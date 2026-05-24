Cáncer infantil: ¿porqué Argentina mejoró el diagnóstico en 2 de cada 3 casos?

Argentina dio un paso significativo en el desarrollo de la medicina de precisión aplicada al cáncer infantil a partir de un proyecto científico que logró demostrar la viabilidad de implementar secuenciación genómica con impacto clínico concreto en pacientes pediátricos.

El trabajo, desarrollado por investigadores y médicos argentinos junto a especialistas de América Latina, permitió mejorar el diagnóstico, el pronóstico o el tratamiento en dos de cada tres pacientes analizados que presentaban cuadros complejos y desafíos diagnósticos.

La iniciativa, denominada COPPA (Colaboración en Oncología Pediátrica de Precisión en Argentina), fue diseñada con el objetivo de evaluar si era posible ofrecer secuenciación genómica de tumores infantiles sin costo para los pacientes y, al mismo tiempo, maximizar la utilidad clínica de los resultados mediante el análisis interdisciplinario de cada caso.

Los resultados del estudio representan un avance importante para la oncología pediátrica en países de ingresos medios y abren un debate sobre cómo incorporar innovación médica y herramientas genómicas en sistemas de salud con recursos limitados.

Un proyecto liderado por especialistas argentinos

El estudio fue titulado "Challenges in Launching a Precision Pediatric Oncology Program in Argentina" y estuvo encabezado por los investigadores Guillermo L. Chantada y Andrea S. Llera. El equipo multidisciplinario también estuvo integrado por María Mercedes Paladino, Nicolás Pinto, David Verón, Fabiana Morosini y Hernán García Rivello, entre otros especialistas de instituciones de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Los profesionales argentinos trabajaron desde el Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT) de la Universidad Austral-CONICET, en colaboración con distintas instituciones latinoamericanas.

La investigación fue publicada en la revista Pediatric Blood & Cancer, publicación oficial de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP), y aportó evidencia concreta sobre la posibilidad de integrar herramientas genómicas en la práctica clínica regional.

Cómo funciona la secuenciación genómica

La secuenciación genómica consiste en estudiar el ADN y el ARN de los tumores para identificar alteraciones genéticas y comprender cómo se expresan determinados genes que influyen en el desarrollo de la enfermedad y en su posible tratamiento. Este enfoque permite avanzar hacia un modelo de medicina de precisión, donde las terapias pueden ajustarse a las características específicas de cada paciente en lugar de aplicar tratamientos generales.

Según explicaron los especialistas, el valor de esta herramienta no depende únicamente de la tecnología disponible, sino también de la posibilidad de integrar esos estudios al sistema sanitario y garantizar acceso a tratamientos adecuados.

Los resultados obtenidos durante el proyecto mostraron una utilidad clínica significativa. Sobre un total de 38 casos analizados:

Los hallazgos genómicos permitieron confirmar diagnósticos.

Se lograron redefinir riesgos clínicos.

Fue posible orientar tratamientos específicos.

En los casos secuenciados localmente, la utilidad clínica alcanzó el 67%.

Los autores destacaron que "la secuenciación genómica no solo permite entender mejor el tumor, sino también tomar decisiones clínicas más precisas".

Una herramienta ya instalada en países desarrollados

Los investigadores señalaron que este tipo de abordaje ya constituye un estándar en países desarrollados, aunque todavía enfrenta importantes limitaciones en América Latina.

En ese contexto, uno de los elementos más innovadores del programa COPPA fue la creación de los Ateneos Moleculares Interdisciplinarios, espacios virtuales donde especialistas de diferentes disciplinas y países analizan conjuntamente los casos clínicos. Estos encuentros permitieron compartir experiencias, discutir estrategias terapéuticas y profundizar el uso de herramientas de medicina de precisión en oncología pediátrica.

De acuerdo con el estudio, todos los profesionales que participaron de esos ateneos reportaron mejoras en su conocimiento sobre medicina genómica y expresaron una mayor motivación para incorporar estas tecnologías en su práctica cotidiana.

Los desafíos para expandir la medicina de precisión

Pese a los resultados alentadores, el trabajo también identificó numerosos obstáculos para ampliar este tipo de programas en la región. Entre las principales dificultades mencionadas aparecen:

La baja demanda inicial de estudios genómicos.

Problemas logísticos para el envío de muestras.

La falta de tiempo de los médicos tratantes.

La necesidad de políticas públicas sostenidas.

La escasa disponibilidad de tratamientos específicos y ensayos clínicos.

Los especialistas remarcaron que el desafío ya no es exclusivamente tecnológico, sino también organizacional y educativo. Además, señalaron que la medicina genómica requiere estrategias de largo plazo que incluyan capacitación profesional, financiamiento y participación de organizaciones vinculadas a la experiencia del cáncer infantil.

El impacto en los sistemas de salud

El estudio plantea que la medicina de precisión debería ser considerada una inversión estratégica dentro de los sistemas sanitarios, especialmente en enfermedades complejas como el cáncer infantil.

Aunque los investigadores reconocen que disponer de información genómica no garantiza automáticamente acceso a tratamientos específicos, sostienen que mejorar el diagnóstico representa un paso fundamental para optimizar la atención de los pacientes.

La investigación también aporta una base concreta para discutir cómo integrar innovación científica en contextos con recursos limitados y cómo reducir las desigualdades de acceso a diagnósticos avanzados en América Latina.