El COE confirmó que ya fueron asistidos 120 turistas varados por el temporal de nieve

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) confirmó que el amplio operativo desplegado en la cordillera catamarqueña continúa arrojando resultados positivos. Según el parte oficial difundido hasta las 8:30 de este miércoles, un total de 120 turistas ya fueron rescatados luego de haber quedado varados como consecuencia del intenso temporal de nieve que afectó la zona de alta montaña. No obstante quedan personas por socorridas, alrededor de 70, las que están en zonas más alejadas.

La actualización del operativo representa un avance significativo en las tareas que comenzaron tras la contingencia climática y que movilizaron un importante despliegue de recursos humanos, maquinaria y logística para asistir a las personas que permanecían aisladas en distintos sectores de la cordillera.

El rescate se desarrolla bajo la coordinación del COE, organismo encargado de centralizar las acciones de todos los equipos que intervienen en la emergencia y de brindar información oficial sobre la evolución del operativo.

Los rescatados

Además del rescate de las primeras 120 personas, las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia informaron que durante la mañana se logró un objetivo clave para el desarrollo de las tareas: los turistas varados fueron localizados y se mantiene comunicación con cada uno de ellos.

Este dato representa un paso fundamental dentro del operativo, ya que permite conocer la ubicación de cada grupo y coordinar las acciones necesarias para garantizar su evacuación en condiciones de seguridad. A partir de esta situación, los equipos de rescate avanzan con una nueva etapa de la asistencia, centrada en organizar el descenso de los turistas hacia la base operativa instalada en el kilómetro 0, desde donde continuará el proceso de atención y traslado de las personas afectadas por el temporal.

La confirmación de que todas las personas fueron ubicadas y mantienen contacto permanente con los equipos de emergencia aporta un panorama más preciso sobre la evolución del operativo, que continúa desarrollándose en un escenario de alta complejidad.

Un dispositivo de gran magnitud

El rescate continúa llevándose adelante mediante un amplio dispositivo coordinado entre organismos provinciales, municipales y equipos especializados.

La magnitud de la contingencia obligó a conformar un operativo integrado por distintas instituciones, cada una aportando recursos específicos para responder a la emergencia provocada por las intensas nevadas en la cordillera. Según lo manifestó el propio ministro de Gobierno, Alberto Natella en declaraciones radiales, son alrededor de 200 personas las que están implicadas en estas labores.

Las tareas se desarrollan de manera conjunta para garantizar tanto la asistencia inmediata como el traslado seguro de cada uno de los turistas.

Trabajo coordinado entre múltiples organismos

El COE destacó que el operativo sigue desarrollándose con la participación de numerosos organismos públicos y equipos especializados que trabajan de manera articulada.

Entre las instituciones involucradas se encuentran:

Defensa Civil de Tinogasta.

Defensa Civil de Fiambalá.

Defensa Civil del Gobierno de Catamarca.

Vialidad Provincial.

Bomberos Voluntarios.

Municipalidad de Fiambalá.

Policía de la Provincia.

Ministerio de Salud.

Baqueanos.

Rescatistas especializados.

Empresa Zijin-Liex.

Cada uno de estos organismos participa en diferentes aspectos del operativo, aportando personal, logística, maquinaria, conocimiento del terreno y asistencia sanitaria para responder a una situación que demandó un importante esfuerzo conjunto.

El descenso hacia la base operativa

Con todos los turistas ya localizados y en comunicación permanente, el siguiente objetivo consiste en concretar el descenso hacia la base operativa ubicada en el kilómetro 0. Las autoridades trabajan para que ese traslado pueda realizarse de forma ordenada y segura, teniendo en cuenta las condiciones que todavía presenta la zona cordillerana tras el intenso temporal de nieve.

La coordinación entre los distintos equipos resulta fundamental para organizar el movimiento de las personas rescatadas y garantizar que cada una de ellas pueda recibir la asistencia correspondiente una vez concluido el descenso. El operativo continúa desarrollándose de manera progresiva mientras los distintos grupos son evacuados desde los sectores donde permanecían aislados.

Junto con la actualización sobre el desarrollo del rescate, el Centro de Operaciones de Emergencia recordó que toda la información oficial vinculada con el operativo será difundida exclusivamente a través de los canales institucionales habilitados.

En ese sentido, aclaró que las novedades relacionadas con el rescate y la evolución de las tareas se comunicarán únicamente mediante:

Correo oficial.

Redes sociales oficiales.

Sitio web oficial del Gobierno de Catamarca.

Desde esos canales se emitirán las actualizaciones permanentes sobre el estado del operativo y las acciones que continúan desarrollándose en la zona cordillerana.