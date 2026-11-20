El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca activó el Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas luego de tomar conocimiento de una situación de presunto maltrato en el Jardín Maternal Anexo N.º 2 de la Cámara de Senadores, ubicado en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE).

La intervención de la cartera educativa se produjo a partir de la información recibida sobre el posible episodio ocurrido en el establecimiento maternal. Frente a esta situación, las autoridades pusieron en marcha el procedimiento institucional previsto para abordar circunstancias complejas dentro de las instituciones educativas y dispusieron las primeras medidas de resguardo.

Entre las decisiones adoptadas se encuentra el pedido de apartamiento preventivo de la agente involucrada, quien fue separada de sus funciones durante la jornada de este viernes.

La medida fue comunicada oficialmente por el Ministerio, que informó sobre la activación del protocolo y las actuaciones iniciadas para abordar la situación. De esta manera, el organismo educativo formalizó su intervención y avanzó con las comunicaciones institucionales necesarias para que los organismos correspondientes participen del procedimiento.

La Cámara de Senadores fue notificada

Uno de los primeros pasos adoptados por el Ministerio consistió en notificar a la Cámara de Senadores, organismo del que depende administrativamente el personal que desempeña tareas en el Jardín Maternal Anexo N.º 2.

Esta comunicación responde a la dependencia institucional del establecimiento y a la necesidad de articular las medidas correspondientes con el organismo responsable de su personal. En ese marco, la cartera educativa solicitó formalmente el apartamiento preventivo de la agente señalada, una disposición que se hizo efectiva durante la jornada de este viernes, según precisó el comunicado oficial.

La separación de sus funciones constituye una de las medidas de resguardo implementadas mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el presunto episodio. Su adopción se produjo dentro del procedimiento activado por el Ministerio, que contempla la intervención de las autoridades competentes y las articulaciones necesarias para abordar este tipo de situaciones.

El establecimiento involucrado funciona en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y corresponde al Jardín Maternal Anexo N.º 2 de la Cámara de Senadores. La relación administrativa entre el jardín y el organismo legislativo fue contemplada en las primeras actuaciones, mediante la notificación correspondiente y el pedido de apartamiento de la agente.

Protección integral del niño y continuidad de las actuaciones

Además de la separación preventiva de la agente, el Ministerio de Educación y Trabajo informó que se iniciaron las actuaciones y articulaciones correspondientes para garantizar la protección integral del niño involucrado.

Este objetivo constituye uno de los aspectos centrales de la intervención institucional, dado que las medidas adoptadas buscan resguardar al niño mientras se desarrolla el abordaje de la situación por parte de las autoridades competentes.

La cartera educativa indicó que se puso en marcha el procedimiento previsto para este tipo de circunstancias y que se encuentran en desarrollo las intervenciones necesarias para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

En este contexto, las actuaciones no se limitan a la medida administrativa de apartamiento preventivo, sino que también comprenden las articulaciones institucionales destinadas a garantizar la protección del niño y permitir que los organismos con competencia en el caso desarrollen las acciones correspondientes.

El Ministerio garantizará la privacidad de las personas involucradas

Otro de los puntos expresamente señalados por el Ministerio de Educación fue el compromiso de mantener bajo resguardo la identidad y privacidad de todas las personas involucradas, con especial atención a la protección del niño.

La decisión de preservar los datos personales forma parte de los criterios comunicados por la cartera educativa mientras avanzan las actuaciones. Por ese motivo, el organismo no difundió información que permita identificar a las personas vinculadas con la situación.

El resguardo de la identidad del niño constituye un aspecto especialmente relevante dentro del abordaje institucional, de acuerdo con lo señalado en el comunicado oficial. Asimismo, el Ministerio aclaró que las decisiones adoptadas hasta el momento tienen exclusivamente carácter preventivo y que no representan un pronunciamiento sobre eventuales responsabilidades.