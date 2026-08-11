Bus Turístico: una invitación a recorrer la Capital durante el fin de semana largo

El próximo fin de semana largo se presenta como una excelente oportunidad para que turistas y residentes redescubren la ciudad a través del Bus Turístico de la Capital, una propuesta que combina patrimonio, cultura, gastronomía y naturaleza en recorridos guiados por algunos de los sitios más emblemáticos. Las salidas permitirán vivir experiencias diferentes durante el viernes, el sábado y el domingo, con paradas especiales en Casa de la Puna, donde se desarrollará una intensa agenda de actividades para toda la familia, y en otros atractivos que forman parte de la identidad turística de la ciudad.

Telares, devoción mariana y el Mes de las Infancias

El itinerario del viernes comenzará a las 15 hs. con la partida del bus desde la Cabina de Informes Turísticos ubicada en Plaza 25 de Mayo. El recorrido se dirigirá hacia Casa de la Puna para conocer, mediante una visita guiada, el trabajo de las teleras que mantienen viva la tradición textil catamarqueña. Posteriormente, el contingente se trasladará a la Gruta de la Virgen del Valle, uno de los principales sitios de fe del país, donde los visitantes podrán conocer la historia y el profundo significado espiritual del santuario que cada año recibe a miles de peregrinos.

La actividad continuará el sábado, cuando a las 15 hs. el Bus Turístico visite nuevamente la Gruta de la Virgen para luego recorrer Casa de la Puna. En este espacio, la Feria Manos Catamarqueñas reunirá a artesanos, diseñadores, food trucks y espectáculos artísticos gratuitos protagonizados por niños, además de un Torneo de Bolillas, todo ello en el marco del Mes de las Infancias.

Paseo por las colectividades y paisajes naturales

El domingo, el Bus Turístico partirá a las 15 horas hacia Casa de la Puna. En esta oportunidad, los visitantes podrán disfrutar, además de la feria, de la propuesta de las colectividades extranjeras que viven en la provincia. En una nueva edición del ciclo "Encuentros por el Mundo", los residentes de Japón, República Dominicana y Bolivia compartirán su gastronomía, costumbres y expresiones artísticas.

El paseo dominical finalizará en el Dique El Jumeal, donde los visitantes podrán recorrer el Ecoparque, contemplar el espejo de agua rodeado de montañas y disfrutar de uno de los miradores naturales más destacados de la Capital, un espacio elegido cada fin de semana para realizar actividades recreativas y deportes náuticos.

Vinos, orfebrería y detalles logísticos del servicio

Especialmente pensado para los turistas que deseen seguir descubriendo la ciudad, el martes siguiente habrá una nueva salida del Bus Turístico, a las 15 horas, con un circuito que incluirá la Bodega Michango y la Escuela de Orfebrería.

Para aquellos interesados en participar, la información técnica y tarifaria del servicio es la siguiente:

Costo general: $8.000 por persona.

Tarifa promocional ($6.400):