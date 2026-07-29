San Cayetano será honrado en el sur capitalino y en Choya: todas las celebraciones

La comunidad católica se prepara para vivir el triduo en honor de San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo, que se desarrollará del 4 al 7 de agosto en la capilla dedicada al santo, ubicada en la intersección de las calles Tucumán y Gobernador Fortunato Rodríguez, en el sur de la ciudad Capital, dentro de la jurisdicción de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Durante las jornadas de preparación y en la fiesta patronal se llevará adelante un programa que contempla celebraciones litúrgicas, momentos de oración, confesiones, bautismos y una procesión con la imagen de San Cayetano, además de una convocatoria solidaria destinada a colaborar con quienes más lo necesitan.

Como parte de la organización, se informó que las intenciones para las celebraciones eucarísticas deberán anotarse antes del horario de la Santa Misa. Asimismo, durante todos los días se solicita a los fieles llevar ropas o alimentos para los hermanos más pobres, con el propósito de acompañar la celebración religiosa con un gesto de solidaridad.

El programa del triduo

Las actividades comenzarán el martes 4 de agosto, jornada correspondiente al primer día del triduo. Entre las 16.00 y las 17.00 se realizará la inscripción para Bautismos. Posteriormente, a las 17.30, se rezará el Santo Rosario y habrá Confesiones. La programación culminará a las 18.00 con la Santa Misa, que será ofrecida por los enfermos, los ancianos y el Hogar María Eugenia.

El miércoles 5 de agosto, segundo día del triduo, se repetirá el horario de inscripción para Bautismos, de 16.00 a 17.00. A las 17.30 volverán a desarrollarse el Santo Rosario y las Confesiones, mientras que a las 18.00 se celebrará la Santa Misa con intenciones especiales por los niños de la Catequesis y las comunidades educativas de la Escuela N.º 353 General San Martín y la Escuela de Adultos N.º 47.

Las actividades preparatorias concluirán el jueves 6 de agosto, tercer día del triduo. Desde las 17.30 se rezará el Santo Rosario y habrá Confesiones, mientras que a las 18.00 se celebrará la Santa Misa por los bienhechores y beneficiarios del comedor San Cayetano y por quienes no tienen trabajo.

La fiesta patronal del 7 de agosto

El viernes 7 de agosto, día de la Fiesta de San Cayetano, se desarrollará la jornada central de las celebraciones con una programación especial.

Las actividades comenzarán a las 9.00 con la Santa Misa. Luego, a las 10.30, se celebrarán los Bautismos. Por la tarde, a las 17.00, tendrá lugar la procesión con la imagen de San Cayetano, que recorrerá las calles Tucumán, Gobernador Rodríguez, Vicario Segura, Santa Fe, Tucumán y nuevamente Gobernador Rodríguez.

Al concluir el recorrido procesional se celebrará la Santa Misa, poniendo fin a los actos litúrgicos previstos para la festividad.

Como cierre de la jornada, a las 19.00, se compartirá un chocolate comunitario, convocando a los participantes a un momento de encuentro luego de las celebraciones religiosas.

Celebración en Choya

Las actividades en honor de San Cayetano también alcanzarán a la comunidad de Choya, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia Santa Rosa de Lima.

En ese lugar, el viernes 7 de agosto, a las 17.00, se celebrará la Santa Misa enfrente del templo, debido a que se están realizando trabajos de reparación del techo de la antigua capilla dedicada al Señor del Milagro.

Finalizada la celebración eucarística, los fieles participarán de la procesión con la imagen de San Cayetano, completando así la programación prevista para esa comunidad.

Programa de actividades

Todos los días

Las intenciones se anotan antes del horario de la Santa Misa.

Se solicita llevar ropas o alimentos para los hermanos más pobres.

Martes 4 de agosto

16.00 a 17.00: Inscripción para Bautismos.

Inscripción para Bautismos. 17.30: Santo Rosario y Confesiones.

Santo Rosario y Confesiones. 18.00: Santa Misa por los enfermos, ancianos y Hogar María Eugenia.

Miércoles 5 de agosto

16.00 a 17.00: Inscripción para Bautismos.

Inscripción para Bautismos. 17.30: Santo Rosario y Confesiones.

Santo Rosario y Confesiones. 18.00: Santa Misa por los niños de la Catequesis, las comunidades educativas de la Escuela N.º 353 General San Martín y la Escuela de Adultos N.º 47.

Jueves 6 de agosto

17.30: Santo Rosario y Confesiones.

Santo Rosario y Confesiones. 18.00: Santa Misa por los bienhechores y beneficiarios del comedor San Cayetano y por quienes no tienen trabajo.

Viernes 7 de agosto - Fiesta de San Cayetano

9.00: Santa Misa.

Santa Misa. 10.30: Bautismos.

Bautismos. 17.00: Procesión con la imagen de San Cayetano. Recorrido: Tucumán, Gobernador Rodríguez, Vicario Segura, Santa Fe, Tucumán y Gobernador Rodríguez.

Procesión con la imagen de San Cayetano. Recorrido: Tucumán, Gobernador Rodríguez, Vicario Segura, Santa Fe, Tucumán y Gobernador Rodríguez. Al finalizar: Santa Misa.

Santa Misa. 19.00: Chocolate comunitario.

Celebración en Choya