La llegada de Bill Gates a Ushuaia, capital de Tierra del Fuego y reconocida como la ciudad más austral del mundo, generó sorpresa y despertó interrogantes sobre los motivos de su presencia en el sur argentino. El cofundador de Microsoft y uno de los empresarios más reconocidos del ámbito tecnológico internacional fue fotografiado mientras recorría las instalaciones del puerto y caminaba por el muelle, en una visita que no había sido anunciada oficialmente.

El multimillonario estadounidense, de 71 años, fue visto este miércoles acompañado por otro hombre. Las imágenes de su presencia comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales, donde despertaron distintas versiones acerca de las actividades que estaría realizando en territorio argentino y, particularmente, sobre las razones que lo llevaron hasta Tierra del Fuego.

La aparición del empresario coincidió con el amarre de varios megayates en la zona portuaria, embarcaciones de lujo vinculadas a empresarios estadounidenses que también concentraron la atención durante su permanencia en Ushuaia. La presencia de estas naves abrió otro interrogante alrededor de la visita, especialmente por la posibilidad de que Gates mantuviera encuentros con algunos de sus propietarios.

La presencia de Lorenzo Fertitta y los megayates

Entre las embarcaciones que se encontraban en la zona aparece el yate perteneciente a Lorenzo Fertitta, exdirector ejecutivo de la Ultimate Fighting Championship (UFC). De acuerdo con las versiones difundidas, Fertitta habría recibido a Gates en su embarcación, aunque hasta el momento no se conocieron confirmaciones oficiales sobre las circunstancias del supuesto encuentro.

La coincidencia entre la llegada del empresario tecnológico y la presencia de los megayates alimentó las especulaciones sobre los contactos que podría mantener durante su estadía en el extremo austral. Sin embargo, todavía no se conoce con quién está Bill Gates durante esta visita, ni cuáles son las personas que integran su comitiva.

El movimiento de las embarcaciones de lujo también remite a antecedentes de la relación del magnate con Ushuaia. No es la primera vez que Gates visita la ciudad, ya que había estado en la capital fueguina en 2007. Además, el yate Octopus, perteneciente a su socio Paul Allen, es una embarcación habitual en la región y suele atraer la atención por sus dimensiones y por contar con dos helicópteros en cubierta.

La referencia a Octopus vuelve a poner en perspectiva la presencia de grandes embarcaciones vinculadas a empresarios estadounidenses en las aguas del extremo sur argentino, un escenario que, en esta oportunidad, coincidió con la aparición pública del cofundador de Microsoft.

La pesca en una estancia cercana a Río Grande

Aunque no existe información oficial que permita establecer con precisión el itinerario de Gates, medios locales difundieron una de las versiones que intenta explicar su desembarco en Tierra del Fuego. Según esas informaciones, el empresario habría viajado a la Patagonia con la intención de disfrutar de una jornada de pesca en una estancia ubicada cerca de Río Grande.

La región es conocida internacionalmente por sus actividades de pesca deportiva, que convocan a visitantes extranjeros durante la temporada. En ese contexto, la posibilidad de que el magnate haya elegido ese destino para realizar una actividad recreativa aparece entre las hipótesis difundidas sobre su visita.

Sin embargo, los detalles de esa eventual excursión permanecen sin confirmación. No se informó en qué establecimiento podría alojarse el empresario, cuándo tendría lugar la jornada de pesca ni qué otras actividades podrían formar parte de su recorrido por la provincia.

Tampoco se conoce cuánto tiempo permanecerá en la Argentina, quiénes integran su comitiva o si tiene previstas otras actividades antes de regresar a Estados Unidos. La falta de precisiones oficiales mantiene abiertas las preguntas sobre el verdadero propósito del viaje.

Su recorrido por Buenos Aires antes de llegar a Ushuaia

La presencia de Bill Gates en Ushuaia no fue el primer registro de su paso por la Argentina durante esta visita. Antes de aparecer en la capital fueguina, el empresario también había sido fotografiado en distintos sectores turísticos de la Ciudad de Buenos Aires, donde su recorrido quedó documentado por personas que lo reconocieron.

Uno de los registros corresponde a Plaza de Mayo, donde un usuario de la red social X logró fotografiarlo mientras recorría la zona histórica de la capital argentina. La imagen se sumó a otros testimonios visuales que comenzaron a circular a partir de su presencia en el país.

También fue visto en La Boca, particularmente en los alrededores de Caminito, uno de los principales atractivos turísticos porteños. Esas apariciones permitieron reconstruir parte de su recorrido antes de que las imágenes tomadas en Ushuaia instalaran nuevamente su visita en la agenda informativa.

Su paso por Buenos Aires y posterior aparición en Tierra del Fuego conforman los principales registros conocidos de su estadía, aunque no permiten establecer por sí solos el itinerario completo ni las razones de cada desplazamiento.

Un puerto intervenido y con una situación conflictiva

La llegada de Gates también coincidió con un escenario complejo en el puerto de Ushuaia. La terminal se encuentra intervenida desde hace un año, atraviesa una situación marcada por la presencia de piquetes y tiene comprometida la continuidad de esa intervención, anunciada por el Gobierno nacional.

Este contexto constituye otro de los elementos que rodearon la aparición del magnate en el muelle fueguino. Mientras la presencia de los megayates y las versiones sobre posibles encuentros concentraban la atención, el puerto atravesaba una situación conflictiva que permanece entre los asuntos centrales de la actualidad local.

La continuidad de la intervención anunciada por las autoridades nacionales se suma a las dificultades mencionadas en torno al funcionamiento de la terminal, en un escenario que contrasta con la atención generada por la llegada de visitantes de alto perfil internacional y embarcaciones de lujo.