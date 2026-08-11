Catamarca registró un tercer movimiento sísmico: el último fue de 2.5

Catamarca volvió a sentir un movimiento sísmico durante la tarde de este martes, en una jornada marcada por varios episodios registrados en distintos momentos del día. El nuevo movimiento se produjo alrededor de las 15.56, minutos antes de las 15.57, y se convirtió en el tercer sismo registrado durante la jornada.

De acuerdo con los datos consignados a partir de los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), los tres movimientos tuvieron diferentes magnitudes, horarios, profundidades y ubicaciones de referencia. El primero ocurrió durante las primeras horas de la mañana, el segundo se registró antes del mediodía y el tercero tuvo lugar durante la tarde.

El movimiento de la tarde presentó una intensidad de 2,5 y una profundidad de 9 kilómetros. En cuanto a su localización, el registro lo ubicó a diferentes distancias respecto de San Fernando del Valle de Catamarca, Chumbicha y La Cocha.

Horario: 15.56.

15.56. Intensidad: 2,5.

2,5. Profundidad: 9 kilómetros.

9 kilómetros. Ubicación: 15 kilómetros al Noroeste de San Fernando del Valle.

15 kilómetros al Noroeste de San Fernando del Valle. Distancia: 66 kilómetros al Noroeste de Chumbicha.

66 kilómetros al Noroeste de Chumbicha. Distancia: 71 kilómetros al Suroeste de La Cocha.

El primer sismo

La actividad sísmica de la jornada había comenzado varias horas antes. El primer episodio ocurrió a las 7.16, cuando se registró un movimiento de magnitud 3,9°. Según el INPRES, este primer sismo tuvo como referencia una ubicación situada a 67 kilómetros al Este de Antofagasta de la Sierra, a 67 kilómetros al Este de Antofagasta y a 72 kilómetros al Suroeste de Incahuasi.

El registro permitió establecer así las distintas referencias geográficas utilizadas para ubicar el movimiento dentro de la provincia y sus alrededores. La magnitud de 3,9° lo convirtió en el primero de los tres episodios consignados durante este martes.

En términos cronológicos, el comienzo de la jornada sísmica quedó marcado por este movimiento de las 7.16, al que posteriormente se sumaron otros dos registros.

Los datos correspondientes al primer episodio son:

Horario: 7.16.

7.16. Magnitud: 3,9°.

3,9°. Ubicación: 67 kilómetros al Este de Antofagasta de la Sierra.

67 kilómetros al Este de Antofagasta de la Sierra. Ubicación: 67 kilómetros al Este de Antofagasta.

67 kilómetros al Este de Antofagasta. Ubicación: 72 kilómetros al Suroeste de Incahuasi.

Un segundo movimiento antes del mediodía

La actividad continuó durante la mañana. El segundo movimiento sísmico se produjo a las 11.05 y alcanzó una magnitud de 2,9°, de acuerdo con el registro del organismo nacional. En este caso, el sismo fue ubicado a 51 kilómetros al Suroeste de Incahuasi y a 77 kilómetros al Noroeste de Antofagasta de la Sierra. En la información proporcionada, esta última referencia geográfica aparece consignada nuevamente dentro del registro.

El segundo episodio se produjo, por lo tanto, casi cuatro horas después del primero y varias horas antes del movimiento que finalmente se registraría durante la tarde.

Los datos del segundo movimiento son:

Horario: 11.05.

11.05. Magnitud: 2,9°.

2,9°. Ubicación: 51 kilómetros al Suroeste de Incahuasi.

51 kilómetros al Suroeste de Incahuasi. Ubicación: 77 kilómetros al Noroeste de Antofagasta de la Sierra.

77 kilómetros al Noroeste de Antofagasta de la Sierra. Referencia registrada: 77 kilómetros al Noroeste de Antofagasta de la Sierra.

El tercero fue fuerte e intenso

El tercer movimiento de la jornada fue registrado a las 15.56 y presentó una intensidad de 2,5, con una profundidad de 9 kilómetros. A diferencia de los dos primeros episodios, cuyas referencias se concentraron principalmente en sectores vinculados con Antofagasta de la Sierra e Incahuasi, el tercer movimiento tuvo como uno de sus principales puntos de referencia a San Fernando del Valle de Catamarca, situado a 15 kilómetros al Noroeste.

El registro también indicó que el movimiento ocurrió a 66 kilómetros al Noroeste de Chumbicha y a 71 kilómetros al Suroeste de La Cocha. Estas referencias permiten establecer las distancias consignadas para la ubicación del fenómeno sísmico.

La secuencia de los tres movimientos dejó así una jornada con registros sísmicos durante la mañana y la tarde. El primero fue el de mayor magnitud, con 3,9°, seguido por el segundo, de 2,9°, y finalmente el tercero, de 2,5.