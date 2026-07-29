Impactante: así son las condiciones del rescate de los turistas en Fiambalá

El operativo de rescate desplegado en la cordillera de Fiambalá continúa este miércoles con un intenso trabajo de los equipos de emergencia, que buscan asistir a los más de 120 turistas que permanecieron varados en la zona de alta montaña luego del fuerte temporal de nieve y viento que afectó el sector.

Las tareas se desarrollan en un escenario de extrema complejidad, donde las bajas temperaturas, el viento y la acumulación de nieve dificultan el acceso a los distintos puntos en los que quedaron detenidos los vehículos.

Durante las primeras horas del operativo fueron localizadas varias camionetas completamente cubiertas por la nieve, una imagen que refleja la magnitud del fenómeno meteorológico que sorprendió a los excursionistas cuando intentaban regresar de la zona cordillerana.

Mientras continúan las tareas para llegar al resto de las personas afectadas, los primeros turistas rescatados ya fueron trasladados a un lugar seguro para recibir atención médica y asistencia.

Alberto Natella supervisa personalmente las tareas de rescate

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, permanece en la zona supervisando el desarrollo del operativo de emergencia.

Desde el lugar, el funcionario sigue de cerca el avance de las acciones coordinadas entre los distintos organismos que intervienen en la asistencia a los turistas y destacó la dimensión del despliegue que fue necesario poner en marcha para enfrentar la contingencia.

Según explicó Natella, alrededor de 200 personas participan del operativo, trabajando de manera coordinada para llegar hasta cada uno de los sectores afectados por el temporal.

El funcionario resaltó el esfuerzo realizado por todos los equipos que intervienen en las tareas de rescate, quienes continúan desarrollando sus actividades en condiciones climáticas muy exigentes.

Un despliegue conjunto para enfrentar la emergencia

El rescate involucra un importante trabajo articulado entre organismos públicos, fuerzas de seguridad, autoridades municipales y el sector privado.

La empresa Zijín-Liex puso a disposición toda su infraestructura para colaborar con la asistencia. Su participación incluye el aporte de maquinaria especializada, recursos logísticos y personal capacitado para operar en la alta montaña, elementos fundamentales para avanzar sobre caminos cubiertos por la nieve.

Al mismo tiempo, la Municipalidad de Fiambalá, las fuerzas de seguridad y los distintos organismos de emergencia mantienen un trabajo ininterrumpido con el objetivo de asistir a todas las personas que todavía permanecen en la cordillera. La coordinación entre todas las instituciones permite sostener un operativo de gran magnitud en una zona donde las condiciones meteorológicas continúan representando un importante desafío.

Los primeros rescatados ya reciben asistencia médica

Como resultado de las primeras acciones desarrolladas durante la jornada, un grupo de turistas logró ser trasladado hasta el campamento del Proyecto Tres Quebradas.

Allí reciben atención médica y asistencia integral luego de permanecer durante largas horas aislados en plena cordillera. Según la información difundida por el medio local Multimedios Abaucán, las personas que llegaron al campamento se encuentran en buen estado general de salud.

No obstante, presentan el lógico desgaste derivado de haber permanecido durante un período prolongado en condiciones meteorológicas extremas. De acuerdo con esa información, los turistas evidencian agotamiento físico y emocional, consecuencia de las difíciles circunstancias que debieron afrontar mientras permanecían varados.

Una vez que arribaron al campamento fueron estabilizados inmediatamente por el personal sanitario, que continúa brindándoles toda la asistencia necesaria.

La prioridad es la seguridad de los turistas

Mientras los primeros rescatados ya reciben atención, los equipos continúan avanzando hacia los sectores donde todavía permanecen personas aisladas.

El objetivo principal del operativo es garantizar que todos los turistas puedan abandonar la alta montaña de manera segura.

Para ello, las tareas continúan desarrollándose de manera permanente, aprovechando los recursos humanos y técnicos disponibles para abrir paso entre la nieve y acceder a los distintos vehículos localizados durante las recorridas.

La presencia de camionetas completamente cubiertas por la nieve demuestra el impacto que tuvo el temporal en la zona y explica la complejidad que enfrentan quienes participan del rescate.