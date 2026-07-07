Secuestraron colectivo de El Nene por circular con la RTO vencida

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, informó que este martes 7 de julio de 2026, en el marco de los controles permanentes de fiscalización que se realizan sobre el transporte público de pasajeros, se llevó adelante el secuestro preventivo de una unidad perteneciente a la empresa El Nene.

De acuerdo con el comunicado oficial, el procedimiento se concretó a las 7:51 horas durante una inspección desarrollada en la Terminal de Ómnibus, donde personal de la Secretaría de Transporte verificó la documentación y las condiciones de una unidad afectada al servicio regular.

La medida fue adoptada luego de constatarse una infracción vinculada a la documentación técnica obligatoria que deben poseer los vehículos destinados al transporte público de pasajeros.

La infracción

Durante la fiscalización, los inspectores controlaron un vehículo Mercedes-Benz, identificado con el dominio GOR147 e interno 41, perteneciente a la empresa El Nene. Como resultado de la revisión realizada, se comprobó que la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de la unidad se encontraba vencida desde el 4 de julio de 2026, situación que motivó la inmediata aplicación de las medidas previstas por la normativa vigente.

La Secretaría de Transporte indicó que la constatación de esa irregularidad derivó en la adopción del procedimiento administrativo correspondiente, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las exigencias técnicas establecidas para la prestación del servicio de transporte público.

Fuera de servicio

Frente a la infracción detectada, la autoridad de aplicación dispuso la paralización inmediata del vehículo y su secuestro preventivo, impidiendo que continuara prestando servicio. Según se informó oficialmente, la unidad permanecerá fuera de servicio hasta que la empresa responsable regularice la situación observada y pueda acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos.

La medida adoptada forma parte de las acciones de fiscalización que la Secretaría de Transporte desarrolla de manera permanente sobre las unidades que integran el sistema de transporte público de pasajeros, con el propósito de verificar que cada vehículo reúna las condiciones requeridas por la normativa vigente.

Fiscalización permanente del transporte público

En el comunicado la Secretaría de Transporte señaló que el procedimiento se enmarca en los controles que se realizan de manera permanente sobre el transporte público de pasajeros. Estas tareas de fiscalización incluyen inspecciones destinadas a verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación del servicio y la documentación técnica exigida para la circulación de las unidades.

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte además reafirmó su compromiso con la seguridad de quienes utilizan el transporte público. Asimismo, informó que continuará desarrollando controles de fiscalización en toda la provincia con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la prestación del servicio.

La cartera provincial sostuvo que estas acciones forman parte de las tareas permanentes de control impulsadas por la Secretaría de Transporte, orientadas a verificar que las unidades afectadas al transporte público cumplan con los requisitos técnicos establecidos.