Cambios en Anses: la nueva modalidad para sacar turnos de trámites presenciales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha una modificación significativa en su sistema de turnos para la atención presencial, introduciendo un cambio en la forma en que millones de ciudadanos podrán organizar sus gestiones. La actualización elimina una de las principales restricciones que existían hasta el momento y permite que las personas elijan libremente la delegación donde desean ser atendidas, siempre que exista disponibilidad de turnos.

Con esta decisión, quienes necesiten tramitar una prestación ya no estarán obligados a concurrir a la oficina más cercana a su domicilio registrado. En cambio, podrán seleccionar cualquier dependencia de Anses ubicada en el territorio nacional, adaptando la realización de sus trámites a sus propias necesidades y posibilidades de movilidad.

El organismo explicó que el objetivo de esta nueva modalidad es brindar una mayor flexibilidad en la atención presencial, facilitar el acceso a los servicios y evitar traslados innecesarios para aquellas personas que, por diferentes motivos, se encuentran alejadas de su lugar de residencia habitual.

El domicilio deja de ser una condición obligatoria

La principal modificación introducida por Anses consiste en la flexibilización del criterio utilizado para asignar los turnos.

Hasta ahora, el sistema sugería automáticamente la oficina más cercana al domicilio declarado por el ciudadano, limitando las alternativas disponibles para concretar la atención presencial. Esa referencia territorial condicionaba la elección de la dependencia, reduciendo las opciones para quienes desarrollaban actividades en otras ciudades o permanecían fuera de su lugar de residencia.

Con la implementación del nuevo esquema, el domicilio registrado deja de ser un requisito obligatorio para seleccionar la oficina donde realizar un trámite.

Si bien el sistema continuará mostrando como referencia la delegación más cercana al domicilio informado, esa sugerencia tendrá únicamente un carácter visual y opcional. La decisión final quedará en manos del usuario, quien podrá optar por cualquier sede de Anses del país, siempre que existan turnos disponibles para el trámite solicitado.

Una medida orientada a brindar mayor flexibilidad

Según se informó, esta actualización responde directamente a las distintas realidades que atraviesan los ciudadanos al momento de gestionar prestaciones.

La posibilidad de elegir libremente la oficina resulta especialmente útil para quienes trabajan en localidades diferentes a su domicilio registrado, viajan con frecuencia o residen temporalmente lejos de su hogar habitual.

De esta manera, cada persona podrá coordinar la realización de sus trámites considerando sus compromisos laborales, familiares o de movilidad personal, sin depender exclusivamente de la ubicación registrada en la base de datos del organismo.

La disponibilidad de turnos continuará siendo el único condicionante para concretar la reserva en la dependencia elegida.

Cómo solicitar un turno con el nuevo sistema

El procedimiento para gestionar un turno mantiene una serie de pasos definidos dentro del portal oficial de Anses. Con la nueva modalidad, los usuarios deberán completar el trámite siguiendo el siguiente recorrido:

Ingresar al portal web de Anses.

Acceder a la sección "Trámites y Servicios".

Seleccionar la opción "Turnos".

Hacer clic en "Solicitar un turno".

Elegir el trámite que se desea realizar.

Ingresar el número de CUIL.

Verificar los datos de contacto registrados.

Seleccionar la provincia y la oficina donde prefieren ser atendidos.

Confirmar la reserva siguiendo las indicaciones del sistema.

Con estos pasos, el ciudadano podrá definir la dependencia que mejor se adapte a sus necesidades, sin que el domicilio registrado determine automáticamente el lugar de atención.

Las ventajas del nuevo esquema de atención

La modificación implementada por Anses incorpora una serie de beneficios destinados a simplificar la realización de los trámites presenciales y mejorar la experiencia de los usuarios.

Entre las principales ventajas que presenta el nuevo sistema se destacan: