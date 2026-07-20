Poncho Sunset: una multitud celebró la amistad al ritmo de Abel, Los Herrera y Euge Quevedo

El lunes 20 de julio, el Estadio Bicentenario se convirtió en el escenario de una celebración masiva que reunió a miles de personas para festejar el Día del Amigo. Desde las primeras horas de la tarde, el público comenzó a ocupar el campo y la platea del estadio, acompañando una edición del Poncho Sunset que propuso un formato diferente dentro de la tradicional Fiesta del Poncho.

La convocatoria alcanzó a unas 20 mil personas, que disfrutaron de una jornada que avanzó desde la luz del día hasta la noche al ritmo de distintos estilos musicales. La propuesta logró reunir a familias, jóvenes y visitantes que llegaron desde distintos puntos de Argentina para formar parte de una fiesta que tuvo como eje el encuentro y la música.

El escenario recibió una programación que combinó el cuarteto, las canciones populares y las baladas románticas, con tres momentos destacados protagonizados por Los Herrera, Abel y la LBC con Euge Quevedo.

Los Herrera abrieron la fiesta y conquistaron al público

Los encargados de inaugurar la jornada fueron Fran y Fede, de Los Herrera, quienes desde el primer momento lograron activar al público que ya se encontraba en el estadio. La banda comenzó directamente haciendo bailar a la multitud y marcó el inicio de una tarde cargada de energía.

Con experiencia dentro de la Fiesta del Poncho, luego de su debut en 2025 en El Patio, Los Herrera volvieron a encontrarse con un público que rápidamente acompañó cada una de sus canciones. La respuesta fue inmediata: las voces de los presentes se sumaron a los temas y el baile se convirtió en una constante durante su presentación.

Entre los momentos más celebrados estuvieron "Carita Triste" y "Cuidado que te supero", canciones que recibieron una ovación especialmente destacada por parte del público joven. También formaron parte del repertorio "Y la hice llorar", "Tatoo" y "Te quise olvidar", con todo el estadio acompañando al ritmo del cuarteto.

Abel renovó su vínculo con el público del Poncho

Uno de los momentos centrales de la noche llegó con la presentación de Abel, quien volvió a la principal fiesta cultural de Catamarca para ofrecer un concierto completo y recorrer los clásicos que construyeron su vínculo con el público del Poncho.

Luego de interpretar una primera tanda de sus reconocidas baladas, el artista expresó la emoción de regresar a este escenario: "Venimos hace muchas ediciones y hemos visto y acompañado distintas fiestas. Hoy vemos un festival enorme, gigante y brillando. Y si brilla es por el apoyo de todos ustedes", señaló.

En sus palabras también agradeció a quienes acompañan el festival, tanto catamarqueños como visitantes provenientes de diferentes lugares de Argentina. "Para mí es un orgullo y un privilegio cantar aquí esta noche", afirmó antes de continuar con su presentación.

El cantante oriundo de Bahía Blanca abrió su show con "Pájaro cantor" y continuó con una selección de canciones que incluyó:

"La Llave"

"Once Mil"

"Cactus"

"Piedra Libre"

Este último tema marcó la despedida de su actuación, ya con el poncho bandera que recibió como obsequio de la organización de la fiesta a través de la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán.

La presentación terminó con una nueva muestra de afecto entre el artista y el público del Poncho, que volvió a ovacionar a uno de los músicos más queridos de la celebración.

La LBC y Euge Quevedo cerraron con una fiesta cuartetera

El cierre del Poncho Sunset quedó en manos de la LBC y Euge Quevedo, quienes llevaron al escenario todo el espíritu festivo del cuarteto.

La carismática cantante, junto a Rubén Pavón y toda la banda, sostuvo el clima de celebración hasta pasada la medianoche. La energía del público acompañó cada momento de una jornada que estrenó este formato sunset dentro de la Fiesta del Poncho.

Con música, baile y una multitud celebrando la amistad, el evento consolidó una nueva forma de vivir la tradicional fiesta cultural de Catamarca, sumando una propuesta que extendió la experiencia desde la tarde hasta la noche.

El automóvil del Poncho viajó hacia El Alto

Además de la programación artística, durante el Poncho Sunset se realizó el esperado sorteo del automóvil Fiat Cronos 0 Km que entrega el festival a través de Ledian Automotores.

El ganador fue Luis Alberto Valdez, de 47 años, oriundo de El Alto, quien resultó beneficiado con el premio principal.

En tanto, la motocicleta sorteada durante la jornada quedó en manos de Jessica Ocampo, oriunda de El Pajonal, Pomán, aunque actualmente residente en la capital.

Así, una nueva edición del Poncho Sunset quedó marcada por la participación de una multitud, la emoción de los artistas y un cierre de jornada que combinó música, amistad y celebración en el marco de la Fiesta del Poncho.