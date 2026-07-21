Rescataron a turistas y mineros varados en Santa María y Antofagasta de la Sierra

El intenso temporal de nieve que afecta a la Puna de Catamarca obligó a desplegar distintos operativos de emergencia para asistir a turistas y trabajadores que quedaron varados en medio de condiciones climáticas adversas.

Durante la madrugada, Bomberos Voluntarios de Santa María lograron rescatar a tres familias que se encontraban aisladas entre Laguna Blanca y Antofagasta de la Sierra. Los vehículos en los que se trasladaban los turistas habían quedado varados debido al estado del tiempo, con temperaturas bajo cero y un fuerte temporal de viento y nieve.

Entre las personas rescatadas se encontraba un bebé de apenas cinco meses, una situación que incrementó la preocupación por las condiciones extremas en las que se encontraban las familias.

El operativo permitió asistir a los turistas y ponerlos a resguardo luego de que las condiciones climáticas impidieran continuar con el desplazamiento por la zona.

La situación volvió a poner de manifiesto las dificultades que genera el temporal en los sectores de alta montaña y la importancia de extremar las precauciones ante las condiciones adversas de transitabilidad.

Un segundo operativo se extendió durante toda la noche

En Antofagasta de la Sierra también se llevó adelante otro operativo de rescate luego de la intensa nevada que afectó a la zona cordillerana y dejó varados a turistas y trabajadores mineros.

Las tareas comenzaron durante la jornada del lunes y se extendieron durante toda la noche. El procedimiento concluyó alrededor de las 5 de la madrugada de este martes, después de varias horas de trabajo. En el operativo participaron distintos organismos de emergencia, con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Santa María, que asistieron en el rescate de los turistas.

Según se informó, fueron auxiliados turistas y siete trabajadores mineros, quienes habían quedado aislados como consecuencia de las complicadas condiciones climáticas.

La magnitud del temporal generó dificultades para el desplazamiento y dejó sectores incomunicados, obligando a los equipos de emergencia a trabajar durante la noche para poder llegar hasta las personas que necesitaban asistencia.

Los rescates se desarrollaron en un contexto de intensa nevada, temperaturas bajo cero y fuertes vientos, condiciones que complicaron la circulación y aumentaron los riesgos para quienes intentaban transitar por la zona.

La Ruta Provincial N.º 43 permanece totalmente cortada

Ante el escenario generado por la intensa nevada, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra informó que la Ruta Provincial N.º 43 se encuentra totalmente cortada en el tramo que une Laguna Blanca con Antofagasta de la Sierra.

La interrupción del tránsito responde a la acumulación de nieve registrada durante la noche y a las condiciones adversas que afectan al corredor. Por ese motivo, se solicitó a vecinos, transportistas y turistas no transitar por ese tramo hasta nuevo aviso, con el objetivo de resguardar la seguridad de todas las personas.

La advertencia alcanza a quienes habitualmente utilizan esa ruta y también a quienes puedan intentar desplazarse hacia la zona durante el temporal.

Desde el municipio indicaron: "Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades". El pedido se suma a las advertencias realizadas desde el municipio puneño y desde Defensa Civil por el estado de las rutas y las condiciones de transitabilidad.

El temporal mantiene en alerta a la Puna catamarqueña

La situación se desarrolla en el marco de un Alerta Naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la zona de la Puna de Catamarca. El pronóstico anuncia la continuidad de condiciones adversas y la presencia de fuertes vientos durante este martes. Para la tarde, se prevén vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

La combinación de nieve, temperaturas bajo cero y ráfagas intensas genera un escenario especialmente complejo para la circulación en los corredores de la alta cordillera.

La advertencia meteorológica se suma a las consecuencias que ya produjo el temporal, con turistas y trabajadores mineros que debieron ser asistidos por los equipos de emergencia.