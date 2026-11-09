Carafea a horas de su presentación ante el Papa: "Vamos a representar a Catamarca de la mejor manera"

La música catamarqueña tendrá un lugar destacado en la vigilia del papa León XIV, que se realizará este martes 10 de noviembre en la Basílica Nuestra Señora de Luján. La banda Carafea fue convocada para formar parte de este encuentro, en el que compartirá escenario y protagonismo con artistas como Luciano Pereyra y Campedrinos.

La participación de la formación local se conoció luego de que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundiera los primeros nombres de artistas y participantes confirmados para las actividades vinculadas con la organización de la visita papal. La nómina contempla representantes de distintas expresiones musicales y artísticas, cuyos talentos estarán al servicio de una celebración que la organización definió como un momento de fe, alegría y esperanza.

La emoción de Carafea ante una noche especial

A través de sus redes sociales, los integrantes de la banda compartieron la expectativa que genera su participación y dejaron en claro la importancia que tiene esta convocatoria para el grupo.

"Mañana nos vemos en Luján! Ya falta muy poco para vivir la vigilia previa a la misa del papa León XIV y no podemos con la emoción. Estos días estuvimos preparando todo con mucho cariño para ponerle música a una noche de encuentro, fe y esperanza", expresaron en una publicación.

El mensaje estuvo acompañado por un video en el que el cantante de la formación, Rafael Salas, manifestó lo que significa para él formar parte de esta experiencia y asumir la representación de la provincia en un encuentro de estas características.

La identidad catamarqueña, presente en la vigilia

En su intervención, Salas hizo especial referencia a los símbolos religiosos y las figuras que acompañarán simbólicamente la presencia de Catamarca en Luján. "Vamos a ir a representar a la provincia de la mejor manera en nombre la Virgen del Valle y el Beato Mamerto Esquiú y que vamos a tratar de llevar la bandera de Catamarca siempre por todo el país y mucho más en esta ocasión tan especial", expresó el músico.