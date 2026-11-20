La ciudad de Belén fue sede del Seminario Internacional de Intercambio de Experiencias Francia-Ruta del Telar, una iniciativa que reunió a artesanos catamarqueños, docentes y referentes de instituciones francesas con el propósito de compartir conocimientos, técnicas y experiencias vinculadas con la producción textil.

El encuentro se desarrolló en el microcine de la Terminal de Ómnibus de Belén y permitió reunir a los protagonistas de dos instancias de intercambio: el viaje de formación que realizaron artesanos de Catamarca a Francia durante mayo y la misión inversa que actualmente se desarrolla en territorio provincial, con la presencia de docentes y representantes franceses que recorren distintas estaciones de la Ruta del Telar.

La jornada constituyó un espacio para poner en común las experiencias adquiridas, presentar los procesos de producción de los artesanos locales y acercar a la delegación francesa a los conocimientos y prácticas textiles que forman parte de la identidad productiva de Catamarca.

La actividad contó con la participación de autoridades diplomáticas, provinciales y municipales, además de representantes de instituciones culturales y educativas, integrantes de la delegación francesa y protagonistas de la producción artesanal.

Autoridades provinciales, municipales y representantes franceses

Entre los participantes se destacó la presencia del embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, quien formó parte de la delegación institucional que acompañó el seminario.

También participaron la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; el intendente de Belén, Cristian Yapura; la intendenta de Santa María, Erica Inga; y el director del Institut français d'Argentine, Frederick Depetris.

La jornada reunió, además, a integrantes de la delegación francesa, autoridades, artesanos y representantes de distintas instituciones vinculadas con esta experiencia de intercambio. La presencia de estos referentes permitió acompañar una iniciativa que conecta el trabajo artesanal catamarqueño con instituciones y especialistas franceses, a partir de una propuesta centrada en la formación, la transmisión de conocimientos y el reconocimiento de las técnicas de producción textil.

El encuentro tuvo como eje la posibilidad de compartir experiencias concretas entre quienes desarrollan su actividad en los territorios y quienes participan de los procesos de formación e intercambio internacional.

Un proceso que comenzó con el viaje de cinco artesanos a Francia

El seminario dio continuidad al intercambio iniciado en mayo, cuando cinco artesanos de la Ruta del Telar viajaron a Francia para participar de una experiencia de capacitación y compartir sus propios saberes con referentes de ese país.

Aquella instancia permitió establecer un vínculo de intercambio entre los protagonistas de la producción textil catamarqueña y las instituciones francesas que forman parte de esta iniciativa.

En esta nueva etapa, el proceso continuó con la llegada a Catamarca de docentes y referentes franceses, quienes participan de una misión inversa que contempla visitas a distintas estaciones de la Ruta del Telar.

De esta manera, el intercambio adquirió una dinámica de doble dirección: por un lado, los artesanos catamarqueños tuvieron la posibilidad de viajar a Francia para capacitarse y transmitir sus conocimientos; por otro, los representantes franceses llegaron a la provincia para conocer directamente las experiencias productivas y las técnicas que desarrollan los artesanos en sus propios territorios.

El seminario realizado en Belén permitió reunir a los protagonistas de ambas instancias y compartir las experiencias acumuladas durante este proceso. La propuesta se concentró en el conocimiento de los materiales, las técnicas de elaboración y los distintos procedimientos que intervienen en la producción textil, poniendo en común las particularidades del trabajo artesanal y las experiencias de quienes sostienen estas actividades.

Ramón Baigorria y Graciela Carrasco compartieron su trayectoria textil

Uno de los momentos destacados del seminario estuvo a cargo del reconocido artesano Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, creadores del poncho argentino y fundadores del emprendimiento familiar Rua Chaky. Ambos presentaron su experiencia de trabajo y producción textil, compartiendo los conocimientos construidos a partir de su trayectoria dentro de la actividad artesanal.

Su participación permitió incorporar al intercambio la perspectiva de quienes desarrollan una labor vinculada con la elaboración de prendas y la producción textil, transmitiendo sus experiencias y los saberes que forman parte de su emprendimiento familiar.

