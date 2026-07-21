Música y entrega de material discográfico en "Nuestras Voces en el Poncho"

Con una gran concurrencia de público y un marcado clima de celebración, se llevó a cabo anoche una nueva y exitosa edición del ciclo "Nuestras Voces en el Poncho", una propuesta impulsada por la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso y la Cámara de Senadores en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Pabellón de Turismo y estuvo coordinado por el subsecretario de Coordinación y Técnica, Julio Macedo. La jornada combinó música en vivo, reconocimientos, homenajes y la entrega de material discográfico a artistas que formaron parte del trabajo desarrollado en el estudio de grabación de la Vicegobernación.

La propuesta volvió a consolidarse como un espacio destinado a visibilizar el talento local y a generar un encuentro directo entre los artistas y el público que participa de una de las celebraciones culturales más importantes de la provincia.

El homenaje al maestro Luis Castellano

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el sentido homenaje al querido músico y bandoneonista maestro Luis Castellano.

Durante la noche se proyectó el recientemente estrenado episodio del ciclo "Nuestras Voces", grabado en la Biblioteca del Senado. La producción había sido realizada luego de que Castellano recibiera la Declaración Parlamentaria de Interés Cultural, en reconocimiento a su excelsa e histórica trayectoria artística.

La proyección se convirtió en uno de los momentos de mayor emoción de la jornada y permitió poner nuevamente en valor el recorrido de un artista cuya trayectoria forma parte de la historia cultural catamarqueña.

El reconocimiento a Luis Castellano se integró así a una noche en la que la música y la cultura fueron protagonistas, pero también en la que se destacó el valor de preservar, acompañar y visibilizar las distintas expresiones artísticas de la provincia.

Generando oportunidades reales

La velada también permitió poner en valor el funcionamiento del estudio de grabación de la Vicegobernación, una herramienta inclusiva que brinda a los artistas de los 16 departamentos de la provincia la oportunidad de plasmar su música.

El espacio no solo permite registrar las producciones discográficas, sino que también ofrece la posibilidad de que los artistas puedan presentarse en vivo, como ocurrió durante esta edición de "Nuestras Voces en el Poncho".

En ese sentido, el vicegobernador Rubén Dusso destacó el objetivo de la iniciativa y afirmó: "El estudio de grabación es una herramienta pensada para generar oportunidades reales a los artistas de los 16 departamentos de la provincia. Nuestro camino es y seguirá siendo el de apoyar y fortalecer nuestra cultura a través de todos los programas que impulsamos desde la Vicegobernación, garantizando que el talento catamarqueño tenga el espacio y el reconocimiento que se merece".

La definición resume el sentido de una propuesta que busca ampliar las posibilidades para los artistas y ofrecerles un espacio concreto para producir, difundir y presentar sus obras.

Cinco artistas recibieron su material discográfico

Sobre el escenario principal se presentó el talento de cinco artistas consagrados que pasaron por el estudio de grabación:

Marcos Bringas.

El Indio Nemesio.

Negro Miguel.

Embrujo.

Jazmín Delgado.

Todos ellos recibieron la tradicional entrega de su material discográfico en formato físico y digital, como parte del trabajo desarrollado a través del estudio de la Vicegobernación.

La entrega representó un momento central de la jornada, ya que permitió concretar el resultado de un proceso de producción y poner esas obras a disposición de sus protagonistas en distintos formatos. El escenario del Poncho se convirtió, de esta manera, en el punto de encuentro entre el trabajo realizado en el estudio y la presentación ante el público. La música producida dejó de estar únicamente en el ámbito de la grabación para tomar forma en vivo dentro de la fiesta.

El freestyle también tuvo su momento

La cultura urbana fue otra de las grandes protagonistas de la noche. Uno de los momentos más vibrantes estuvo a cargo de los freestylers Mack, Fantom, Scottie P y Jonathan Vega.

Los artistas hicieron delirar al público con una improvisación en vivo en la que las palabras sugeridas por la propia gente se transformaron instantáneamente en rimas. La dinámica permitió establecer una conexión directa con los asistentes, que participaron proponiendo palabras que fueron incorporadas a la improvisación. El resultado fue una demostración de talento espontáneo y creatividad en tiempo real.

La presencia de los freestylers amplió el abanico de expresiones artísticas presentes en la jornada y sumó la cultura urbana a una programación que también incluyó música, homenajes y la entrega de producciones discográficas.

Acompañamiento institucional

El acto contó con la presencia del senador Ramón Figueroa Castellanos; el director de Cultura de Copiapó, Chile, Mauricio Ceriche; y el coordinador General de Cultura y Turismo de la Vicegobernación, Agustín Isasmendi, junto a autoridades provinciales y legislativas.

La participación de representantes de distintos ámbitos reafirmó el acompañamiento institucional a una propuesta que busca fortalecer la cultura catamarqueña y ampliar las oportunidades para sus artistas.

La nueva edición de "Nuestras Voces en el Poncho" volvió a mostrar así una combinación de música en vivo, reconocimiento a las trayectorias, producción discográfica y expresiones de la cultura urbana.