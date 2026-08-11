El eclipse solar coincide con otro fenómeno en el cielo: ¿cuál es?

El 12 de agosto será una jornada excepcional para los aficionados a la astronomía, ya que dos fenómenos celestes, aunque no están relacionados entre sí, coincidirán en el calendario y ofrecerán un espectáculo especialmente atractivo para quienes puedan observarlos desde distintos puntos del hemisferio norte.

Durante el día tendrá lugar un eclipse solar total, mientras que durante la noche y, especialmente, en la madrugada del 12 al 13 de agosto, se producirá el momento de mayor actividad de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más populares del año.

La coincidencia temporal entre ambos acontecimientos hará que la jornada concentre la atención sobre el cielo. El eclipse se desarrollará durante el día y recorrerá determinadas regiones del hemisferio norte, mientras que la lluvia de meteoros tendrá su momento de máxima actividad durante la madrugada.

El recorrido del eclipse solar total

De acuerdo con un informe de la NASA al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal.

El fenómeno también podrá apreciarse desde otros sectores del hemisferio norte. Entre las zonas mencionadas se encuentran partes del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte, además de la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

El recorrido del eclipse convertirá a distintas regiones en escenarios privilegiados para observar el fenómeno durante el día. La coincidencia con la actividad de las Perseidas sumará, posteriormente, otro espectáculo en el cielo.

Los principales sectores mencionados para la observación del eclipse son:

Groenlandia.

Islandia.

Norte de Rusia.

Océano Atlántico.

España.

Un pequeño rincón de Portugal.

Partes del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte.

La mayor parte de Canadá.

Gran parte de Europa.

El noroeste de África.

Las Perseidas alcanzarán su máxima actividad

Mientras el eclipse solar tendrá lugar durante el día, la lluvia de estrellas de las Perseidas podrá observarse durante varias noches. Sin embargo, el momento de mayor actividad está previsto para la madrugada del 12 al 13 de agosto.

El pico de actividad se producirá, según los datos proporcionados, entre las 04:00 y las 06:00 de España. Esa franja horaria será especialmente favorable para contemplar las estrellas fugaces, siempre que las condiciones de observación acompañen.

La intensidad del fenómeno puede variar según las condiciones. La NASA y la Sociedad Estadounidense de Meteoros señalan que, en condiciones ideales, podrían llegar a observarse entre 50 y 100 meteoros por hora. Por su parte, la Sociedad Estadounidense de Meteoros calcula que desde zonas rurales podrían observarse entre 30 y 50 meteoros por hora.

De esta manera, la madrugada posterior al eclipse concentrará uno de los momentos más destacados de la lluvia de meteoros, con una cantidad potencialmente elevada de trazos luminosos atravesando el cielo.

Una coincidencia que suma otro espectáculo

El pico de actividad de las Perseidas coincidirá con un eclipse solar total sobre España, Islandia y Groenlandia. A esta coincidencia se agregará además un desfile de seis planetas, según la información proporcionada.

Se trata de fenómenos que no están relacionados entre sí, pero que tendrán lugar dentro de una misma jornada y en momentos diferentes. El eclipse dominará el cielo durante el día, mientras que las Perseidas alcanzarán su máxima actividad durante la madrugada siguiente.

La combinación temporal de estos acontecimientos hará del 12 de agosto una fecha particularmente significativa para los aficionados a la astronomía que se encuentren en lugares desde los cuales puedan observar los fenómenos.

¿Cuándo ocurren las lluvias de estrellas fugaces?

Las lluvias de meteoros son fenómenos que se producen en momentos previsibles cada año. Su origen está relacionado con el recorrido de la Tierra a través de estelas de escombros que fueron dejadas por cometas y, en algunos casos, por asteroides.

Cuando la Tierra atraviesa esas regiones de partículas, los restos ingresan en la atmósfera terrestre a velocidades extremadamente altas. El contacto produce las estelas luminosas que desde la superficie son conocidas popularmente como estrellas fugaces.

Este mecanismo explica por qué las lluvias de meteoros pueden repetirse en determinados períodos del año. La Tierra vuelve a atravesar las zonas donde quedaron esos restos, generando nuevamente el espectáculo luminoso que puede observarse desde el cielo nocturno.

El origen de las Perseidas

La lluvia que alcanzará su momento de mayor actividad durante la madrugada del 12 al 13 de agosto será la de las Perseidas. Los meteoros de esta lluvia son escombros del cometa 109P/Swift-Tuttle, descrito como una bola helada que orbita el Sol cada 133 años.

Las observaciones de las Perseidas, además, tienen una historia de más de 2.000 años. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno que ha sido observado durante siglos y que vuelve a ofrecer cada año la posibilidad de contemplar sus características estelas luminosas.

En esta oportunidad, la lluvia de meteoros tendrá como particularidad su coincidencia temporal con otros acontecimientos celestes. El eclipse solar total recorrerá distintas zonas del hemisferio norte durante el día y, posteriormente, las Perseidas llegarán a su pico de actividad durante la madrugada.

Así, el 12 de agosto concentrará una combinación excepcional de fenómenos astronómicos: un eclipse solar total, la máxima actividad de una de las lluvias de meteoros más populares y un desfile de seis planetas. Para quienes puedan observarlos, el cielo será nuevamente el escenario de un espectáculo que reunirá fenómenos diferentes en una misma jornada.