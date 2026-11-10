Carafea llevó el talento catamarqueño a la vigilia del papa León XIV

La música catamarqueña tuvo un lugar destacado este martes en la Basílica de Luján, donde la banda Carafea participó de la vigilia previa a la misa celebrada por el papa León XIV. La presentación representó un momento de especial significado para el grupo, que fue parte de una convocatoria artística y musical en el marco de las actividades organizadas por la visita papal.

Tras subir al escenario, los integrantes de Carafea vivieron una experiencia que, según expresaron, quedará entre los momentos más importantes de su trayectoria. La emoción fue transmitida por Rafa Salas, vocalista de la banda, quien compartió sus sensaciones luego de la actuación.

"Una experiencia muy emocionante, una de las actuaciones más importante de nuestras vidas. Muy agradecidos", comentó Salas al referirse a la presentación de esta noche.

Una programación musical con destacados artistas

La participación de Carafea se desarrolló junto a otros artistas y agrupaciones que también formaron parte de la vigilia. Entre ellos estuvieron Filocalia, Hermanos Menta, Daniel Poli, Ariel Glasser, Santi Tucumán, Los Chillados, Los Campedrinos, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.

La presencia de estos músicos configuró una propuesta artística diversa para acompañar la espera previa a la celebración religiosa encabezada por León XIV.

Cómo continuará la agenda del Papa

Las actividades previstas para el miércoles por la mañana, antes del arribo del Sumo Pontífice, estarán concentradas en la plaza de la Basílica. La programación contempla la participación del Ballet Sumampa, una presentación musical de Luciano Pereyra y la transmisión en vivo de la visita papal a la cárcel de Devoto.

La celebración litúrgica tendrá, además, dos momentos destacados dentro de la Basílica. Uno será el descenso de la imagen original de la Virgen de Luján desde el altar mayor. Por su parte, el Coro Municipal de Luján de Cámara "Ernesto Storani" tendrá a su cargo la interpretación musical durante la Santa Misa.

En paralelo, durante la madrugada del miércoles se dispondrán espacios destinados al silencio, el descanso, la oración y la reconciliación para los fieles que participen de la jornada.

El predio también contará con una amplia zona de servicios para recibir a los asistentes, con baños, patios de comidas, puestos de salud, hidratación y seguridad.

Una vez finalizada su agenda en el país, el papa León XIV se retirará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde emprenderá su viaje con destino a Perú.