Casos confirmados de Influenza A H3N2K en Catamarca: cuáles son las recomendaciones

El Ministerio de Salud de Catamarca brindó detalles y recomendaciones sanitarias luego de la confirmación de dos casos de Influenza A H3N2K en la provincia. La información fue difundida durante una conferencia de prensa encabezada por autoridades del área de Epidemiología y Laboratorio, quienes llevaron tranquilidad a la población y remarcaron la importancia de la prevención y la consulta médica temprana.

La directora provincial de Epidemiología, Dra. Ana Laura López, informó que ambos pacientes cursaron la enfermedad de manera controlada y ya fueron dados de alta, sin complicaciones. En ese sentido, destacó que el sistema de vigilancia epidemiológica permitió detectar los casos de manera oportuna y activar los protocolos correspondientes.

Por su parte, la referente de Vigilancia Epidemiológica, Dra. Verónica Di Giovanni, explicó que el virus Influenza A presenta mutaciones periódicas que pueden modificar algunas de sus características. "El virus tiene una apariencia que, de vez en cuando, muta y cambia alguna característica, lo que hace que al sistema inmunológico le cueste más reconocerlo. En este caso, eso lo vuelve un poco más contagioso, porque puede despistar con mayor facilidad al sistema inmunológico", señaló.

No obstante, Di Giovanni fue enfática en llevar tranquilidad a la comunidad. "No debe haber pánico, sí una ocupación", afirmó, y subrayó la necesidad de actuar con responsabilidad ante la presencia de síntomas respiratorios. En ese marco, recomendó no deambular si se presentan signos compatibles con una infección respiratoria, concurrir al médico y, en caso de necesitar salir, utilizar barbijo. Además, sugirió evitar el contacto con personas que integran los grupos de riesgo.

En relación con la vigilancia de laboratorio, la directora provincial de Laboratorio, Dra. Verónica Campi, informó que la semana pasada se detectó un caso adicional, cuya muestra fue enviada al Instituto Malbrán para su evaluación. "Como venimos trabajando hace varios años en la vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios, una vez que recibimos las muestras las evaluamos, las caracterizamos de acuerdo a los tipos de virus que están circulando y derivamos las muestras positivas para que el Instituto Malbrán realice una secuenciación completa y determine si se trata de una nueva variante o no", explicó.

Respecto de la vacunación, la Dra. López indicó que continúa vigente la aplicación de la cepa 2025 de la vacuna antigripal hasta el próximo 30 de enero. "Esta vacuna cubre hasta un 60% del virus H3N2. Luego comenzará la campaña 2026", precisó. En ese sentido, remarcó que quienes se vacunaron durante 2025 mantienen inmunidad hasta la llegada de la nueva formulación y que las personas con factores de riesgo que aún no se hayan vacunado pueden hacerlo en todos los vacunatorios de la provincia hasta la fecha mencionada.

En cuanto a los criterios de testeo, Di Giovanni aclaró que se realiza hisopado a todas las personas que se encuentran internadas. En el caso de pacientes ambulatorios, se recomienda consultar al médico, y el hisopado se indica principalmente a personas con factores de riesgo o, de manera eventual, a quienes no los presenten pero tengan antecedente de viaje a zonas donde el virus se encuentra en circulación.

Desde el Ministerio de Salud reiteraron que integran los grupos de riesgo las personas mayores de 65 años, niños y niñas de 0 a 24 meses, personas embarazadas, pacientes inmunodeprimidos, personas con enfermedades crónicas —como cardiopatías, afecciones pulmonares, diabetes, obesidad, enfermedad renal o trasplantes— y trabajadores de la salud.

Finalmente, las autoridades sanitarias insistieron en reforzar las medidas de prevención habituales para reducir el riesgo de contagio y proteger especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

Recomendaciones sanitarias

Mantener completos los esquemas de vacunación contra la Influenza, especialmente en menores de 2 años, mayores de 65 años y grupos de riesgo.

Ventilar adecuadamente los ambientes, evitando cambios bruscos de temperatura.

Realizar una correcta higiene de manos con agua y jabón o alcohol en gel.

Cubrir la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Desechar los pañuelos descartables inmediatamente después de su uso.

Evitar compartir artículos personales como vasos, cubiertos o utensilios.

Ante la presencia de síntomas, utilizar barbijo y evitar el contacto con personas de riesgo.