La exposición de Baigorria y Carrasco se integró al objetivo general del encuentro: generar un espacio de intercambio entre los artesanos catamarqueños y los docentes y referentes franceses, a partir de experiencias concretas relacionadas con los procesos de producción.

La presentación también permitió mostrar el trabajo que realizan los protagonistas de la Ruta del Telar y compartir con la delegación internacional los conocimientos que se desarrollan en el ámbito artesanal de Catamarca.

Fátima Zabala presentó el proceso de producción de fibras de seda

Otra de las exposiciones estuvo a cargo de Fátima Zabala, artesana de la estación Belén de la Ruta del Telar, quien compartió su experiencia en la cría de gusanos de seda y el aprovechamiento de las fibras obtenidas para utilizarlas posteriormente en sus tejidos.

Su presentación permitió mostrar una etapa particular del proceso de producción textil: la obtención de la materia prima a partir de la cría de gusanos de seda y su posterior utilización en la elaboración artesanal.

La experiencia de Zabala acercó a los representantes franceses a una práctica productiva que forma parte del trabajo desarrollado por los artesanos de la estación Belén. A través de su exposición, el seminario incorporó una mirada sobre el origen de los materiales utilizados en los tejidos y sobre los procedimientos que permiten transformar las fibras en productos textiles.

La participación de la artesana también contribuyó a ampliar el intercambio de conocimientos, al presentar una experiencia concreta desarrollada en el territorio y vinculada directamente con las distintas etapas de la producción.

Materiales, técnicas y procesos de producción en el centro del intercambio

Las exposiciones de los artesanos permitieron abordar diferentes aspectos del trabajo textil y poner en común los conocimientos relacionados con los materiales, las técnicas y los procesos de producción. El encuentro ofreció a la delegación francesa la posibilidad de conocer las experiencias de los artesanos en sus propios territorios, comprender las características de sus actividades y acercarse a los procedimientos que utilizan para desarrollar sus tejidos.

En ese sentido, la participación de Ramón Baigorria, Graciela Carrasco y Fátima Zabala permitió presentar distintas dimensiones de la producción artesanal: desde la experiencia de un emprendimiento familiar dedicado al trabajo textil hasta la obtención de fibras mediante la cría de gusanos de seda.

La presencia de docentes y referentes de instituciones francesas, por su parte, dio continuidad a la misión inversa que contempla recorridos por distintas estaciones de la Ruta del Telar.

El seminario funcionó así como un espacio de encuentro entre los conocimientos y las experiencias de ambos países, con los artesanos catamarqueños como protagonistas de la presentación de sus prácticas productivas.

Un desfile de prendas cerró la jornada en Belén

Como cierre del Seminario Internacional de Intercambio de Experiencias Francia-Ruta del Telar, se realizó un desfile de prendas de la Ruta del Telar, que permitió mostrar la diversidad de la producción textil catamarqueña y el trabajo de sus artesanos.

La presentación final reunió las producciones vinculadas con esta iniciativa y ofreció una instancia para exhibir el resultado de los conocimientos y las técnicas que forman parte de la actividad artesanal en la provincia. El desfile constituyó el cierre de una jornada que había comenzado con el intercambio institucional y continuado con las exposiciones de los protagonistas de la producción textil.

De esta manera, el encuentro combinó la transmisión de experiencias, la presentación de procesos de elaboración y la exhibición de prendas, mostrando diferentes aspectos del trabajo que desarrollan los artesanos de la Ruta del Telar.

La actividad realizada en Belén permitió dar continuidad al vínculo establecido durante el viaje de formación de mayo y a la misión inversa que actualmente se desarrolla en Catamarca, con la participación de docentes y referentes franceses.

La Ruta del Telar volvió a convertirse en un espacio de encuentro entre saberes, técnicas y experiencias internacionales, con los artesanos catamarqueños como protagonistas de un intercambio que permitió compartir su trabajo, mostrar sus procesos productivos y presentar la diversidad de sus creaciones ante una delegación francesa.