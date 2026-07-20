El Patio Cervecero se consolida como uno de los grandes puntos del Poncho

El Patio Cervecero volvió a convertirse en uno de los principales atractivos del Mercado Cultural de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, con una propuesta renovada que reúne producción local, gastronomía, música en vivo y un ambiente pensado para el encuentro entre amigos y familias.

A medida que avanza la jornada y cae la tarde sobre el Predio Ferial, el sector comienza a recibir a una gran cantidad de visitantes que eligen compartir una cerveza artesanal mientras disfrutan de la programación artística del Mercado Cultural. Entre luces, fogones y espacios especialmente acondicionados para la permanencia del público, el Patio Cervecero reafirma su crecimiento como uno de los lugares más elegidos dentro de la fiesta más importante de la provincia.

La celebración del Día del Amigo volvió a potenciar ese espíritu de encuentro que caracteriza al espacio, transformándolo en uno de los escenarios preferidos por quienes buscan compartir una experiencia que combina sabores regionales, espectáculos y producción catamarqueña.

Nueve cervecerías presentes

En esta edición participan nueve cervecerías artesanales, que presentan una amplia variedad de estilos elaborados en la provincia y reflejan el crecimiento que ha experimentado el sector en los últimos años.

Las cervecerías presentes son:

Caciques .

. Corzuela .

. Malta Sagrada .

. Chiva & Co .

. Wakani .

. Berenice .

. Dos Leone .

. Caudilla .

. Wintata.

Cada uno de estos emprendimientos ofrece distintas propuestas elaboradas en Catamarca, reafirmando el valor de la producción local y el desarrollo de una actividad que encuentra en la Fiesta del Poncho una vidriera para exhibir el trabajo realizado durante todo el año.

La diversidad de estilos constituye uno de los principales atractivos del Patio Cervecero, permitiendo al público recorrer distintas opciones elaboradas por productores de la provincia.

Una amplia variedad de sabores

La propuesta incluye tanto estilos tradicionales como variedades especiales que incorporan ingredientes vinculados con la identidad regional.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Pilsen .

. Dorada .

. Golden .

. Honey .

. Irish Red .

. Amber Ale .

. Porter .

. IPA .

. MaracuIPA .

. Red IPA .

. Scottish .

. Stout .

. Cannábica .

. Cerveza roja elaborada con arrope de chañar.

Esta última incorpora un ingrediente característico de la producción regional, sumando un rasgo distintivo a la oferta del espacio.

Además de las cervezas artesanales, el Patio Cervecero también ofrece gin, fernet y otras bebidas elaboradas por los propios productores, ampliando las alternativas disponibles para quienes visitan el sector.

Bodegas y una variada propuesta gastronómica

La propuesta se complementa con la participación de bodegas catamarqueñas, entre ellas Bodega El Nono, de Siján, en el departamento Pomán.

La bodega presenta una sangría elaborada con vino, frutas frescas y saborizada con licores artesanales, incorporando una alternativa diferente dentro de la oferta de bebidas disponible en el Patio Cervecero. A ello se suman 15 food trucks, que ofrecen una amplia variedad de opciones gastronómicas para acompañar las distintas bebidas.

Entre las propuestas culinarias pueden encontrarse:

Sándwiches de bondiola.

Sándwiches de vacío.

Choripanes.

Empanadas.

Lomos.

Hamburguesas.

Opciones vegetarianas.

Otras especialidades gastronómicas.

La combinación entre gastronomía, bebidas artesanales y música en vivo convierte al espacio en uno de los sectores más completos del Mercado Cultural.

Los productores destacan el crecimiento del espacio

Quienes forman parte del Patio Cervecero también resaltaron la evolución que experimentó este sector dentro de la Fiesta del Poncho. Julieta, representante de Cervecería Wintata, aseguró que "las expectativas para esta edición son muy buenas" y afirmó que "desde el primer día se notó un movimiento mayor que el año pasado".

Asimismo, destacó la renovación del espacio y explicó que la cervecería presenta estilos clásicos como Golden, Irish Red y Honey, junto a variedades especiales como IPA, MaracuIPA y una cerveza roja elaborada con arrope de chañar.

Por su parte, Pedro, de Cervecería Caciques, coincidió en valorar las mejoras implementadas para esta edición. Según expresó, "el escenario, los espacios de descanso y el nuevo portón de ingreso Nº4 le dieron vida a este espacio".

La cervecería participa con una propuesta integrada por Honey, Pilsen, Scottish, Red IPA, IPA y Stout, además de presentar una edición especial de latas coleccionables inspiradas en el Mundial.