La Virgen del Valle fue declarada Prefecta General del Servicio Penitenciario Provincial, en una ceremonia realizada durante la mañana de este jueves 19 de noviembre en el Santuario Catedral. La proclamación comprende a todo el personal superior y subalterno de la institución, a los internos alojados en las distintas unidades penitenciarias y a sus familias, mediante los respectivos decretos episcopal y del Servicio Penitenciario.

La celebración estuvo enmarcada en dos acontecimientos de especial relevancia: el 35° aniversario de la creación del Servicio Penitenciario de Catamarca y el Año Jubilar por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú. En ese contexto, la ceremonia religiosa y el acto de proclamación reunieron a representantes de la Iglesia, autoridades penitenciarias, integrantes de la institución y fieles que participaron de esta jornada dedicada a la Patrona de Catamarca.

La Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el capellán del Servicio Penitenciario, Pbro. Dardo Olivera, y el capellán del Santuario Catedral y de la Policía Provincial, Pbro. Leandro Roldán. También acompañó la celebración el diácono Sergio Colósimo, referente de la Pastoral Carcelaria.

Entre las autoridades presentes se encontraban la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, Lic. Andrea Yuliana Gallo, y el subdirector general, Prefecto General Dr. Franco Sosa, además de otras autoridades, personal de la unidad penitenciaria y fieles en general.

El ingreso de las banderas y el manto preparado para la ocasión

La celebración litúrgica comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia. A continuación, hizo su entrada la imagen de Nuestra Madre del Valle, que para esta ocasión especial lució un manto confeccionado especialmente para la jornada.

La pieza presentó un bordado con un significado particular: la imagen de una persona ubicada detrás de las rejas, estirando su mano, sobre la cual se posa una paloma. La composición representa el anhelo de libertad y se convirtió en uno de los elementos centrales de la celebración, en consonancia con el ámbito institucional al que estuvo destinada la proclamación.

La imagen bordada fue retomada posteriormente por Mons. Urbanč durante su homilía, cuando relacionó sus elementos con la dignidad humana, la libertad y la necesidad de reconocer al otro como una persona merecedora de respeto, independientemente de las acciones que haya cometido.

Una celebración inédita en la historia de la Iglesia

Al comenzar su homilía, el obispo diocesano explicó el sentido de la celebración y anunció la declaración que se realizaría durante la jornada. "En esta celebración de acción de gracias la vamos a declarar a la Virgen del Valle Prefecta General del Servicio Penitenciario Provincial", expresó Mons. Urbanč.

En ese mismo tramo de su mensaje, destacó el carácter excepcional de la ceremonia al señalar que "ésta es una celebración inédita en la historia de la Iglesia".

La reflexión del obispo estuvo centrada en la dignidad del ser humano, que, según manifestó, proviene de Dios y no desaparece como consecuencia de las conductas o errores personales. En ese sentido, dirigió un mensaje especialmente a quienes desempeñan tareas dentro del Servicio Penitenciario, recordándoles la importancia de reconocer la humanidad de cada persona alojada en las unidades.

"Ustedes que prestan servicio en el Servicio Penitenciario sepan que tenemos adelante a seres tan dignos como cada uno de nosotros. No hay ninguna diferencia, porque las obras malas que puede hacer alguien no le hacen perder la dignidad, sigue siendo ser humano por más torpezas que pueda cometer, Dios vino a rescatarnos a todos. 'No he venido a condenar sino a salvar'", expresó.

De esta manera, la homilía vinculó la función penitenciaria con una mirada sobre la persona que trasciende la pena que debe cumplir. El mensaje planteó que las acciones negativas no eliminan la dignidad humana y que el reconocimiento de esa condición constituye un aspecto fundamental en el trato cotidiano dentro de las instituciones penitenciarias.

La Pastoral Carcelaria y la recuperación integral de las personas

En otro momento de su reflexión, Mons. Urbanč recurrió a las palabras del profeta Ezequiel para profundizar sobre la posibilidad de conversión y recuperación. Recordó que, en el Antiguo Testamento, Dios expresa: "No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y tenga vida".

