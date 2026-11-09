Los hoteles de cuatro estrellas encabezaron la ocupación turística en Catamarca

Los hoteles de cuatro estrellas lideraron los niveles de ocupación hotelera durante el fin de semana largo del 7 al 9 de noviembre en San Fernando del Valle de Catamarca. Según los datos relevados, esta categoría alcanzó un 51% de ocupación ponderada, el porcentaje promedio más alto entre las distintas modalidades de alojamiento consideradas en el informe.

Detrás de ese segmento se ubicaron las Cabañas y Residenciales, con un 47,5%, mientras que los Apart Hotel registraron un 44,3%. De esta manera, estas tres categorías concentraron los porcentajes promedio más elevados durante un período de movimiento turístico vinculado a la llegada del Papa.

Los resultados permiten observar el comportamiento de la actividad alojativa en la ciudad durante esas jornadas y establecer diferencias entre los distintos tipos de establecimientos. Aunque el segmento de cuatro estrellas encabezó el promedio ponderado, los datos también muestran que otras modalidades tuvieron registros destacados y que los niveles de ocupación presentaron variaciones entre los establecimientos relevados.

Un relevamiento en 25 establecimientos

La información fue obtenida a través de un trabajo realizado por el Observatorio de Turismo Municipal, dependiente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, en conjunto con la Asociación Civil de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la provincia.

El estudio se desarrolló en el marco del fin de semana largo relacionado con la llegada del Papa y contempló un total de 25 establecimientos y 605 habitaciones relevadas. A partir de esos datos se elaboraron los indicadores de ocupación por categoría, el promedio general de la ciudad y la distribución de los alojamientos según los niveles de habitaciones ocupadas.

En términos generales, la ocupación hotelera ponderada de San Fernando del Valle de Catamarca se ubicó en un 36%. Este porcentaje representa la proporción de habitaciones ocupadas sobre el total de habitaciones relevadas, teniendo en cuenta la capacidad de cada establecimiento.

La metodología ponderada permite considerar el tamaño de los alojamientos incluidos en la medición y la cantidad de habitaciones disponibles en cada uno. Por ese motivo, el indicador general refleja la relación entre las habitaciones ocupadas y el conjunto de la capacidad relevada, en lugar de limitarse a un promedio simple de los porcentajes individuales.

El comportamiento de cada categoría de alojamiento

El desglose de los resultados mostró diferencias importantes entre las distintas modalidades. Después de los hoteles de cuatro estrellas, Cabañas y Residenciales y Apart Hotel, los hoteles de tres estrellas se ubicaron en el siguiente lugar, con un 40,4% de ocupación ponderada.

Los hoteles de una estrella alcanzaron un 32,2%, mientras que la categoría denominada "Otros" registró un 31,2%. Por debajo de esos valores se encontraron los hoteles de dos estrellas, con un 11,7%, y los hostels, que presentaron un 5,7%.

La comparación permite identificar cuáles fueron las categorías con mayor y menor ocupación promedio durante el período analizado. Mientras los hoteles de cuatro estrellas superaron la mitad de su capacidad relevada, los hoteles de dos estrellas y los hostels mostraron los porcentajes más reducidos.

El detalle de la ocupación ponderada por categoría fue el siguiente:

Hoteles de 4 estrellas: 51%.

Cabañas y Residenciales: 47,5%.

Apart Hotel: 44,3%.

Hoteles de 3 estrellas: 40,4%.

Hoteles de 1 estrella: 32,2%.

Otros: 31,2%.

Hoteles de 2 estrellas: 11,7%.

Hostels: 5,7%.

Estos porcentajes corresponden a los promedios ponderados de cada categoría y permiten observar cómo se distribuyó la ocupación entre las diferentes alternativas de alojamiento que participaron del relevamiento.

Los máximos individuales

Además de los promedios por categoría, el informe identificó los picos individuales de ocupación registrados por los establecimientos. En este apartado, los Apart Hotel alcanzaron el valor máximo de toda la medición, con un 76%.

También se destacaron establecimientos de la categoría "Otros" y hoteles de tres estrellas, que llegaron a máximos del 70%. En el caso de Cabañas y Residenciales, el pico registrado fue del 65%, mientras que los hoteles de cuatro estrellas alcanzaron un máximo del 51%. Por su parte, los establecimientos de una estrella llegaron al 50%. Estos valores permiten distinguir entre el promedio ponderado de una categoría y el nivel máximo alcanzado por alguno de sus establecimientos durante el período analizado.

La información de los máximos individuales quedó distribuida de la siguiente manera:

Apart Hotel: 76%.

Otros: 70%.

Hoteles de 3 estrellas: 70%.

Cabañas y Residenciales: 65%.

Hoteles de 4 estrellas: 51%.

Hoteles de 1 estrella: 50%.

Así, aunque los hoteles de cuatro estrellas encabezaron el promedio ponderado general por categoría, el registro individual más elevado correspondió a los Apart Hotel. La diferencia entre ambos indicadores permite observar dos dimensiones del comportamiento de la actividad: por un lado, el rendimiento promedio de cada segmento y, por otro, los niveles máximos alcanzados por establecimientos particulares.

Cómo se distribuyeron los establecimientos según su ocupación

Otro de los aspectos considerados fue la distribución porcentual de los establecimientos de acuerdo con los niveles de ocupación registrados. El análisis mostró que el 4% se ubicó en el rango más alto, comprendido entre el 75% y el 100%.

A continuación, el 28% de los establecimientos presentó niveles de ocupación de entre el 50% y el 75%. El grupo más numeroso fue el correspondiente al rango de entre el 25% y el 50%, que reunió al 32% de los alojamientos relevados. Finalmente, el 36% se ubicó en el segmento de menor ocupación, comprendido entre el 0% y el 25%. Este último rango concentró la mayor proporción de establecimientos, mientras que el grupo con niveles de ocupación superiores al 75% representó el porcentaje más reducido.

La distribución completa quedó conformada de la siguiente manera:

Entre 75% y 100% de ocupación: 4% de los establecimientos.

Entre 50% y 75%: 28%.

Entre 25% y 50%: 32%.

Entre 0% y 25%: 36%.

Estos datos complementan los promedios por categoría y ofrecen una perspectiva sobre la diversidad de situaciones registradas entre los establecimientos incluidos en el estudio.

El impacto económico

El relevamiento también permitió estimar el impacto económico generado durante el fin de semana largo. Según el informe, el movimiento correspondiente al período del 7 al 9 de noviembre alcanzó los $373.855.779.

Esta estimación acompaña los indicadores de ocupación y forma parte del análisis del comportamiento turístico durante las jornadas vinculadas a la llegada del Papa. En conjunto, los datos permiten observar tanto el nivel general de utilización de la capacidad hotelera como las diferencias entre las categorías de alojamiento y la distribución de los establecimientos según sus porcentajes de ocupación.

El trabajo del Observatorio de Turismo Municipal se enmarca en un seguimiento estadístico orientado a conocer el comportamiento de la actividad alojativa durante los períodos de mayor movimiento turístico. La información recopilada permite identificar tendencias, comparar los resultados entre categorías y contar con indicadores para contribuir a la planificación del sector.

Con un promedio general del 36%, un liderazgo de los hoteles de cuatro estrellas con el 51% y un impacto económico estimado en más de 373 millones de pesos, el informe ofrece un panorama de la actividad hotelera en San Fernando del Valle de Catamarca durante ese fin de semana largo. Los registros obtenidos por el Observatorio, junto con la Asociación Civil de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la provincia, forman parte de las herramientas estadísticas destinadas a acompañar la planificación y el desarrollo del sector turístico en la ciudad.