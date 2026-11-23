San Fernando del Valle de Catamarca registró una ocupación hotelera promedio del 41% durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, comprendido entre el 21 y el 23 de noviembre. Los datos surgen del relevamiento realizado por el Observatorio de Turismo Municipal, dependiente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, en conjunto con la Asociación Civil de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca.

El informe permite observar el comportamiento de la actividad turística durante las tres jornadas y, particularmente, las diferencias registradas entre las distintas categorías de alojamiento. Mientras el promedio general se ubicó en el 41%, algunas modalidades alcanzaron porcentajes considerablemente superiores, con las cabañas y los residenciales a la cabeza del registro.

En efecto, estos establecimientos alcanzaron una ocupación promedio del 80%, convirtiéndose en las alternativas de alojamiento con mayor demanda durante el período analizado. En segundo lugar se ubicaron los apart hoteles, que registraron un 62%, mientras que las restantes categorías presentaron niveles de ocupación más moderados.

La distribución de los porcentajes muestra que la demanda no se comportó de manera uniforme entre los diferentes tipos de establecimientos. Las propuestas de cabañas y residenciales, junto con los apart hoteles, concentraron los registros más elevados, por encima del promedio general de la ciudad.

El desempeño de cada categoría de alojamiento

El relevamiento contempló distintas modalidades y categorías hoteleras, lo que permitió establecer una comparación entre los niveles de ocupación alcanzados durante el fin de semana largo.

Los porcentajes informados fueron los siguientes:

Cabañas y residenciales: 80% de ocupación promedio.

Apart hoteles: 62%.

Hoteles de 1 estrella: 47%.

Establecimientos de 4 estrellas: 40%.

Hoteles de 3 estrellas: 34%.

Hoteles de 2 estrellas: 32%.

La diferencia entre las categorías resulta uno de los aspectos destacados del balance. Las cabañas y los residenciales encabezaron ampliamente los registros, con un porcentaje que duplicó prácticamente el promedio general del destino. Los apart hoteles también se ubicaron por encima de ese indicador, mientras que los hoteles de 1 estrella alcanzaron un nivel cercano al promedio total.

Por su parte, los establecimientos de 4 estrellas registraron un 40%, apenas por debajo del promedio general del 41%. Los hoteles de 3 y 2 estrellas presentaron porcentajes del 34% y el 32%, respectivamente.

Estos indicadores permiten identificar un comportamiento diferenciado de la demanda según las modalidades de alojamiento elegidas por quienes llegaron a la Capital durante las tres jornadas.

Un impacto económico superior a los $433 millones

Además de medir la ocupación de los establecimientos, el Observatorio de Turismo Municipal estimó el movimiento turístico general registrado durante el período. De acuerdo con los resultados, 2.113 visitantes llegaron a San Fernando del Valle de Catamarca entre el 21 y el 23 de noviembre.

La estadía promedio se ubicó en 2,3 días, un dato que permite dimensionar el tiempo de permanencia de quienes eligieron la ciudad durante el fin de semana largo. A partir del movimiento registrado y del consumo asociado a diferentes actividades, el impacto económico fue estimado en $433.701.589.

Ese monto contempla el gasto realizado en servicios de alojamiento, gastronomía y comercios de productos regionales. De esta manera, el balance no se limita al nivel de ocupación hotelera, sino que también incorpora la actividad económica vinculada con la presencia de visitantes en la ciudad.

La estimación reúne el consumo en tres rubros: hospedaje, propuestas gastronómicas y adquisición de productos regionales. Estos componentes fueron considerados para calcular el movimiento económico generado durante las jornadas correspondientes al feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Predominio de visitantes nacionales

Otro de los aspectos analizados fue el origen de las personas que visitaron San Fernando del Valle de Catamarca. Según los resultados de las encuestas, el 93% correspondió a turistas de procedencia nacional, lo que refleja un marcado predominio de visitantes provenientes de distintas provincias argentinas.

Dentro de ese grupo, Tucumán se ubicó como el principal lugar de procedencia, con el 43% de los visitantes. Detrás aparecieron Buenos Aires, con el 14%; La Rioja, con el 11%; Córdoba, con el 8%; y Santiago del Estero, también con el 8%.

La distribución muestra una presencia destacada de turistas tucumanos, que representaron más de cuatro de cada diez visitantes registrados. También se identificó la llegada de personas desde Buenos Aires, La Rioja, Córdoba y Santiago del Estero, provincias que completaron los principales lugares de origen consignados en el relevamiento.

El predominio de turistas nacionales constituye uno de los datos centrales para caracterizar el movimiento registrado durante el fin de semana largo y permite reconocer la procedencia de quienes eligieron la Capital catamarqueña como destino.

Vacaciones, turismo religioso y viajes en familia

Las encuestas también permitieron conocer las motivaciones de los visitantes y algunas de las características de sus desplazamientos. En relación con los motivos del viaje, el 65% señaló las vacaciones y el ocio como principal razón de su llegada, mientras que el turismo religioso representó el 30%.

Los resultados muestran que las actividades vinculadas con el descanso y el esparcimiento fueron el motivo predominante, aunque el componente religioso también tuvo una participación significativa dentro de las respuestas obtenidas.

En cuanto a la composición de los grupos de viaje, el 55% de los visitantes manifestó haber viajado en familia. Este dato permite identificar el peso de los desplazamientos familiares durante las jornadas analizadas.

A su vez, el automóvil particular fue el medio de transporte utilizado por el 80% de los turistas. Se trató, por lo tanto, de la modalidad de traslado predominante entre quienes llegaron a la ciudad, de acuerdo con las respuestas registradas por el relevamiento municipal.

Los principales indicadores vinculados con el perfil de los visitantes fueron:

Procedencia nacional: 93%.

Principal provincia de origen: Tucumán, con el 43%.

Motivo de viaje por vacaciones y ocio: 65%.

Turismo religioso: 30%.

Viajes en familia: 55%.

Uso del automóvil particular: 80%.

Una valoración positiva y una alta intención de regresar

Entre los resultados del informe también se destacó la evaluación que realizaron los visitantes sobre San Fernando del Valle de Catamarca. Las respuestas reflejaron una valoración ampliamente favorable del destino: el 98% manifestó que lo recomendaría, mientras que el 100% indicó que considera muy probable regresar.

Los dos indicadores representan uno de los aspectos más relevantes de las encuestas, ya que permiten conocer la percepción de quienes visitaron la ciudad durante el fin de semana largo. Por un lado, casi la totalidad de los consultados expresó su disposición a recomendar el destino a otras personas. Por otro, todos los encuestados señalaron una alta probabilidad de volver.

Estos resultados completan el panorama estadístico del período, junto con los datos de ocupación, cantidad estimada de visitantes, estadía promedio, impacto económico, procedencia y motivos del viaje.