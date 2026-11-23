Con el feriado nacional de este lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional en marcha, el calendario oficial de feriados de Argentina comienza a transitar sus últimas fechas del año. Aunque noviembre se acerca a su cierre, todavía quedan dos oportunidades para interrumpir la rutina laboral y aprovechar nuevos períodos de descanso antes de finalizar 2026.

De acuerdo con el cronograma oficial, el próximo descanso llegará en diciembre, con una combinación de fechas que permitirá conformar un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos. La propuesta estará vinculada al lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos, y al martes 8, que será feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Esta disposición permitirá extender el descanso desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, generando uno de los períodos más extensos que todavía ofrece el calendario durante el último tramo del año. De esta manera, quienes tengan la posibilidad de organizar sus actividades alrededor de esas jornadas podrán contar con cuatro días consecutivos sin la rutina habitual de la semana laboral.

El 7 y el 8 de diciembre: cuatro días consecutivos de descanso

La primera de las dos oportunidades que quedan en el calendario se concentrará durante la primera semana de diciembre. El lunes 7 fue dispuesto como día no laborable con fines turísticos, una modalidad que antecederá al feriado nacional del martes 8 de diciembre.

La proximidad entre ambas fechas permitirá conformar un período de descanso que comenzará el sábado 5 y finalizará el martes 8 inclusive. Así, diciembre ofrecerá una alternativa de cuatro jornadas consecutivas para quienes busquen aprovechar el calendario antes de las celebraciones de fin de año.

La particularidad de esta combinación está dada por la ubicación del día no laborable con fines turísticos inmediatamente antes de una fecha inamovible. El martes 8 de diciembre corresponde al Día de la Inmaculada Concepción de María, una celebración que forma parte de los feriados nacionales establecidos en el calendario argentino.

La organización de estas dos jornadas configura el próximo período extendido de descanso después del feriado del 23 de noviembre. Por ese motivo, el primer fin de semana de diciembre aparece como la siguiente oportunidad para planificar una escapada o disponer de tiempo libre durante cuatro días seguidos.

El cronograma queda conformado de la siguiente manera:

Sábado 5 de diciembre: comienzo del período de descanso.

Domingo 6 de diciembre: segunda jornada del fin de semana.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Navidad marcará el último feriado de 2026

Después del descanso extendido de comienzos de diciembre, el calendario nacional tendrá una última fecha destacada antes de finalizar el año. Se trata del viernes 25 de diciembre, jornada correspondiente a la celebración de Navidad, que está establecida como feriado nacional inamovible.

En este caso, la ubicación de la fecha permitirá conformar un nuevo fin de semana largo, aunque de menor duración que el previsto para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre.

Como el 25 de diciembre caerá viernes, el descanso se extenderá durante tres jornadas consecutivas, desde el viernes hasta el domingo 27 inclusive. De esta manera, Navidad representará la última oportunidad del calendario oficial de 2026 para disfrutar de un fin de semana largo.

La fecha tendrá, además, una particularidad dentro de la planificación anual: será el último feriado nacional contemplado en el cronograma antes del cierre del año. Después de esa jornada, no quedarán otros feriados nacionales dentro de 2026.

El período estará integrado por las siguientes fechas:

Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible.

Sábado 26 de diciembre: segunda jornada del fin de semana.

Domingo 27 de diciembre: tercera y última jornada del descanso.

Cuáles son las fechas que quedan hasta el cierre del año

Con el feriado del Día de la Soberanía Nacional del lunes 23 de noviembre como referencia, el calendario oficial todavía contempla tres fechas relevantes durante diciembre. Dos de ellas permitirán organizar los últimos fines de semana largos de 2026.

La primera será el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos. Al estar seguido por el feriado inamovible del martes 8, permitirá conformar cuatro días consecutivos de descanso.

La segunda oportunidad llegará el viernes 25 de diciembre, con la celebración de Navidad. Su ubicación al comienzo del fin de semana permitirá disponer de tres jornadas consecutivas antes de finalizar el año.

El cronograma oficial de los feriados y días no laborables restantes queda establecido de la siguiente manera:

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible.

Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible.