Casa Cuna celebró sus 100 años de historia con una inauguración

Casa Cuna celebra este año 100 años de historia al servicio de las infancias de Catamarca. Fundada en 1926, la institución llega a su centenario consolidada como un espacio dedicado a la protección, el cuidado y el acompañamiento de niñas y niños, sosteniendo de manera ininterrumpida un compromiso con quienes requieren contención y resguardo.

Durante este siglo de trayectoria, Casa Cuna se convirtió en un símbolo de contención, dedicación y compromiso en la provincia, construyendo un ámbito orientado a garantizar el bienestar de las infancias mediante el trabajo permanente de profesionales, equipos técnicos y personal que desarrollan sus tareas en la institución.

La conmemoración del centenario representó una oportunidad para poner en valor esa historia y destacar el recorrido de una institución que, desde hace cien años, trabaja en favor de las niñas y los niños de Catamarca.

El acto central por el centenario

En el marco de esta significativa celebración se desarrolló el acto central por los cien años de Casa Cuna, ceremonia que fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil.

La actividad contó además con la participación del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni; el vicegobernador Rubén Dusso; la senadora nacional Lucía Corpacci; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de distintas instituciones.

La presencia de funcionarios y representantes institucionales acompañó una jornada dedicada a reconocer la trayectoria de Casa Cuna y el trabajo desarrollado a lo largo de un siglo en favor de las infancias.

Una nueva Sala de Revinculación Familiar

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la inauguración de la Sala de Revinculación Familiar, un espacio especialmente acondicionado para fortalecer los vínculos entre las niñas y los niños alojados en la institución y sus respectivas familias.

Este nuevo dispositivo fue concebido como una herramienta destinada a favorecer el proceso de restitución de derechos, permitiendo generar un ámbito apropiado para el encuentro y el acompañamiento durante una etapa fundamental del recorrido institucional de cada niño. La Sala de Revinculación Familiar tendrá como objetivo acompañar el último tramo previo al egreso de quienes permanecen alojados en Casa Cuna, promoviendo espacios de acercamiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

Entre las funciones que cumplirá este nuevo espacio se destacan:

Fortalecer los vínculos entre las niñas, los niños y sus familias.

entre las niñas, los niños y sus familias. Acompañar el proceso de restitución de derechos .

. Facilitar el último tramo previo al egreso de la institución.

de la institución. Promover el encuentro y la reconstrucción de los lazos familiares .

. Favorecer una transición acompañada hacia una vida en familia.

La incorporación de este dispositivo representa un paso importante dentro de las acciones desarrolladas por la institución para acompañar cada proceso de restitución de derechos, poniendo el foco en el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Una historia construida con vocación y dedicación

La trayectoria de Casa Cuna se encuentra marcada por el trabajo realizado durante generaciones por profesionales, equipos técnicos y personal que desempeñaron sus funciones con vocación y dedicación.

A lo largo de estos cien años, la institución fue construyendo un espacio donde el afecto, la contención y la promoción de derechos se consolidaron como pilares fundamentales de su tarea cotidiana.

El trabajo sostenido permitió conformar un ámbito orientado a brindar respuestas a las necesidades de niñas y niños, priorizando el acompañamiento y el desarrollo de estrategias destinadas a favorecer su bienestar.

La historia de Casa Cuna refleja el esfuerzo continuo de quienes formaron parte de la institución y contribuyeron a consolidar un espacio de cuidado para las infancias catamarqueñas.