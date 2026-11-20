La Expedición Inka 2026, desarrollada en el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, en Londres, departamento Belén, llega este viernes a su última jornada de transmisiones en vivo, luego de despertar un importante interés a través de las plataformas digitales y reunir a miles de personas que siguieron el trabajo de los investigadores mediante streaming.

La iniciativa permitió acercar al público el desarrollo de una investigación arqueológica realizada directamente en uno de los sitios históricos más representativos de Catamarca. A través de las transmisiones, los especialistas mostraron en tiempo real las tareas de excavación, explicaron los procedimientos de investigación y compartieron los hallazgos de restos materiales que aportan información para comprender cómo vivieron los inkas en esta antigua ciudad de piedra.

El proyecto cuenta con el impulso de la Fundación Azara y la participación de científicos de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CONICET Dialoga, instituciones cuyos investigadores forman parte de las actividades de excavación y difusión científica.

La propuesta de transmitir el trabajo arqueológico permitió que miles de espectadores pudieran observar las tareas que habitualmente se desarrollan en el terreno y conocer las explicaciones de los especialistas a medida que avanzaba la investigación.

La última emisión está prevista para este viernes 20, entre las 11 y las 13 horas, a través del canal de YouTube de la Fundación Azara. Será la oportunidad de seguir en directo el cierre de esta experiencia de divulgación científica y conocer los resultados y hallazgos que marcaron las distintas jornadas de trabajo.

El Shincal de Quimivil, una ciudad de piedra que conserva la historia incaica

El escenario de la expedición es El Shincal de Quimivil, ubicado en Londres, departamento Belén, un sitio arqueológico cuya importancia está vinculada con la presencia de los inkas en el territorio. Según los estudios mencionados en el marco de la investigación, la ciudad de piedra data aproximadamente del año 1470, período que permite ubicar temporalmente la expansión incaica en esta región del noroeste argentino.

Las excavaciones buscan recuperar e interpretar restos materiales que permitan reconstruir aspectos de la vida de las poblaciones que habitaron el asentamiento. Cada elemento encontrado puede aportar información sobre las actividades desarrolladas en el lugar, los materiales utilizados y las distintas etapas de ocupación.

En ese contexto, el trabajo de los investigadores no se limita a recuperar objetos o restos arqueológicos, sino que también procura establecer relaciones entre los materiales encontrados y los procesos históricos que atravesaron el asentamiento.

La transmisión en vivo permitió mostrar precisamente esa dimensión del trabajo científico: la observación minuciosa de los materiales, las tareas de excavación y las explicaciones que los especialistas brindan sobre la importancia de cada descubrimiento.

La participación de instituciones científicas nacionales y la difusión mediante streaming convirtieron a la Expedición Inka en una experiencia que acercó el patrimonio arqueológico catamarqueño a una audiencia mucho más amplia que la que puede acceder presencialmente al sitio.

La sorpresa de la tercera jornada

Uno de los momentos más destacados de la expedición se produjo durante la tercera jornada de excavaciones, cuando el equipo recuperó un fragmento óseo que podría pertenecer a una vaca o un caballo.

El hallazgo despertó especial interés entre los investigadores porque se trata de animales introducidos en América por los españoles y que no formaban parte de las poblaciones prehispánicas. La aparición de este material en un sitio arqueológico asociado con la presencia incaica abre nuevos interrogantes sobre la historia del asentamiento y las posibles etapas de ocupación posteriores al período indígena.

El arqueólogo catamarqueño Emilio Villafañez destacó la relevancia del descubrimiento y explicó por qué el fragmento encontrado representa un elemento importante para la investigación.

"Entre los hallazgos destacados de hoy, tenemos un fragmento óseo de un caballo o una vaca. Eso es súper importante", señaló el especialista.

Villafañez explicó que estos animales fueron introducidos en el continente por los españoles, por lo que su presencia en un contexto arqueológico vinculado con los inkas obliga a revisar las posibles interpretaciones sobre la ocupación del lugar.

"Encontrar fragmentos de una vaca o de un caballo en un sitio incaico nos hace repreguntarnos un montón de cosas", expresó el arqueólogo. La importancia del hallazgo radica, precisamente, en que podría aportar indicios sobre un período histórico diferente al de la ocupación incaica original. Sin embargo, los investigadores todavía deben avanzar en el análisis del material para establecer con mayor precisión su antigüedad y su relación con las distintas etapas de utilización del sitio.

La posibilidad de una ocupación posterior a la presencia incaica

A partir del fragmento óseo recuperado, una de las hipótesis planteadas por Villafañez es que el recinto haya continuado habitado después de la presencia incaica, durante una etapa en la que se produjo el contacto entre las poblaciones indígenas y los españoles.

Esta posibilidad introduce nuevas preguntas sobre la continuidad de la ocupación de El Shincal de Quimivil y sobre los cambios que pudieron producirse en el asentamiento después de la expansión española.

El investigador explicó que todavía no existen elementos suficientes para determinar con precisión cuándo habría ocurrido esa posible ocupación posterior. La cronología constituye uno de los principales interrogantes que plantea el descubrimiento, debido a que la presencia de restos de animales introducidos por los españoles podría corresponder a una etapa posterior al período estrictamente incaico.

En ese sentido, el fragmento encontrado representa una evidencia que deberá ser estudiada para establecer su ubicación temporal dentro de la historia del sitio. La hipótesis de una continuidad habitacional abre la posibilidad de que el recinto haya sido utilizado durante un período de transición, cuando las poblaciones indígenas y los españoles comenzaron a compartir el territorio.

No obstante, Villafañez fue cauteloso al referirse a esta interpretación y remarcó que todavía no se cuenta con información suficiente para confirmar esa posibilidad ni establecer una fecha concreta.

De 1470 a 1535: el período histórico que orienta las investigaciones

Durante sus explicaciones, Villafañez recordó que la expansión incaica en el noroeste argentino se desarrolló aproximadamente entre 1470 y la década de 1530.

Este marco temporal resulta importante para interpretar los hallazgos de la expedición, especialmente cuando aparecen materiales que podrían estar relacionados con momentos posteriores a la presencia incaica. El especialista señaló que el nuevo fragmento óseo podría corresponder a un período posterior a 1535, aunque todavía no existe una datación precisa que permita establecerlo.

Al referirse a las posibilidades cronológicas, expresó: "Puede ser 1550, 1600, 1700, la verdad que no lo sabemos". La declaración refleja el estado actual de la investigación y la necesidad de continuar analizando los materiales recuperados antes de establecer conclusiones definitivas.

Las diferentes fechas mencionadas muestran la amplitud del período que los investigadores consideran como una posible referencia para el hallazgo. La diferencia entre una ocupación incaica y otra posterior a la llegada de los españoles resulta fundamental para comprender el significado histórico del fragmento.