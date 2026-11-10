León XIV celebra misa en Córdoba homenejeando a Brochero, Mama Antula y al Beato Esquiú

El Papa León XIV encabeza este martes una multitudinaria misa en Córdoba, en el marco de su tercer día de visita a la Argentina. La ceremonia se desarrolla en la Escuela de Aviación Militar, ubicada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde una importante cantidad de fieles se congregó para participar de la celebración religiosa presidida por el Sumo Pontífice.

La jornada está marcada por el carácter multitudinario del encuentro y por los distintos momentos que dan inicio a la ceremonia. Un coro integrado por adultos y niños acompañó musicalmente los primeros instantes de la misa, mientras León XIV se acercaba al escenario acompañado por un numeroso grupo de religiosos.

La llegada del Papa al espacio preparado para la celebración dio paso al comienzo de una ceremonia que reunió a representantes de la Iglesia y a una multitud de personas que se acercaron para participar de la actividad religiosa. El coro tuvo a su cargo los cantos iniciales, en un marco de expectativa por el mensaje que el Pontífice compartiría durante su homilía.

La misa constituye una de las actividades centrales de la agenda del Papa en Córdoba, dentro de su recorrido por el país. Una vez concluida la celebración, León XIV tenía previsto regresar a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El reconocimiento a la historia religiosa de Córdoba

Uno de los momentos destacados del mensaje papal estuvo dedicado a la historia religiosa de Córdoba y a dos figuras especialmente representativas de la provincia: el Cura Brochero y Mama Antula.

León XIV comenzó su mensaje en el predio de FAdeA con un reconocimiento a la tradición espiritual cordobesa y a quienes, a lo largo de la historia, dedicaron sus vidas a la evangelización y al servicio de los demás. En ese contexto, recordó que la ciudad posee una trayectoria religiosa vinculada a sus instituciones eclesiásticas y a la presencia de hombres y mujeres que desarrollaron su labor inspirados por su fe.

El Pontífice expresó: "La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina, ha sido tierra de santos".

A partir de esa referencia, describió el recorrido histórico de la fe en la ciudad y señaló que sus conventos, iglesias, calles y hospitales fueron espacios transitados por personas que, motivadas por su amor a Jesús, entregaron su vida al Evangelio.

En su mensaje, el Papa amplió el reconocimiento a la historia religiosa argentina y mencionó expresamente al Cura Brochero y Mama Antula, a quienes presentó como ejemplos de personas que fueron convocadas por el Señor y enviadas a cumplir una misión evangelizadora.

"En Argentina vivieron hombres y mujeres, como el Cura Brochero y Mama Antula —por poner solo dos ejemplos—, que fueron llamados por el Señor y enviados a la misión, sin que ellos mismos fueran siquiera conscientes de lo extraordinario que su labor evangelizadora llegaría a ser", expresó León XIV.

La mención de ambas figuras religiosas provocó el aplauso de los presentes, que respondieron con una manifestación de reconocimiento ante la referencia a dos nombres profundamente vinculados con la tradición espiritual local.

El mensaje sobre el servicio y la misión evangelizadora

En otro tramo de su reflexión, León XIV puso el acento en el sentido del servicio dentro de la vida cristiana. Al recordar la trayectoria del Cura Brochero y Mama Antula, el Pontífice señaló que la dimensión extraordinaria de una tarea evangelizadora no necesariamente es percibida por quienes la llevan adelante.

En ese sentido, remarcó que la misión religiosa debe entenderse desde la humildad y el cumplimiento del deber, sin atribuirse méritos personales por la labor realizada.

"Porque todos los cristianos somos simples servidores, no hemos de hacer más que cumplir con nuestro deber", sostuvo el Papa al cerrar ese pasaje de su mensaje.

La reflexión vinculó el reconocimiento a los referentes religiosos argentinos con una consideración más amplia sobre el compromiso de los cristianos y la responsabilidad de llevar adelante la misión que les corresponde. De esa manera, el homenaje a Córdoba no quedó limitado a una evocación histórica, sino que también estuvo acompañado por una enseñanza sobre la vocación de servicio. En este sentido volvió a recordar la figura del Beato Mamerto Esquiú, nacido en Catamarca y quien fuera obispo de Córdoba.

La reacción de los fieles ante las palabras dedicadas al Cura Brochero y Mama Antula convirtió ese tramo de la celebración en uno de los momentos más significativos de la misa.

Karina Milei, Martín Menem y Juan Schiaretti, en primera fila

La ceremonia también contó con la presencia de representantes de distintos espacios institucionales y políticos. Entre quienes se ubicaron en la primera fila estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el exgobernador de Córdoba y actual diputado nacional, Juan Schiaretti.

Los tres participaron de la Santa Misa celebrada este martes desde las 10 en la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Su ubicación en primera fila los situó entre los asistentes que acompañaron de manera directa la celebración encabezada por León XIV, en una jornada que concentró la atención religiosa e institucional alrededor de la visita papal a Córdoba.

La presencia de Karina Milei, Martín Menem y Juan Schiaretti formó parte de la participación de representantes políticos en una de las actividades centrales del tercer día del Pontífice en el país.