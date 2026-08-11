"Crónicas Catuchas" vuelve a CATA con una nueva propuesta

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) volverá a convertirse en escenario de "Crónicas Catuchas - Taller de escritura creativa", una propuesta coordinada por Gonzalo Bárcena que busca generar un espacio dedicado a la escritura, la creatividad y el intercambio de producciones entre sus participantes.

Luego de una primera experiencia realizada anteriormente, el taller regresa con una nueva edición que propone acercarse a la escritura desde una mirada creativa y personal. La iniciativa está destinada a personas mayores de 16 años y plantea una dinámica en la que la producción de textos se complementa con la posibilidad de compartirlos, leer las creaciones de otros participantes y enriquecerse a partir del intercambio.

La propuesta parte de la escritura como una herramienta para desarrollar una mirada propia y encontrar nuevas formas de expresar experiencias, ideas y percepciones. En ese sentido, el taller no se limita a la producción individual, sino que incorpora el encuentro con otros como parte central de la experiencia.

Las experiencias cotidianas

Uno de los objetivos centrales de "Crónicas Catuchas" es promover la producción escrita y, especialmente, construir un espacio de encuentro alrededor de las palabras. La propuesta invita a que cada participante pueda desarrollar su propia mirada y descubrir en las experiencias cotidianas una fuente de inspiración para la creación.

El intercambio de producciones ocupa, de esta manera, un lugar importante dentro de la iniciativa. Compartir textos y acceder a las producciones de otros participantes permite incorporar distintas perspectivas y enriquecer el proceso creativo a partir de la lectura y el diálogo.

La nueva edición busca recuperar esa experiencia y ofrecer nuevamente un ámbito donde la escritura pueda ser abordada desde una perspectiva personal, dando lugar a distintas formas de expresión y a las miradas particulares de quienes participen.

Una nueva edición después de la primera experiencia

El regreso de "Crónicas Catuchas" a CATA se produce luego de una primera experiencia realizada anteriormente, que abrió el camino para esta nueva edición del taller. La propuesta vuelve ahora con una duración establecida de dos meses y una frecuencia semanal.

El formato contempla encuentros presenciales todos los jueves, en un horario pensado para desarrollar las actividades de manera sostenida durante el período previsto. Cada jornada estará vinculada con el objetivo general de explorar la escritura, estimular la creatividad y favorecer el intercambio de textos entre los participantes.

La convocatoria está abierta a personas mayores de 16 años, sin que se establezca en la información presentada otro requisito para participar. Los cupos serán limitados, por lo que quienes tengan interés en formar parte de la propuesta deberán comunicarse para conocer las condiciones de inscripción.

Días, horarios y lugar

"Crónicas Catuchas - Taller de escritura creativa" tendrá una duración de dos meses y comenzará el jueves 20 de agosto. Los encuentros se realizarán semanalmente en las instalaciones de CATA Lab.

Los principales datos de la propuesta son:

Inicio: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. Duración: dos meses.

dos meses. Días: todos los jueves.

todos los jueves. Horario: de 17:30 a 19:30 horas.

de 17:30 a 19:30 horas. Lugar: CATA Lab.

CATA Lab. Institución: CATA - Centro de Arte y Tecnología Aplicada.

CATA - Centro de Arte y Tecnología Aplicada. Dirección: Sarmiento 613.

Sarmiento 613. Destinatarios: personas mayores de 16 años.

personas mayores de 16 años. Cupos: limitados.

limitados. Coordinación: Gonzalo Bárcena.

Inscripción y consultas

Las personas interesadas en participar podrán solicitar informes e inscripción a través del número 11 3105-3734. La comunicación permitirá acceder a la información correspondiente a la propuesta y avanzar con la inscripción, teniendo en cuenta que los cupos son limitados.

Con esta nueva edición, "Crónicas Catuchas" vuelve a instalar en CATA un espacio destinado específicamente a la exploración de la escritura creativa. Durante dos meses, los encuentros de los jueves estarán orientados a producir, compartir y leer textos, con el propósito de que cada participante pueda desarrollar su propia mirada y encontrar en aquello que forma parte de la vida cotidiana nuevas posibilidades para crear.

La propuesta coordinada por Gonzalo Bárcena combina así escritura, creatividad, lectura e intercambio, recuperando una experiencia anterior y dando continuidad a un espacio pensado para acercarse a las palabras desde una perspectiva personal y colectiva.