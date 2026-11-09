Cultura confirmó que le envió otro poncho bandera a La Sole

Una vez más, el poncho bandera de Catamarca se convirtió en protagonista de un acontecimiento de relevancia histórica. La prenda, cuya obra original pertenece a los artesanos Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, de Belén, volvió a ocupar un lugar destacado durante el homenaje al papa León XIV realizado en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

En ese escenario, la artista Soledad Pastorutti interpretó algunas canciones en la previa de la misa de Su Santidad. La presencia de la cantante santafesina estuvo acompañada por un símbolo de la identidad artesanal catamarqueña: el poncho celeste y blanco que ya había lucido en otra ocasión de amplia repercusión.

La elección de la prenda volvió a poner en primer plano el trabajo de los artesanos de la provincia y el valor de una producción que, en esta oportunidad, formó parte de una ceremonia seguida por millones de personas en Argentina y en distintos lugares del mundo.

La Sole volvió a vestir la prenda que había usado en la despedida a Messi

Soledad Pastorutti eligió lucir nuevamente el emblemático poncho bandera que había utilizado para cantar durante la despedida a Lionel Messi, realizada en septiembre pasado. La artista volvió así a llevar una pieza representativa de Catamarca en un acontecimiento internacional.

Ante esta nueva presentación, desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, organismo a cargo de la organización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, confirmó que se le envió otra vez la prenda como obsequio.

El envío tuvo como propósito que la cantante pudiera lucir el poncho durante el homenaje al Papa León XIV. De esta manera, la artesanía catamarqueña tuvo una nueva oportunidad de exhibirse en un acontecimiento de gran alcance, con la presencia de una figura artística reconocida y en un contexto de atención internacional.

La iniciativa permitió realzar nuevamente la calidad de las artesanías que se producen en Catamarca, al tiempo que destacó el trabajo de los creadores de Belén, responsables de la confección original del poncho bandera.

Las artesanías de Catamarca presente

La presencia de las artesanías de Catamarca durante la visita del Papa León XIV no se limitó al poncho celeste y blanco que vistió Soledad Pastorutti. También incluyó una serie de piezas entregadas como obsequios, que reflejaron distintos aspectos del trabajo artesanal de la provincia.

Entre ellas se destacó un tapiz con el escudo de León XIV, elaborado por las tejedoras de la Fábrica de Alfombras de Catamarca. La pieza fue concebida como un obsequio original y llegó al encuentro con el pontífice de la mano del gobernador Raúl Jalil, quien la llevó personalmente el domingo al Palacio Libertad.

El tapiz sumó otra expresión de la producción artesanal catamarqueña a la visita papal, mediante el trabajo de las tejedoras de la Fábrica de Alfombras, cuya elaboración se integró a los presentes destinados al Papa.

Una cruz de rodocrosita y plata y otro poncho

Los obsequios entregados por el primer mandatario catamarqueño también incluyeron una cruz de rodocrosita y plata, realizada por los artesanos Orlando Oviedo y Wilson Álvarez.

A esa pieza se sumó un poncho confeccionado con los colores papales por el artesano de Belén Antonio "Chono" Gutiérrez. Ambos trabajos formaron parte de los presentes que acompañaron el encuentro del domingo en el Palacio Libertad.

De esta manera, la artesanía provincial tuvo distintas expresiones durante la visita de León XIV: el poncho bandera que lució Soledad Pastorutti, el tapiz con el escudo del pontífice, la cruz de rodocrosita y plata y el poncho con los colores papales.