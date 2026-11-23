El fin de semana largo de noviembre dejó un importante movimiento turístico en Catamarca, con resultados que se reflejaron tanto en los niveles de ocupación hotelera como en el impacto económico generado por la llegada de visitantes. Durante los tres días comprendidos entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre, la provincia alcanzó un 60% de ocupación hotelera promedio, con registros superiores en algunas localidades, principalmente en el oeste catamarqueño.

Los indicadores relevados muestran que el movimiento turístico tuvo alcance provincial y permitió dinamizar distintos sectores vinculados con la actividad. La llegada de visitantes, tanto por vía terrestre como aérea, contribuyó a generar ingresos distribuidos entre alojamientos, establecimientos gastronómicos, transporte, servicios turísticos y comercios locales.

De acuerdo con los datos recopilados por la Dirección de Calidad Turística, durante el período arribaron a Catamarca 9.222 turistas. Ese movimiento representó un impacto económico total de $1.459 millones, una cifra cercana a los $1.500 millones que se distribuyó a lo largo de toda la cadena de valor del turismo.

El resultado adquiere relevancia al considerar que se trató de un fin de semana de tres jornadas, durante el cual la estadía promedio de los visitantes fue de dos noches. Este comportamiento se registró en todos los casos relevados, tanto en los destinos que concentraron mayores niveles de ocupación como en la ciudad Capital.

Los niveles de ocupación y las diferencias entre localidades

En el promedio provincial, la ocupación hotelera llegó al 60%, aunque los registros presentaron diferencias según las localidades. Algunos destinos, especialmente los ubicados en el oeste de Catamarca, alcanzaron picos de ocupación, reflejando la convocatoria de sus propuestas turísticas y la capacidad de atraer visitantes durante el feriado.

En la ciudad Capital, por su parte, el promedio de ocupación se ubicó en el 41%, por debajo del registro general de la provincia. La estadía promedio fue de dos noches, al igual que en el resto de los destinos considerados en el relevamiento.

Los datos permiten observar que el movimiento no estuvo concentrado exclusivamente en un punto de la provincia, sino que alcanzó diferentes localidades, con resultados particulares de acuerdo con las actividades organizadas y los atractivos disponibles.

En ese contexto, el oeste catamarqueño tuvo un desempeño destacado, con localidades que registraron los mayores niveles de ocupación. Las propuestas culturales, productivas y recreativas formaron parte de los factores que acompañaron la circulación de turistas durante las tres jornadas.

El impacto económico alcanzó los $1.459 millones

Uno de los principales indicadores del balance turístico fue el impacto económico estimado en $1.459 millones. El monto refleja el movimiento generado por los 9.222 visitantes que llegaron a la provincia y el consumo realizado en los distintos rubros que integran la actividad.

La distribución de esos recursos comprendió diferentes componentes de la cadena turística, entre ellos:

Alojamientos: establecimientos hoteleros y otros servicios destinados a recibir visitantes.

Gastronomía: consumo en restaurantes y establecimientos gastronómicos.

Transporte: servicios vinculados con los desplazamientos de los turistas.

Servicios turísticos: prestaciones relacionadas con las actividades y experiencias ofrecidas en los destinos.

Comercios locales: establecimientos que también participaron del movimiento económico generado durante el feriado.

De esta manera, el movimiento turístico tuvo repercusiones más allá de la ocupación de los establecimientos hoteleros. La circulación de visitantes y las actividades desarrolladas en diferentes localidades permitieron extender el impacto hacia otros sectores comerciales y de servicios.

Los 9.222 arribos contabilizados incluyeron tanto ingresos por vía terrestre como aérea, lo que permitió dimensionar el alcance del desplazamiento turístico registrado durante el fin de semana largo.

Quarín destacó las acciones de promoción y el trabajo municipal

Al realizar el balance del movimiento turístico, la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, manifestó su satisfacción por los resultados alcanzados y vinculó la convocatoria con las acciones de promoción que se vienen desarrollando.

"Muy contentos con el movimiento turístico del fin de semana que, sabemos, es fruto de las acciones de promoción que venimos sosteniendo. También valoramos el trabajo de los municipios para proponer en sus localidades actividades culturales y turísticas que contribuyen a nutrir la agenda de eventos", destacó la funcionaria.

Sus declaraciones pusieron el foco en dos aspectos que acompañaron el movimiento registrado: por un lado, las acciones de promoción turística sostenidas y, por otro, la participación de los municipios mediante la organización de propuestas culturales y turísticas en sus respectivas localidades.

La agenda de actividades permitió sumar alternativas para quienes eligieron Catamarca durante el feriado, complementando la oferta vinculada con los atractivos naturales y paisajísticos que constituyen importantes movilizadores de viajes hacia la provincia.

Laguna Blanca: el Chaku y el Festival de la Vicuña

Entre las propuestas que formaron parte de la agenda del fin de semana se destacó la actividad realizada en Laguna Blanca, donde tuvo lugar el Chaku, un ritual que comprende el encierro, la esquila y la posterior liberación de vicuñas.

La celebración continuó con el Festival de la Vicuña, desarrollado en la misma localidad. De esta manera, Laguna Blanca reunió dos actividades vinculadas con una expresión cultural y una especie característica de la región, incorporando ambas propuestas a la programación turística del fin de semana largo.

El Chaku y el festival se sumaron a los atractivos naturales y paisajísticos del lugar, ofreciendo actividades específicas para los visitantes que llegaron hasta esa localidad.

Tinogasta reunió producción, vitivinicultura y música

Otra de las convocatorias importantes se desarrolló en Tinogasta, donde se presentó la propuesta denominada "Tinogasta Gigante". La iniciativa integró tres componentes: una expo productiva, un encuentro vitivinícola y un festival musical.

La combinación de estas actividades permitió reunir distintas expresiones de la producción, la actividad vitivinícola y la música dentro de una misma programación. La propuesta formó parte de la agenda que acompañó el movimiento turístico provincial y contribuyó a la convocatoria de visitantes hacia el oeste catamarqueño.

La integración de una exposición productiva con un encuentro relacionado con la vitivinicultura y un festival musical constituyó uno de los acontecimientos destacados del fin de semana en esa localidad.

Andalgalá fue sede del sexto encuentro de autos vintage

En Andalgalá, en tanto, la actividad estuvo marcada por la realización del 6to encuentro de autos vintage, una convocatoria que también integró la agenda cultural y recreativa del fin de semana largo.

El encuentro sumó una alternativa diferente dentro de las propuestas desarrolladas en la provincia y formó parte de las actividades que contribuyeron a movilizar visitantes hacia las localidades del interior.

Junto con el Chaku y el Festival de la Vicuña en Laguna Blanca, y la propuesta "Tinogasta Gigante" en Tinogasta, el encuentro de autos vintage en Andalgalá integró una programación que combinó actividades culturales, productivas, musicales y recreativas.