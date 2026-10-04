Caso Rojas: convocan a una nueva marcha mientras esperan una definición clave

A casi un nuevo aniversario de la muerte de Juan Carlos Rojas, familiares y sectores que reclaman el esclarecimiento del caso convocaron a una nueva movilización para exigir respuestas institucionales y que se determine qué ocurrió con el exministro de Desarrollo Social y dirigente sindical.

La marcha se realizará este miércoles 7 de octubre, desde las 9:30, y tendrá como punto de concentración las escalinatas de la Catedral y la Plaza Principal.

Bajo la consigna "Marchamos para que no quede impune el asesinato...", la convocatoria busca mantener vigente el reclamo de justicia mientras la investigación atraviesa una instancia judicial determinante.

El 8 de octubre se conocerá una decisión clave para la investigación

En los últimos días se realizó la audiencia prevista ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, donde se debatió la validez y eventual incorporación al expediente de las conclusiones del Ateneo Médico realizado durante la investigación por la muerte de Rojas.

La instancia adquirió especial relevancia porque la evaluación médica contempló tres hipótesis sobre la muerte: asesinato, muerte accidental y homicidio preterintencional. Es decir, según lo expuesto durante la audiencia, ninguna de esas posibilidades fue descartada.

La querella solicitó que el tribunal declare la nulidad del Ateneo, mientras que la Fiscalía de Instrucción N° 5, a cargo de Hugo Costilla, sostiene que la pericia debe ser considerada válida.

La Cámara comunicará su decisión el próximo 8 de octubre. Ese pronunciamiento determinará si las conclusiones del Ateneo son incorporadas formalmente a la causa y qué incidencia tendrán sobre el futuro de la investigación.

El planteo de la querella

Uno de los principales cuestionamientos de la familia está relacionado con las consecuencias que podría tener la incorporación de las conclusiones médicas al expediente.

Desde la querella existe preocupación ante la posibilidad de que la validación del Ateneo fortalezca las hipótesis de una muerte accidental o natural y eventualmente derive en el archivo de la causa.

Al finalizar la audiencia, el abogado de la familia, Iván Sarquis, volvió a cuestionar las conclusiones de la Junta Médica y, particularmente, la explicación vinculada con las lesiones que presentaba Rojas y la posibilidad de que fueran consecuencia de una caída desde su propia altura.

"Para ellos Juan Carlos murió cayendo desde su propia altura hacia atrás y tiene una tremenda lesión en el rostro. ¿Cómo lo explican?", planteó el abogado.

Según sostuvo Sarquis, durante la Junta Médica se habría señalado que no podía establecerse una vinculación sistémica entre el conjunto de lesiones observado en el cuerpo de Rojas y una caída accidental debido al trabajo realizado por el equipo de Criminalística que intervino en la escena.

El cuestionamiento por las 25 lesiones

Otro de los puntos señalados por la querella está relacionado con las 25 lesiones traumáticas registradas en el cuerpo de Rojas.

Sarquis cuestionó que las dificultades para establecer cómo se produjeron esas lesiones puedan atribuirse a una supuesta intervención incorrecta de los criminalistas.

"A nosotros nos parece inadmisible que eso figure en la causa que investiga el homicidio del ministro Juan Carlos Rojas", sostuvo.

El abogado también puso en duda que una caída desde la propia altura de la víctima pudiera explicar la totalidad de las lesiones.

"A nadie le entra en la cabeza que la persona que no mide más de un metro setenta se caiga desde su propia altura y en el camino, mágicamente, se produzca veinticinco lesiones en su cuerpo, todas traumáticas", expresó.

Este planteo forma parte de los argumentos que la representación de la familia volvió a presentar ante la Cámara durante la audiencia.

Los peritos de la familia y el pedido de nulidad

La querella también cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la Junta Médica y puso el foco en la participación de los peritos de parte de la familia.

Según la representación de Rojas, esos profesionales no pudieron intervenir activamente durante la instancia debido a problemas técnicos que les impidieron acceder por audio.

De acuerdo con este planteo, los peritos no pudieron realizar consultas ni efectuar aportes durante el desarrollo de la Junta Médica.

La familia sostiene que esta situación podría afectar la validez de lo actuado y constituir una causal de nulidad. Por ese motivo, el cuestionamiento no se limita a las conclusiones del Ateneo, sino también a las condiciones en las que se produjo esa instancia.

Las tres hipótesis que analiza la Justicia

Uno de los aspectos centrales del debate es que las conclusiones del Ateneo Médico contemplaron tres posibilidades sobre la muerte de Rojas:

Asesinato.

Muerte accidental.

Homicidio preterintencional.

La Cámara de Apelaciones deberá resolver ahora si esas conclusiones pueden incorporarse al expediente o si los cuestionamientos formulados por la querella son suficientes para declarar su nulidad.

Mientras tanto, la convocatoria a la movilización de este miércoles 7 de octubre volverá a poner el reclamo de justicia en las calles de Catamarca, un día antes de la resolución que puede marcar un nuevo punto de inflexión en la investigación por la muerte de Juan Carlos Rojas.