Poncho Sunset: así será el sorteo del Fiat Cronos 0 km

El Poncho Sunset, que se desarrollará este lunes 20 de julio en el Estadio Bicentenario, ofrecerá una propuesta especial para celebrar el Día del Amigo, combinando espectáculos musicales en vivo con importantes sorteos destinados exclusivamente a quienes asistan al evento.

En ese marco, la organización confirmó que durante la jornada se realizará el sorteo de un automóvil Fiat Cronos 0 km, considerado el premio principal de la noche. Además, también se pondrá en juego una motocicleta, cuyos participantes surgirán del mismo mecanismo previsto para el ingreso del público.

La actividad busca sumar un atractivo adicional a una programación que reunirá sobre un mismo escenario a destacados artistas y que tendrá como eje central la celebración junto al público presente.

Quiénes podrán participar del sorteo

La participación en el sorteo estará reservada exclusivamente a las personas que asistan al Poncho Sunset con la entrada correspondiente a esa jornada.

La modalidad de participación dependerá del formato en el que cada asistente haya adquirido su ingreso. En el caso de quienes cuenten con entradas físicas, la participación será automática mediante el número impreso en el ticket, que funcionará como número de sorteo.

Por otra parte, quienes hayan adquirido sus entradas de manera virtual deberán validar su ticket al ingresar al estadio. Una vez realizado ese procedimiento, recibirán un cupón numerado, con el cual participarán automáticamente tanto del sorteo del automóvil Fiat Cronos 0 km como del sorteo de la motocicleta.

De esta manera, la organización estableció un mecanismo específico para garantizar que todas las personas presentes en el evento puedan intervenir en igualdad de condiciones, independientemente del sistema mediante el cual adquirieron su entrada.

Cómo se realizará la extracción

Los sorteos comenzarán a partir de las 21 horas y se desarrollarán en vivo, durante el transcurso del evento. Según informó la organización, el procedimiento se realizará mediante un sistema aleatorio, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.

Además, toda la extracción contará con la fiscalización de un escribano público, quien tendrá a su cargo el control del desarrollo del sorteo y la validación de cada una de las instancias previstas.

Los requisitos para recibir el premio

La organización también dio a conocer las condiciones que deberá cumplir la persona favorecida para convertirse oficialmente en ganadora del premio.

Una vez anunciado el número seleccionado, el ganador deberá presentarse en ese mismo momento, exhibiendo el número ganador junto con su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, con el propósito de acreditar su identidad.

La validación presencial constituye un requisito indispensable para la entrega del automóvil o de la motocicleta.

En caso de que la persona correspondiente al número sorteado no se encuentre presente en el lugar, la organización informó que se procederá a realizar una nueva extracción, repitiendo el procedimiento tantas veces como resulte necesario hasta obtener un ganador que se encuentre efectivamente presente en el estadio y pueda acreditar su identidad mediante la documentación requerida.

Los requisitos establecidos para acceder al premio son: