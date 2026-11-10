La transmisión en El Shincal mostrará nuevas tecnologías para investigar el pasado

La arqueología abrirá sus puertas al público a través de una propuesta de streaming que permitirá seguir en tiempo real los trabajos de investigación que se desarrollan en El Shincal de Quimivil, uno de los sitios arqueológicos de referencia de Catamarca. Bajo la iniciativa denominada Expedición Inka, del 17 al 20 de noviembre se transmitirán distintas etapas de una campaña arqueológica que tendrá como escenario el asentamiento ubicado en Londres, departamento Belén.

La experiencia estará a cargo del Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil, perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Durante cuatro jornadas consecutivas, los especialistas mostrarán cómo se desarrolla una excavación arqueológica, cuáles son las herramientas utilizadas para estudiar el terreno y de qué manera se recuperan y analizan los materiales que permiten reconstruir aspectos de las sociedades que habitaron el lugar.

Las transmisiones se realizarán diariamente entre las 11 y las 13 horas, con el propósito de acercar al público las diferentes instancias de la investigación y mostrar en primera persona las tareas que habitualmente se desarrollan en el ámbito científico.

La propuesta permitirá observar no solamente el trabajo de excavación, sino también los procedimientos técnicos que intervienen en el registro, la documentación y el estudio de los vestigios arqueológicos. De esta manera, Expedición Inka buscará explicar cómo se construye el conocimiento sobre las sociedades del pasado a partir de la investigación sistemática de sus restos materiales.

LiDAR y telefotogrametría: la tecnología aplicada al estudio del terreno

Uno de los aspectos destacados de las transmisiones será la presentación de las herramientas tecnológicas que actualmente se utilizan para registrar y estudiar el espacio arqueológico.

Durante las cuatro jornadas, los investigadores mostrarán la aplicación de tecnologías como LiDAR y telefotogrametría, utilizadas en las tareas de registro y análisis del terreno. Estas herramientas forman parte de los procedimientos que permiten documentar las características del sitio y obtener información relevante para interpretar la configuración del asentamiento.

La posibilidad de observar su utilización durante una campaña arqueológica permitirá conocer cómo se incorporan los recursos tecnológicos a las investigaciones y cuál es su función dentro del trabajo cotidiano de los especialistas.

El registro del terreno constituye una de las dimensiones centrales de la campaña, ya que permite estudiar las características espaciales del sitio y relacionarlas con las estructuras y los materiales que puedan identificarse durante las excavaciones. Junto con estas tecnologías, el equipo explicará los procedimientos empleados para la recuperación de restos botánicos y el análisis de posibles restos óseos de animales. Se trata de tareas que permitirán reunir información sobre diferentes aspectos de la ocupación del lugar y aportar elementos para reconstruir las actividades que se desarrollaban en el asentamiento.

La investigación no estará limitada, por lo tanto, al reconocimiento de estructuras arquitectónicas. También comprenderá el estudio de materiales de origen vegetal y de posibles restos animales, cuya recuperación y análisis pueden contribuir a ampliar el conocimiento sobre las características del espacio y las prácticas de quienes lo habitaron.

La excavación de una estructura tipo kancha, eje de la campaña

El trabajo de campo tendrá como uno de sus principales objetivos la excavación de una estructura tipo kancha, definida como un recinto perimetral compuesto.

Esta construcción será objeto de un estudio específico que buscará profundizar en tres dimensiones fundamentales: su arquitectura, funcionalidad y contexto cultural.

A través de las tareas que se desarrollarán en el terreno, los investigadores procurarán conocer las características de la estructura y analizar los materiales que eventualmente puedan recuperarse durante la excavación.

El estudio de una kancha permitirá abordar distintos interrogantes relacionados con la organización de los espacios dentro de El Shincal de Quimivil. La disposición de sus estructuras, sus posibles funciones y su relación con el contexto cultural del asentamiento constituyen aspectos centrales para comprender cómo se encontraba organizado el sitio.

En ese sentido, la campaña buscará ampliar el conocimiento sobre la organización espacial de El Shincal y los usos de sus distintos sectores. Para ello, el trabajo combinará las observaciones realizadas durante la excavación con el registro tecnológico del terreno y el análisis de los materiales arqueológicos que puedan encontrarse.

La investigación permitirá mostrar cómo se articulan las diferentes etapas de una excavación: desde la identificación y documentación de las estructuras hasta la recuperación de elementos materiales y su posterior interpretación científica.

Fundación Azara

La iniciativa es impulsada por la Fundación Azara, institución que viene acompañando las tareas de investigación y puesta en valor de El Shincal de Quimivil. El proyecto también cuenta con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Antropología del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, organismo que tendrá una participación especial durante la primera jornada de transmisión en vivo.

Su presencia permitirá destacar la importancia del patrimonio arqueológico provincial, considerando no solamente el valor histórico y cultural de El Shincal, sino también el de otros puntos del territorio catamarqueño.

El acompañamiento institucional se integra así a una propuesta que combina investigación científica, divulgación y valorización del patrimonio. La participación de los organismos vinculados con la cultura y la antropología permitirá incorporar una mirada más amplia sobre la relevancia de los sitios arqueológicos y la necesidad de dar a conocer los trabajos que se realizan para estudiarlos.

La campaña representa, además, una oportunidad para visibilizar el trabajo interdisciplinario que llevan adelante los investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de La Plata, con el apoyo de las instituciones que acompañan la investigación y la puesta en valor del sitio.

Un streaming para acercar la arqueología a la comunidad

Además de mostrar las técnicas y los procedimientos científicos, Expedición Inka propone generar un espacio de intercambio directo con la comunidad. Los investigadores serán los encargados de explicar en primera persona las actividades que realizan durante la campaña, compartir los avances de la excavación y responder las preguntas que el público podrá enviar mientras se desarrollen las transmisiones.

La iniciativa busca que la investigación arqueológica pueda ser conocida desde una perspectiva cercana, permitiendo que las personas interesadas comprendan cómo trabajan los especialistas, qué herramientas utilizan y cuáles son los procedimientos necesarios para estudiar los vestigios de las sociedades del pasado.

El formato en vivo permitirá seguir las distintas etapas de la campaña y conocer los avances a medida que se desarrollen las tareas en el terreno. De esta manera, el público tendrá la posibilidad de observar aspectos del trabajo científico que habitualmente se desarrollan en el ámbito de las investigaciones arqueológicas.

La propuesta también apunta a dar a conocer el carácter interdisciplinario de la arqueología, mostrando que el estudio de un sitio como El Shincal requiere combinar diferentes técnicas de registro, excavación, recuperación de materiales y análisis.

El intercambio con los espectadores será otro de los componentes centrales, ya que las preguntas podrán ser respondidas directamente por los investigadores durante las emisiones.