Crisis en El Nene: tras el reclamo de los trabajadores, la UTA pidió "responsabilidad"

La situación de El Nene S.R.L. generó preocupación entre sus trabajadores ante las decisiones que se encuentran bajo análisis respecto del futuro de la empresa. Los empleados advirtieron que una cantidad importante de trabajadores podría perder su fuente laboral y reclamaron que se agoten todas las alternativas antes de avanzar con medidas que puedan derivar en despidos.

A través de un comunicado dirigido al Gobierno provincial, el área de Transporte, la empresa y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), los trabajadores plantearon la necesidad de buscar otras opciones antes de adoptar decisiones que tengan impacto directo sobre los puestos de trabajo.

El planteo de los empleados quedó sintetizado en una definición concreta: "No queremos que la solución sea dejar trabajadores en la calle".

La preocupación se centra, de acuerdo con el comunicado, en las consecuencias que podrían tener las decisiones que se analizan sobre la continuidad laboral de quienes actualmente dependen de la empresa.

Reclamo de información y participación

Los trabajadores también cuestionaron el papel de la Unión Tranviarios Automotor y reclamaron una participación más activa del gremio en defensa de los puestos de trabajo.

En ese sentido, solicitaron que la organización sindical intervenga para acompañar el reclamo y que se generen instancias que permitan conocer con mayor claridad cuál será el destino de El Nene S.R.L. El planteo de los trabajadores buscó poner el foco en la necesidad de encontrar soluciones que permitan preservar las fuentes de empleo y evitar que las decisiones que se adopten sobre la empresa recaigan directamente sobre quienes dependen de ella.

"No queremos enfrentamientos. Queremos soluciones", concluyeron los empleados en su comunicado.

La respuesta de la UTA Catamarca

Ante la postura expresada por los choferes, este martes la Unión Tranviarios Automotor salió al cruce y realizó un llamado a la calma y a "actuar con responsabilidad". A través de un comunicado, el gremio señaló que consideraba necesario brindar claridad y tranquilidad a todos los trabajadores frente a la situación planteada. "Desde la organización sindical consideramos necesario llevar claridad y tranquilidad a todos los trabajadores", expresó la UTA.

Al mismo tiempo, la organización sindical reconoció que comprende la preocupación manifestada por los empleados y sostuvo que comparte ese sentimiento.

"Entendemos y compartimos la preocupación de nuestros compañeros. La defensa de la fuente laboral ha sido, es y seguirá siendo una prioridad para esta organización sindical", afirmó el gremio.

De esta manera, la respuesta sindical buscó remarcar que la preservación de los puestos de trabajo forma parte de sus prioridades, en medio de las inquietudes generadas por las decisiones que se analizan respecto del futuro de El Nene.

Un llamado a evitar más incertidumbre

La UTA también se refirió a las distintas opiniones que surgieron alrededor de la situación y sostuvo que cada trabajador tiene derecho a expresarse.

"Respetamos todas las opiniones y entendemos que cada trabajador tiene derecho a expresarse", indicó la organización sindical. Sin embargo, el gremio planteó que las diferencias gremiales o políticas no deberían ubicarse por encima del interés colectivo de los trabajadores que sostienen diariamente la actividad.

"Pero también creemos que las diferencias gremiales o políticas no deben anteponerse al interés colectivo de quienes diariamente ponen su trabajo y su esfuerzo para sostener la actividad", sostuvo la UTA Catamarca.

En ese marco, el sindicato consideró que el escenario actual requiere evitar nuevos factores de incertidumbre y concentrar los esfuerzos en la búsqueda de alternativas. "Hoy no es momento de generar más incertidumbre. Es momento de trabajar, gestionar y buscar soluciones", expresó el gremio.

Acompañar las instancias de diálogo

La UTA Catamarca aseguró además que continuará participando de las instancias que puedan desarrollarse para abordar la situación y que mantendrá su presencia junto a los trabajadores.

"Desde esta organización sindical vamos a continuar estando presentes, defendiendo los derechos de los trabajadores, acompañando cada instancia de diálogo y agotando todas las alternativas posibles para preservar las fuentes laborales", afirmó el gremio.

La organización sindical remarcó que su compromiso, según expresó, no debe quedar limitado a declaraciones públicas, sino que debe traducirse en presencia y acciones junto a los trabajadores. "Nuestro compromiso no se demuestra con declaraciones, sino con hechos y con presencia permanente al lado de los trabajadores", sostuvo la UTA.

La definición se produjo luego del reclamo realizado por los empleados, quienes habían cuestionado precisamente la falta de acompañamiento sindical y reclamado una participación activa de la organización.

La prioridad: preservar el trabajo

En el cierre de su comunicado, la UTA sintetizó su posición en torno a un único objetivo: defender el trabajo, preservar cada fuente laboral y encontrar una solución.

"La prioridad es una sola: defender el trabajo, preservar cada fuente laboral y encontrar una solución que permita salir adelante", expresó la organización sindical.

Los trabajadores, por su parte, habían planteado previamente que no buscan enfrentamientos y reclamaron soluciones frente a las decisiones que se analizan sobre la empresa. Así, mientras continúa el debate sobre el futuro de El Nene S.R.L., los empleados reclaman que se agoten las alternativas para evitar despidos, solicitan información clara y piden ser incluidos en los espacios de diálogo. La UTA asegura que comprende y comparte la preocupación, que la defensa de las fuentes laborales es una prioridad y que continuará presente para acompañar las instancias de diálogo.

El conflicto queda, por ahora, marcado por un mismo reclamo de fondo: encontrar una salida que permita preservar los puestos de trabajo y evitar que la incertidumbre sobre el futuro de la empresa termine afectando a sus trabajadores.