Santiago del Moro anunció cuándo empieza "Gran Hermano: Generación Dorada"

La cuenta regresiva ya comenzó para el regreso de Gran Hermano: Generación Dorada, la nueva edición del histórico reality de Telefe, que se estrenará el lunes 23 de febrero de 2026. El anuncio fue realizado por Santiago del Moro a través de sus redes sociales, confirmando la fecha que esperaban los fanáticos.

El conductor volverá a estar al frente del ciclo, con la conducción de las galas en vivo, los debates y los momentos centrales de la competencia, tal como ocurrió en las últimas ediciones que lideraron el rating en todo el país.

A 25 años de su primera emisión en la Argentina, el programa apostará a una combinación entre los elementos clásicos del formato —encierro, convivencia y estrategia— y nuevas dinámicas de juego, una casa completamente renovada y una fuerte interacción con el público a través de plataformas digitales y streaming.

Desde la producción adelantaron que se trata de una de las grandes apuestas de la grilla 2026, con el objetivo de atraer tanto a los seguidores históricos como a nuevas generaciones de espectadores, incluidos los públicos del interior del país, donde el reality mantiene altos niveles de audiencia, como en Catamarca.

Por el momento, el casting y los invitados especiales se mantienen bajo estricta reserva. Sin embargo, Marcela Tauro dejó entrever su participación al confirmar en Intrusos (América) que formará parte del proyecto, aunque sin precisar si lo hará como participante o como conductora del streaming oficial.

Cambios en la casa más famosa del país

Santiago del Moro también sorprendió al mostrar las modificaciones en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. A través de una imagen, reveló que el patio fue remodelado para evocar un ambiente de playa, marcando un fuerte cambio estético respecto de ediciones anteriores.

"Vamos a la playa. Prepárense. Gran Hermano: Generación Dorada. Febrero", escribió el conductor sobre la foto. Cabe recordar que, a fines de diciembre, ya había anticipado las reformas con un mensaje contundente: "Chau pileta, gracias por tanto. Se vienen los cambios a la casa más famosa".