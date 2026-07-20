El Poncho vivirá un martes a puro rock con Cruzando el Charco en El Patio

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa desarrollando una programación pensada para que catamarqueños y turistas disfruten de una amplia variedad de actividades durante cada jornada en el Predio Ferial Catamarca.

El martes 21 de julio, quienes visiten la tradicional celebración podrán recorrer los distintos espacios que integran la fiesta y participar de propuestas artísticas, culturales, turísticas, gastronómicas y audiovisuales, en una agenda que refleja la diversidad de expresiones presentes en la provincia.

Durante toda la jornada estarán habilitados los diferentes sectores de exposición, donde el público podrá conocer el trabajo de los artesanos, diseñadores y productores regionales, además de participar de espectáculos en vivo distribuidos en distintos escenarios.

Los pabellones de artesanías, diseño, productos regionales y todos los espacios de feria permanecerán abiertos entre las 14 y las 23 horas, permitiendo que los visitantes recorran cada uno de los sectores durante toda la tarde.

Por su parte, los espacios gastronómicos funcionarán desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la madrugada, ofreciendo alternativas para quienes deseen almorzar, merendar o cenar dentro del Predio Ferial.

El Patio tendrá una tarde dedicada al rock

Uno de los momentos más esperados de la programación será el desarrollo de los espectáculos previstos en El Patio, donde desde las 15 horas se sucederán diferentes presentaciones musicales.

El gran cierre llegará con Cruzando el Charco, la reconocida banda de rock platense que se presentará por primera vez en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. El grupo desplegará su propuesta musical sobre el escenario de El Patio con un espectáculo que promete recorrer su historia artística y poner el broche de oro a una tarde marcada por el rock.

La programación prevista para ese escenario incluye:

Taller de Danzas Nativas y Ritmos Latinoamericanos

SVN

Fran Santillán

Lordowar

Insania

Delegación Departamental Valle Viejo

Stigma Ith

Brujas del Valle

Calibre Rock

Music Boulevard

Cruzando el Charco

El Mercado Cultural reunirá música, danza y tango

Desde las 16 horas, el Mercado Cultural ofrecerá una variada programación con artistas y agrupaciones que representarán distintos géneros musicales y expresiones escénicas.

El cronograma previsto comprende las actuaciones de:

Ballet Folklórico Los Amigos

Altamirada Folk

Los Quilmeños

Marcelo Costas

Pablo Figueroa

Grupo Remembranza Tango

De Puro Guapo

DJ Set

César Ayosa y su banda

Sapikuna

La Nuestra

La propuesta busca combinar música, danza y espectáculos en un espacio que forma parte de la amplia oferta cultural de la fiesta.

Turismo y gastronomía

El Pabellón de Turismo iniciará sus actividades desde las 14 horas, con una programación que integrará propuestas vinculadas al patrimonio, la cultura, la gastronomía y distintos proyectos de promoción.

Entre las actividades previstas figuran:

Los Quircos

Presentación YMAD Catamarca

La Ruta del Telar es Territorio - Presentación de estaciones inauguradas

Ballet Mishquila Pacha

UTHGRA - La reina de la gastronomía regional en su versión más auténtica

Pablo Tango Díaz

Paclín - Los Túneles y la Yunga

EVEA - Escuela Vocacional de Expresión Artística

JSC Mining - Masterclass gastronómica

Martitha Díaz Ruiz

La Puerta - Charqui como puerta al mundo

Franco Ocaranza

Las actividades previstas permitirán al público conocer distintas iniciativas vinculadas con el turismo, la producción, la gastronomía y la identidad cultural de Catamarca.

El Poncho Audiovisual

La programación también incluirá actividades en el espacio Poncho Audiovisual, donde habrá propuestas destinadas al público interesado en el cine y la producción audiovisual.

Entre las 15 y las 18 horas se desarrollará Ponchito Audiovisual, con la Muestra de Animación GARABATOS.

Posteriormente, entre las 19 y las 22 horas, tendrá lugar el ciclo El Cine es Memoria, que presentará el estreno provincial del documental "Noviembre 3: La onda expansiva", realizado por Lucio Casalla y Marina Rodríguez.

La actividad incluirá además una charla con los realizadores, permitiendo al público conocer detalles de la producción audiovisual.