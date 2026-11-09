León XIV destacó a Fray Mamerto Esquiú y puso en valor su legado de unidad y paz

En un mensaje de fuerte reconocimiento a la historia de la Iglesia argentina, el papa León XIV destacó la figura del beato catamarqueño Fray Mamerto Esquiú, a quien mencionó entre los obispos que dejaron un testimonio de compromiso con la unidad y la paz. La referencia tuvo lugar este lunes, durante una homilía celebrada en la Catedral Metropolitana, el mismo templo en el que Jorge Bergoglio ejerció como arzobispo de Buenos Aires antes de ser elegido Papa.

Ante las autoridades de la Iglesia argentina, León XIV puso en valor la trayectoria de Esquiú junto a la de Enrique Angelelli y Eduardo Pironio, tres figuras que, desde distintos momentos y circunstancias de la historia eclesiástica, representan ejemplos de entrega pastoral y compromiso con la comunidad de fieles.

La mención al religioso catamarqueño adquiere especial relevancia dentro del mensaje pontificio, al incorporarlo a una referencia histórica que trasciende las trayectorias individuales y destaca una misión compartida: trabajar por la unidad y la paz desde el ejercicio de la tarea pastoral.

Una escuela de pastores nacida de la historia eclesial

Durante su reflexión, el Pontífice hizo hincapié en que los dones recibidos a través del bautismo deben ponerse al servicio de toda la Iglesia. En esa línea, remarcó la necesidad de preservar la unidad en la fe y la caridad entre obispos, sacerdotes y fieles, como parte fundamental de la vida eclesiástica.

Al recuperar las figuras de Esquiú, Angelelli y Pironio, León XIV señaló que sus vidas permiten comprender cómo una misma misión puede expresarse de diferentes maneras, de acuerdo con los tiempos y las circunstancias. No se trata solamente de recordar a referentes de la Iglesia argentina, sino de reconocer en sus testimonios una enseñanza que permanece vigente.

El Papa definió esas experiencias como una verdadera escuela de pastores, construida a partir de la propia historia eclesial del país. En ella, las distintas generaciones encuentran ejemplos de cómo trabajar por la convivencia, la unidad y la paz, aun en contextos diferentes.

El mensaje de León XIV y el reconocimiento a los beatos argentinos

El momento central de su referencia a los obispos argentinos quedó expresado en palabras que reunieron el sentido de su reflexión y el reconocimiento a quienes dejaron una huella en la Iglesia nacional.

"Al respecto, quisiera destacar el testimonio de insignes obispos argentinos, que supieron trabajar por la unidad y la paz, como los beatos Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio. Sus vidas muestran cómo una misma misión puede tomar formas diversas según los tiempos y las circunstancias y forman una escuela de pastores nacida de nuestra historia eclesial. Los santos siguen formando santos", destacó el Sumo Pontífice.

La expresión final sintetizó el sentido de su mensaje: el legado de quienes dedicaron su vida a la misión pastoral continúa proyectándose en nuevas generaciones. En ese reconocimiento, Fray Mamerto Esquiú volvió a ocupar un lugar destacado como representante de Catamarca dentro de la historia de la Iglesia argentina.