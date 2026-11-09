León XIV recibió a cinco víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia

El Papa León XIV mantuvo este lunes un encuentro privado con cinco personas que fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia católica, en una reunión que se extendió durante más de una hora y que estuvo centrada en escuchar los testimonios de quienes atravesaron experiencias dolorosas dentro de la institución.

La reunión se desarrolló antes de que el Pontífice se dirigiera a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) para participar del Encuentro con el Mundo del Trabajo. Durante ese espacio de diálogo, León XIV conversó individualmente con cada una de las víctimas, escuchó sus historias personales y recibió propuestas orientadas a consolidar caminos de sanación y evitar que hechos de esa naturaleza vuelvan a repetirse dentro de la Iglesia.

El encuentro tuvo como eje central la escucha de las personas afectadas por abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en el país. Además de relatar las situaciones que atravesaron, los participantes pudieron transmitir sus planteos sobre las medidas que consideran necesarias para que las víctimas sean reconocidas como personas merecedoras de cuidados y reciban protección, acogida y acompañamiento.

Al finalizar la reunión, el Papa les impartió su bendición y les agradeció tanto por el encuentro como por el testimonio de fe. También hizo extensivo ese agradecimiento a otras víctimas que no pudieron encontrarse personalmente con él, a quienes manifestó su cercanía y la voluntad de reforzar las vías de protección dentro de la institución religiosa.

Un encuentro privado centrado en escuchar a las víctimas

La reunión entre León XIV y las víctimas que sufrieron abusos sexuales dentro del ámbito eclesiástico se extendió por más de una hora. Durante ese tiempo, el Pontífice mantuvo conversaciones individuales con cada participante, en lugar de limitar el encuentro a un intercambio colectivo.

Ese formato, que se replicó en otros viajes papales, permitió que cada una de las víctimas pudiera expresar sus experiencias y compartir las consecuencias de los hechos sufridos. El Papa escuchó sus testimonios sobre las situaciones dolorosas que atravesaron y también recibió propuestas relacionadas con la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales frente a los abusos.

Uno de los aspectos centrales del diálogo estuvo vinculado con la construcción de recorridos de sanación dentro de la Iglesia, una cuestión que fue planteada por los participantes y escuchada por el Pontífice. Las propuestas también estuvieron orientadas a que las personas afectadas sean consideradas merecedoras de cuidados y reciban las respuestas necesarias para afrontar las consecuencias de las experiencias vividas.

El comunicado oficial del Vaticano

La Santa Sede informó oficialmente sobre la reunión mediante un comunicado difundido en italiano, en el que precisó el momento en que se desarrolló el encuentro y las características del diálogo mantenido por León XIV con las víctimas. La nota indicó que la reunión tuvo lugar durante el mediodía de este lunes, antes de que el Papa se dirigiera a la Universidad Católica Argentina para participar del encuentro con el mundo del trabajo.

En el comunicado se señaló: "En el mediodía de hoy, antes de dirigirse a la Universidad Católica Argentina para el Encuentro con el Mundo del Trabajo, el Papa León XIV mantuvo un diálogo con 5 personas, víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en el país, presentadas por la Iglesia local".

El texto oficial también detalló que el Pontífice escuchó individualmente a cada una de las personas presentes y recibió tanto sus relatos como sus propuestas para fortalecer los mecanismos de acompañamiento.

"El Papa habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras, las historias dolorosas y las propuestas para consolidar recorridos de sanación en la Iglesia", expresó el Vaticano.

De esta manera, la comunicación oficial confirmó que el encuentro no se limitó a una instancia protocolar, sino que estuvo destinado a escuchar directamente a quienes fueron víctimas de abusos dentro de estructuras vinculadas con la Iglesia católica.