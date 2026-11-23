Catamarca estuvo presente en el XXIII Consejo Federal del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, realizado en Mendoza, un encuentro que reunió a autoridades registrales de distintas jurisdicciones del país para abordar propuestas, procedimientos y herramientas vinculadas con la identificación y el funcionamiento de los registros civiles.

La representación provincial estuvo encabezada por el director del Registro Civil de Catamarca, Sebastián Segura, quien participó de las actividades junto a representantes de otras 21 provincias y autoridades del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El encuentro se desarrolló durante dos jornadas de trabajo, en las que se expusieron diferentes iniciativas y propuestas relacionadas con la actividad registral. Los temas abordados comprendieron procedimientos administrativos, nuevas modalidades para la toma de trámites, mecanismos de fiscalización y distintas cuestiones vinculadas con los actos del estado civil y la identificación de las personas.

La participación de Catamarca en este espacio federal permitió que la provincia estuviera representada en una instancia de intercambio entre organismos responsables de gestionar y garantizar los distintos procedimientos registrales en el territorio nacional.

El Consejo Federal constituyó, en ese marco, un ámbito para presentar y analizar cuestiones que involucran el funcionamiento de los registros civiles y los procesos que deben llevar adelante para responder a las necesidades administrativas y documentales de la población.

Nuevos procesos y propuestas para modernizar los trámites registrales

Uno de los ejes centrales de las dos jornadas estuvo relacionado con la exposición de nuevos procesos en la toma de trámites registrales. Se trata de procedimientos que forman parte de las tareas habituales de los registros civiles y que fueron incorporados a la agenda de trabajo para su análisis e intercambio entre las distintas jurisdicciones.

Las propuestas registrales presentadas durante el Consejo estuvieron vinculadas con diferentes aspectos del funcionamiento institucional, incluyendo los mecanismos de recepción y procesamiento de trámites y las tareas de fiscalización.

La fiscalización también integró los asuntos tratados, como una de las áreas consideradas dentro de los procedimientos que involucran a los organismos registrales.

La posibilidad de abordar estas cuestiones en un espacio compartido con representantes de 21 provincias y autoridades nacionales permitió reunir diferentes perspectivas sobre los procesos administrativos y las prácticas que se desarrollan en los registros civiles.

Uniones convivenciales y matrimonios

Otro de los bloques temáticos estuvo relacionado con los distintos actos y situaciones jurídicas que deben ser registrados por los organismos provinciales.

Durante las jornadas se trataron cuestiones vinculadas con las uniones convivenciales, los matrimonios a distancia y los reconocimientos, procedimientos que forman parte de las competencias y responsabilidades de los registros del estado civil.

La incorporación de estos asuntos a la agenda del Consejo permitió analizar sus particularidades dentro de las propuestas registrales expuestas durante el encuentro.

También se abordaron las filiaciones, otro de los aspectos relevantes de la actividad registral, debido a su vinculación con la inscripción y el reconocimiento de los vínculos familiares.

Técnicas de reproducción humana asistida

Entre los asuntos tratados durante el XXIII Consejo Federal también se destacaron las técnicas de reproducción humana asistida y los procedimientos correspondientes para realizar las inscripciones registrales.

Este punto formó parte de las propuestas expuestas durante las dos jornadas y se incorporó a la discusión sobre los mecanismos que deben contemplar los registros civiles frente a distintas situaciones relacionadas con la filiación y la inscripción de las personas.

El abordaje de estas técnicas y de sus procedimientos de inscripción constituyó uno de los componentes de la agenda, junto con las uniones convivenciales, los matrimonios a distancia y los reconocimientos.

Otro de los puntos incluidos en las exposiciones fue la presentación de un nuevo panel estadístico nacional, una herramienta incorporada a la agenda de trabajo del Consejo Federal. Su presentación formó parte de los diferentes temas considerados durante las jornadas, junto con los nuevos procesos registrales, la fiscalización y los procedimientos relacionados con los actos del estado civil.