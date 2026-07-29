Cáritas Argentina superó los $4.670 millones en su Colecta Anual: qué pasó en Catamarca

Cáritas Argentina dio a conocer el resultado de su Colecta Anual, desarrollada los días 6 y 7 de junio bajo el lema "Cáritas Argentina, 70 años alentando la esperanza", informando que la campaña alcanzó una recaudación total de $4.670.002.407.

Según precisó la organización, esa cifra representa un incremento del 53,90% en comparación con la colecta realizada el año pasado, reflejando una nueva respuesta de la comunidad a una iniciativa destinada a sostener programas de asistencia, promoción humana y acompañamiento en distintos puntos del país.

Al comunicar el resultado, desde Cáritas Argentina destacaron el compromiso demostrado por la sociedad durante la campaña. "Este logro es una nueva muestra de la solidaridad de nuestro pueblo argentino, que, una vez más y en medio de un contexto difícil, pone de manifiesto su solidaridad para acompañar a los que más sufren", expresaron desde la organización.

Asimismo, remarcaron que el aporte realizado por miles de personas permitirá continuar desarrollando acciones destinadas a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. "Esta respuesta de la sociedad permite llevar esperanza a muchas familias, a la vez que nos reafirma en nuestra misión de seguir tendiendo puentes y oportunidades para superar la exclusión", agregaron.

Reconocimiento a quienes hicieron posible la campaña

Junto con la difusión de los resultados, Cáritas Argentina agradeció a todos los sectores que participaron de la Colecta Anual y contribuyeron a su desarrollo. La institución expresó su reconocimiento a:

Cada persona que realizó una donación.

Las empresas que acompañaron la campaña.

Los medios de comunicación que colaboraron con la difusión del mensaje.

Los miles de voluntarios que participaron en todo el país.

En ese sentido, manifestaron: "Finalmente, manifestaron su agradecimiento a cada persona que acercó su donación, a las empresas que sumaron su apoyo, a los medios de comunicación que ayudaron a difundir nuestro mensaje y, muy especialmente, a los miles de voluntarios que a lo largo y ancho del país entregaron su tiempo y su corazón para hacer posible este resultado".

El destino de los fondos recaudados

La organización informó que los recursos obtenidos durante la Colecta Anual permitirán sostener numerosos programas orientados al desarrollo humano integral, que se llevan adelante en diferentes comunidades del país. Los fondos se destinan a iniciativas vinculadas con:

Educación.

Primera infancia.

Alimentación.

Trabajo.

Formación.

Adicciones.

Vivienda.

Integración social.

Estas acciones se desarrollan junto con la ayuda inmediata y la contención espiritual permanente que brinda la institución en más de 3.500 espacios de Cáritas, distribuidos en las 67 diócesis del país.

Al mismo tiempo, Cáritas Argentina reafirmó su compromiso con la transparencia, informando públicamente el monto de las donaciones recibidas e invitando a la comunidad a continuar acompañando su tarea durante todo el año a través de su sitio web.

Catamarca también incrementó su recaudación

En el ámbito provincial, Cáritas Catamarca informó que la diócesis catamarqueña reunió un total de $21.526.916, cifra que representa un 25% más que la registrada durante la colecta del año anterior.

Desde la institución eclesial expresaron su agradecimiento a todas las personas que colaboraron con esta iniciativa solidaria, destacando que el destino de la obra son los hermanos más necesitados.

Asimismo, hicieron extensivo el reconocimiento a todos los voluntarios que participaron de la campaña, resaltando la generosidad con la que acompañaron la realización de la colecta en la provincia.

Cómo continuar colaborando

Cáritas recordó que los canales para realizar donaciones permanecen habilitados durante todo el año, permitiendo que quienes deseen colaborar puedan hacerlo a través de diferentes modalidades.

Los medios disponibles son:

Por tarjeta de crédito, débito, CBU, PagoMisCuentas o Mercado Pago , ingresando al sitio web de Cáritas.

, ingresando al sitio web de Cáritas. Por transferencia o depósito bancario a nombre de Cáritas Argentina : Cuenta Corriente Banco ICBC Nº 0546-02000042/42. Sucursal Casa Central 0546. CBU: 0150546702000000042422. Titular: Cáritas Argentina. CUIT: 30-51731290-4. Alias: DONA.CARITAS.ARG.

a nombre de : Por WhatsApp, al número +54 9 11 2817-2726.

Además, la institución informó que se puede acceder a más información sobre la Colecta Anual 2026 y las distintas formas de colaboración a través de su sitio oficial, donde también continúa convocando a la comunidad a seguir alentando la esperanza durante todo el año.