un vehículo cerrado.

Desde el predio de FAdeA, el Pontífice tomará la avenida Circunvalación y luego continuará por avenida Colón hasta llegar a la intersección con calle Santa Fe. Ese punto marcará el momento en que dejará el vehículo cerrado para subir al papamóvil y continuar el recorrido con una modalidad que permitirá su presencia en las calles del centro de la ciudad.

A partir de allí, la comitiva avanzará por avenida Colón hasta General Paz. Posteriormente, continuará por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado.

El horario estimado de llegada a ese lugar está previsto a partir de las 11.45.

El itinerario contempla así un desplazamiento desde las instalaciones de FAdeA hacia el sector céntrico, con un primer tramo en un vehículo cerrado y una segunda parte en el papamóvil. La secuencia permitirá que el Papa recorra distintas arterias de la ciudad antes de continuar con las actividades religiosas y pastorales previstas.

La Catedral y el encuentro pastoral de la tarde

Después de su paso por el Arzobispado, la siguiente parada del recorrido será la Catedral de Córdoba.

Para llegar hasta allí, León XIV recorrerá las calles Hipólito Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril. Este tramo forma parte de la agenda prevista para su permanencia en la capital provincial y antecede a otro de los compromisos institucionales y religiosos de la jornada.

Antes de las 15.15, está previsto que el Santo Padre participe de un encuentro pastoral con obispos, sacerdotes, consagrados y agentes pastorales.

La reunión se inscribe dentro de las actividades programadas durante su visita a Córdoba y reunirá a representantes de distintos ámbitos de la Iglesia. De esta manera, después de la multitudinaria misa y de la recorrida por el centro de la ciudad, el Papa tendrá una instancia de encuentro con integrantes de la comunidad religiosa.