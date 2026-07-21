Catamarca invita a recorrer sus regiones a través de experiencias únicas en el Poncho

Recorrer el Pabellón de Turismo es mucho más que buscar información sobre un destino. En el marco de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el espacio invita a los visitantes a conocer las distintas regiones de Catamarca a través de una experiencia que combina participación, entretenimiento y descubrimiento.

Los 24 municipios, distribuidos en las regiones Puna, Oeste, Centro y Este, presentan propuestas que permiten acercarse a la diversidad turística de la provincia mediante experiencias interactivas, degustaciones, juegos y herramientas tecnológicas.

El recorrido propone una dinámica en la que el visitante no se limita a observar. Mientras una familia completa los primeros sellos del Pasaporte del Poncho, a pocos metros otras personas degustan vinos y productos regionales, prueban experiencias de realidad virtual o manipulan con sus propias manos representaciones tridimensionales de distintos paisajes catamarqueños.

Así comienza una experiencia pensada para todas las edades y que transforma al Pabellón de Turismo en uno de los espacios más convocantes de la Fiesta.

La Virgen del Valle y el inicio del camino

Desde el ingreso, el recorrido comienza junto al stand del Obispado, presidido por la imagen de la Virgen del Valle, Patrona Nacional del Turismo, y el espacio Camino de la Fe. Allí se presenta la Virgen del Valle ubicada en la cima de un cerro rodeino, en una propuesta que establece el punto de partida para el recorrido por las diferentes regiones turísticas de Catamarca.

A partir de ese lugar, la señalética guía a los visitantes por las cuatro regiones en las que se organiza la propuesta:

Puna.

Oeste.

Centro.

Este.

El recorrido permite conocer la identidad de cada uno de los 24 municipios participantes y descubrir, a través de diferentes propuestas, los atractivos que distinguen a cada territorio.

La organización del espacio busca que la información sobre los destinos se convierta en una experiencia. Cada municipio encuentra una forma particular de acercar sus paisajes, su identidad y sus propuestas a quienes recorren el pabellón.

Experiencias para descubrir el Este y el Centro

Cada región presenta actividades propias. En la Región Este, El Alto acerca a los visitantes a sus principales atractivos mediante una experiencia de realidad virtual.

La propuesta tecnológica permite establecer un vínculo diferente con el destino y acercar sus paisajes al público a través de una experiencia inmersiva. En la Región Centro, Huillapima convoca tanto a grandes como a chicos con la Ruleta de la Suerte y crucigramas interactivos.

La propuesta combina entretenimiento y conocimiento, invitando a los visitantes a participar activamente y a acercarse a los atractivos del municipio a través del juego. También en la Región Centro, El Rodeo desafía al público con una trivia en pantalla gigante. La actividad sumerge a los visitantes en su geografía y pone a prueba sus conocimientos sobre el destino.

De esta manera, los municipios presentan sus propuestas utilizando diferentes recursos, con actividades que buscan captar la atención de públicos diversos y convertir la información turística en una experiencia participativa.

Sabores y realidad virtual en el Oeste

La Región Oeste propone un recorrido en el que los sabores regionales se combinan con la tecnología y la participación. En Tinogasta, los visitantes pueden degustar sus reconocidos vinos y aceitunas, acercándose a algunos de los productos que forman parte de la identidad de la región.

Andalgalá propone la Ruleta de la Suerte junto a degustaciones de confituras regionales, sumando el juego y los sabores propios a la experiencia. Por su parte, Fiambalá sorprende con una experiencia sensorial e inmersiva de realidad virtual, que permite al visitante acercarse a sus paisajes y atractivos desde el interior del pabellón.

En cada caso, las propuestas buscan generar una conexión directa con el destino. La degustación, la interacción y la tecnología funcionan como herramientas para despertar el interés por conocer los lugares en primera persona.

La Puna también se recorre con tecnología

En la Región Puna, Aconquija también apuesta por la realidad virtual para acercar sus paisajes y atractivos al público. La tecnología vuelve a ocupar un lugar central dentro de la propuesta y permite que los visitantes puedan aproximarse a escenarios que forman parte de la diversidad de Catamarca.

Así, la Puna, el Oeste, el Centro y el Este se encuentran representados en un mismo espacio y a través de diferentes experiencias. Cada región propone una manera particular de mostrar sus destinos, pero todas forman parte de un recorrido común por la provincia.

Paisajes tridimensionales y recuerdos del viaje

El recorrido continúa en el espacio de Visit Catamarca, donde los visitantes pueden interactuar con imágenes tridimensionales de distintos paisajes de la provincia.

Las imágenes responden al movimiento de las manos, generando una experiencia interactiva que permite manipular los paisajes y acercarse a ellos de una manera diferente.

Además, los visitantes pueden llevarse un recuerdo a través de fotomontajes inspirados en más de veinte escenarios naturales y turísticos. La propuesta convierte al visitante en parte de la imagen y permite que la experiencia del recorrido quede registrada en un recuerdo.

En Londres, un montaje fotográfico invita a descubrir la riqueza histórica y patrimonial de uno de los pueblos más emblemáticos de Catamarca. De esta manera, quienes recorren el espacio pueden acercarse a su identidad y quedarse con un recuerdo sin salir del Pabellón de Turismo.

El Pasaporte del Poncho como hilo conductor

A lo largo de todo el circuito, el Pasaporte del Poncho acompaña la experiencia e invita a reunir los sellos correspondientes a cada región.

La propuesta suma una dinámica participativa al recorrido. Grandes y chicos pueden avanzar por los distintos espacios, completar sus sellos y convertir la visita en una experiencia de descubrimiento.

Mientras completan el pasaporte, los visitantes conversan con los referentes de los municipios, participan de las diferentes propuestas y descubren nuevos destinos para futuras escapadas por el interior provincial.

El pasaporte funciona así como un hilo conductor que conecta las distintas regiones y permite que el recorrido por el pabellón se transforme en una búsqueda.