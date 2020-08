Carta abierta de la comunidad teatral local

“Las trabajadoras y trabajadores del teatro queremos expresar a la sociedad la profunda preocupación por la falta de respuestas de los organismos de Cultura de la Municipalidad y de la Provincia de Catamarca”, versa el escrito que emitieron ayer la Red de Trabajadores de las Artes Escénicas de Catamarca.

Exponen que la crisis que vivimos hoy con los teatros cerrados es sin precedentes, a la cual se agrega la precarización histórica de nuestra actividad. “Durante este periodo de cuarentena, hemos mantenido reuniones con los funcionarios de Cultura, tanto de la Municipalidad como de la Provincia, con el fin de reactivar la actividad y de dar contención a las trabajadoras y trabajadores que hoy no pueden realizar sus tareas; sin embargo, nuestras demandas han sido totalmente ignoradas.

Nos dirigimos al público catamarqueño, a los vecinos que son parte del teatro de nuestra ciudad, que nos acompañaban en cada función y que han sostenido el crecimiento y desarrollo del teatro catamarqueño durante décadas. Nos dirigimos a ese público de siempre porque ustedes saben la importancia social del teatro, como patrimonio cultural, como productor de sentido, como divertimento y como expresión profunda de un pueblo.

Pedimos que nos acompañen para vencer la indiferencia de los funcionarios, la falta de gestión y compromiso real de las áreas de cultura de la Provincia y de la Municipalidad. Pedimos que nos acompañen para promover políticas culturales que tengan en cuenta el acceso democrático al teatro, al arte y la cultura.

Pedimos que nos acompañen en las preguntas que nos hacemos: ¿por qué hoy, por ejemplo, están abiertos bares y restaurantes y no los teatros? No es difícil entender que los protocolos de salud a los que nos obliga el Covid-19 pueden ser más estrictos y factibles de respetar en los teatros que en los bares. Catamarca cuenta con salas de grandes dimensiones en las que sería mucho más fácil mantener la distancia social que en cualquier otro rubro.

¿Por qué la Secretaría de Educación y Cultura de SFVC promueve talleres barriales socioeducativos y no incluye el teatro?

Incluso, ¿por qué desde la “oposición” legislativa se piensa y proyecta una ley de emergencia para el sector turístico y no para el cultural?

¿Por qué los funcionarios y políticos no consideran al arte y la cultura como un factor de desarrollo económico y social, cuando desde principio de siglo los organismos internacionales como la UNESCO han recomendado y demostrado la importancia de la cultura como un vehículo de desarrollo para los pueblos? entre otros de los puntos que reclaman en el escrito la Red de Teatro.