A partir de esa referencia, explicó la importancia de la Pastoral Carcelaria dentro del Servicio Penitenciario y de la atención espiritual destinada a quienes deben cumplir una pena. Según señaló, esa tarea busca contribuir a una recuperación lo más integral posible, entendiendo que la dimensión espiritual también forma parte del proceso de liberación de la persona.

"Por eso en el Servicio Penitenciario tenemos la Pastoral Carcelaria, la atención espiritual necesaria para ofrecer a aquellos que tienen que cumplir una pena, la recuperación lo más integral posible, porque si no está la dimensión espiritual, el ser humano no se recupera, no se libera", manifestó.

El obispo también remarcó que la tarea pastoral no debe limitarse a las personas alojadas en las unidades penitenciarias, sino que alcanza a quienes trabajan en la institución. "La Pastoral en el Servicio Penitenciario tiene un rol muy importante, no sólo con los internos sino con todo el personal. Todos necesitamos de la ayuda de Dios para poder ver siempre en el otro a Cristo", enfatizó.

De esta manera, su mensaje incorporó a toda la comunidad penitenciaria en la reflexión religiosa: tanto a los internos como al personal superior y subalterno. La necesidad de reconocer al otro, brindar acompañamiento y sostener una mirada centrada en la dignidad humana fueron algunos de los ejes destacados durante la celebración.

La libertad como anhelo y compromiso

El manto de la Virgen del Valle volvió a ocupar un lugar central en la homilía cuando Mons. Urbanč hizo referencia al bordado de la persona detrás de las rejas y a la paloma que se posa sobre su mano. Para el obispo, esa representación expresa el deseo de libertad que atraviesa a todo ser humano.

"En el manto se ha bordado la mano de alguien que sale de las rejas y tiene también una paloma que representa la libertad, que es el anhelo. Todos hemos sido creados libres para ser libres, pero muchos de nosotros nos volvemos esclavos de nosotros mismos por nuestras malas acciones, que tenemos que purificarlas", expresó.

En esa reflexión, la libertad fue presentada no solamente como una condición física, sino también como una búsqueda vinculada con las decisiones personales y la relación con Dios y con los demás.

"Todo ser humano anhela ser libre, pero verdaderamente soy libre cuando estoy en una permanente comunión con Dios, cuando estoy reconociendo a los demás como imagen y semejanza de Dios, y me pongo al servicio de ellos para que sean auténticamente libres", sostuvo.

Las ofrendas y el momento de la proclamación

Durante el momento de las ofrendas, personal del Servicio Penitenciario acercó elementos destinados a la atención pastoral del Santuario, particularmente con vistas a las próximas fiestas marianas. Por su parte, las autoridades de la institución llevaron los dones del pan y del vino para preparar la mesa eucarística.

Luego de la Comunión, se realizó uno de los momentos centrales de la ceremonia: la lectura de los decretos correspondientes. Se dieron a conocer los documentos del Obispo Diocesano y del Servicio Penitenciario mediante los cuales se proclamó a Nuestra Señora del Valle Prefecta General del Servicio Penitenciario de Catamarca.

A continuación, Mons. Urbanč bendijo la imagen de Nuestra Madre del Valle y los atributos correspondientes a su nueva designación. El acto religioso formalizó así el reconocimiento de la Virgen como Prefecta General de la institución y extendió esa proclamación a los distintos integrantes de la comunidad penitenciaria contemplados en los decretos.

La consagración a la Patrona de Catamarca

Como cierre de la jornada, toda la asamblea se consagró a la Patrona de Catamarca. Los presentes expresaron su devoción mediante el canto, en una ceremonia que reunió el aniversario institucional, el Año Jubilar por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú y la declaración de la Virgen del Valle como máxima autoridad simbólica del Servicio Penitenciario Provincial.

La celebración dejó como ejes centrales el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, la importancia de la asistencia espiritual y el anhelo de libertad representado en el manto preparado especialmente para la ocasión. La proclamación comprendió a quienes cumplen funciones dentro del Servicio Penitenciario, a las personas alojadas en sus unidades y a sus familias, en una jornada que contó con la participación de autoridades religiosas y penitenciarias, personal de la institución y fieles.